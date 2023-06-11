Украину превращают в Дикое поле

Конец проекта «Украина»
Под властью русских царей и генсеков Русская украйна превратилась из Дикого поля в цветущий край. Украинская ССР вышла из состава СССР-России с первоклассной экономикой: мирный атом, ракетостроение, самолетостроение, судостроение, машиностроение и многое другое. Развитая наука, образование и культура. 51 млн населения – образованного, трудолюбивого.
Но к власти пришли воры-гауляйтеры (клиентела Запада) и воры-олигархи, паразиты. Они буквально за 30 с небольшим лет «оптимизировали» Малороссию-Украину. Растащили народное добро, вывезли в западные ухоронки. Народ замордовали, превратили в холопов-быдло. Под их властью половина народа вымерла или бежала. Это настоящий геноцид южной части русского суперэтноса. А с использованием снарядов с обедненным ураном и разрушением Каховской ГЭС – ещё и экоцид малорусской земли.
В самой Украине признали сильнейшее сокращение численности население и огромный отток. Это сделал Украинский институт будущего. Институт является партнером западных фондов, поэтому может проявлять «незалежность» и публиковать информацию, которая не приветствуется киевским режимом.
Доклад называется «Новая экономическая политика Украины». В нём признаётся обезлюживание Украины. Отмечается, что в стране вскоре просто будет некому работать. Наличное население сейчас составляет 29 млн человек. Но и из них нужно вычесть еще 2–3 млн – население областей, вошедших в состав России. Это территории, освобожденные в ходе СВО. В стране осталось 26–27 млн человек, возможно, и меньше, учитывая большие потери на поле боя и продолжающее бегство за границу.
До начала СВО Укрстат писал, что население республики составляет 42 млн. Туда не включали Крым, но включали ДНР и ЛНР. За вычетом Донбасса оставалось 39 млн. А по электронной переписи 2019 года стало ещё меньше – 37 млн человек. С началом боевых действий из страны в Европу бежало более 8 млн. Отсюда и цифра в 29 млн. Из них работают чуть более 9 млн человек. Если вычесть бюджетников, то остаётся 6–7 млн, которые и тянут на себе всю страну. А суммарный коэффициент рождаемости упал ниже 1 при уровне воспроизводства 2,1. То есть Малороссия стремительно стареет и вымирает. Это настоящая катастрофа этой части Русского мира.
Руина-2
В целом в докладе есть и ответ, как так произошло, что всего за 30 с небольшим лет процветающий край превратили в новую Руину – поле боя, что быстро станет Диким полем, обезлюженной территорией. Там отмечено, что экономическая политика на Украине нацелена на обслуживание интересов отдельных групп. А люди, получающие ресурс в виде власти, конвертируют его в свои доходы.
Дано и понятное название – «кумовской капитализм».
«Национальной идеей на Украине всегда было «сесть на потоки», «построить схемы», «распилить бюджет», а не «создавать добавленную стоимость». Коррупция выступает основным элементом и рычагом управления. Действия политиков и чиновников подчинены единственной цели – удержать власть в своих руках. Граждане – это плебс, которому нужно время от времени бросать подачки в виде социальных гарантий, чтобы не допустить бунта. Мы превратились в сырьевую страну-придаток, объект международной политики, в которых другие субъекты определяют наш путь. У нас растет технологический разрыв с развитыми странами… встает вопрос о сохранении Украины как государства»,
– сообщается в докладе.
Таким образом, после 1991 года украйна стала классической сырьевой периферией развитого капиталистического мира. Полуколонией. Со всеми вытекающими последствиями. Быстрая деградация высокоразвитой индустрии, науки, образования и культуры. Западу не нужны образованные, развитые люди в таком количестве. Нужны потребители, рабсила. Поэтому народ низводят до быдла, а теперь и «пушечного мяса». А украинская «элита» – просто воры, которые утилизируют страну и народ, получая за это гешефт.
В мире классический кризис капитализма. Хозяева Запада имеют стандартный рецепт: большая война, расчленение и тотальный грабеж жертвы. Жертвой снова назначили нас – Русский мир. Война оплачена: только ЕС потратил уже 700 млрд на поддержку своей экономики и населения, ещё 70 млрд выделено самой украйне – на поддержку государства и на войну. Если взять США, Канаду, Австралию и прочих союзников – то сумма уже под 1 трлн долларов.
Поэтому никакого мира не будет. Бойня до полной победы одной из сторон. А украйна – поле боя, фронт. Отсюда быстрое превращение прифронтовых областей Украины и РФ в Руину. Украинский режим продолжают вооружать. Людей ловят, учат, формируют новые и пополняют старые бригады. Бросают в самоубийственные атаки. Разрушают инфраструктуру, созданную ещё в Союзе.
Поэтому чуда с «договорняком» не будет. Только если армия РФ нанесёт решительное поражение войскам укрорейха. Тогда да, Запад призовёт к перемирию. Перевооружит сателлита, восстановит его армию и снова бросит в бой. До полной утилизации украинских холопов, а затем у панов и другие есть. Поляки, румыны, прибалты и прочие младоевропейцы. Сокращение численности народонаселения планеты – один из приоритетов «перезагрузки».
В итоге выход только один: кровью и потом. Полное восстановление русскости Малороссии. Утилизация нацистской, воровской верхушки. Долго и тяжело. Никто нам на помощь не придёт. Ни Северная Корея, ни Китай, у них под боком свои фронты назревают. Сами, всё сами. И чем раньше мы это поймём (особенно верхи), тем лучше. Мобилизация, военный лагерь, национализация стратегических отраслей и предприятий, новая индустриализация. Иначе сначала придётся пройти через смуту, а затем новый долгий и крайне тяжелый путь вверх к звёздам. Прежнего застойного болота «стабильности» уже не будет.
Обстоятельства непреодолимой силы заставляют Русь-Россию и русский суперэтнос «вернуться на круги своя».