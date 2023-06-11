Украину превращают в Дикое поле

Конец проекта «Украина»

Руина-2

«Национальной идеей на Украине всегда было «сесть на потоки», «построить схемы», «распилить бюджет», а не «создавать добавленную стоимость». Коррупция выступает основным элементом и рычагом управления. Действия политиков и чиновников подчинены единственной цели – удержать власть в своих руках. Граждане – это плебс, которому нужно время от времени бросать подачки в виде социальных гарантий, чтобы не допустить бунта. Мы превратились в сырьевую страну-придаток, объект международной политики, в которых другие субъекты определяют наш путь. У нас растет технологический разрыв с развитыми странами… встает вопрос о сохранении Украины как государства»,