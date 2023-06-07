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Продолжаются попытки ВСУ атаковать на Запорожском направлении

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Продолжаются попытки ВСУ атаковать на Запорожском направлении

Сообщается об очередных попытках атак на Запорожском направлении, предпринимаемых боевиками киевского режима. В частности, противник атаковал позиции российской армии в районе населенных пунктов Лобковое и Жеребянка.


В ходе атаки, как сообщают военкоры, две единицы украинской военной техники западного производства подорвались на минном поле, после чего бронегруппа противника была вынуждена остановиться и начать отступление под шквальным огнем российской артиллерии. После отступления боевиков артиллерийский огонь продолжился уже по их исходным позициям.

После того как первая попытка атаковать была успешно отбита, в результате чего украинские боевики отступили на исходные позиции, понеся потери в живой силе и военной технике, противник снова бросил в атаку свои войска.

Вторая атака украинской армии предпринята восточнее Каховского водохранилища, противник атакует по прямой в направлении Мелитополя. ВС РФ обустроили многослойную линию обороны на Запорожском направлении, тем самым значительно снизив вероятность успеха наступления ВСУ.

Также сообщается, что ВСУ выстраивают линию обороны на оккупированной части Херсонской области, чтобы получить возможность перебросить на Запорожское направление высвободившуюся группировку. Это лишнее доказательство того факта, что за разрушением дамбы Каховской ГЭС стоит именно Украина.

Отказ от наступления на Херсонском направлении и сокращение линии фронта примерно на 120 км позволит противнику перебросить на другие участки линии боевого соприкосновения более 10 тысяч военнослужащих.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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6 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:55
    +1
    Командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что контрнаступление заключается в том, что ВСУ не дают российским войскам наступать. Однозначно. Надо в гранит, немедленно. laughing
  2. N-W
    N-W Сегодня, 13:57
    +1
    Отказ от наступления на Херсонском направлении и сокращение линии фронта примерно на 120 км позволит противнику перебросить на другие участки линии боевого соприкосновения более 10 тысяч военнослужащих.
    А нам не позволит?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:00
    +2
    Направление на Мелитополь-самое главное для них.Будут стараться прорваться к Азовскому морю..Тут одни блогеры ехали из Мариуполя в Крым и на Тамань.Ума хватило не снять оборонительные сооружения,говорят-все надежно,но при этом добавляют,что в Бердянске торгаши потихоньку переходят на гривны
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:01
    -1
    Вот почему им дают уйти с поля боя живыми?Почему не работают по ним активно термобарами?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    0
    Надеюсь наши больше колоннами не ходить.На видео ,в сети славно поджарили СВУ.Особенно впечатляет МРАП который пошёл на право.Хороший улов ,для кремации на Российском газе.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:12
    0
    Командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский назвал цель контрнаступления ВСУ. Нет, это не захват территорий.
    Оказывается, суть контрнаступления ВСУ заключается в том, что "ВСУ не дают русским войскам наступать".
    Ребят, вот это топ. Однозначно. Надо в гранит, немедленно,
    - комментирует блогер "Голос Мордора".