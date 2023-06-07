Сообщается об очередных попытках атак на Запорожском направлении, предпринимаемых боевиками киевского режима. В частности, противник атаковал позиции российской армии в районе населенных пунктов Лобковое и Жеребянка.В ходе атаки, как сообщают военкоры, две единицы украинской военной техники западного производства подорвались на минном поле, после чего бронегруппа противника была вынуждена остановиться и начать отступление под шквальным огнем российской артиллерии. После отступления боевиков артиллерийский огонь продолжился уже по их исходным позициям.После того как первая попытка атаковать была успешно отбита, в результате чего украинские боевики отступили на исходные позиции, понеся потери в живой силе и военной технике, противник снова бросил в атаку свои войска.Вторая атака украинской армии предпринята восточнее Каховского водохранилища, противник атакует по прямой в направлении Мелитополя. ВС РФ обустроили многослойную линию обороны на Запорожском направлении, тем самым значительно снизив вероятность успеха наступления ВСУ.Также сообщается, что ВСУ выстраивают линию обороны на оккупированной части Херсонской области, чтобы получить возможность перебросить на Запорожское направление высвободившуюся группировку. Это лишнее доказательство того факта, что за разрушением дамбы Каховской ГЭС стоит именно Украина.Отказ от наступления на Херсонском направлении и сокращение линии фронта примерно на 120 км позволит противнику перебросить на другие участки линии боевого соприкосновения более 10 тысяч военнослужащих.