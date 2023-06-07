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Южная Корея показала первые три РСЗО K239 Chunmoo на шасси грузовика Jelcz 8Х8 для польской армии

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Южная Корея показала первые три РСЗО K239 Chunmoo на шасси грузовика Jelcz 8Х8 для польской армии

Делегация Польши во главе с министром обороны Мариушем Блащаком прибыла в Южную Корею для ознакомления с производством вооружений для польской армии. Об этом говорится на сайте Минобороны Польши.


Южнокорейская компания Hanwha Defense, производящая вооружения для Варшавы, продемонстрировала польской делегации несколько образцов военной техники, включая реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo, а также самолет F-50A. Особое внимание поляков привлекли три первые РСЗО, размещенные на шасси польских грузовых автомобилей Jelcz 8×8.

Как сообщили в Минобороны Польши, три грузовые автомобильные платформы прибыли в Южную Корею в марте этого года, после чего специалисты Hanwha Defense разместили на них собственно реактивную систему K239 Chunmoo. Кроме шасси, данные РСЗО оборудованы польскими системами связи и системой боевого управления TOPAZ.

Первые установки Польша получит уже в этом году, окончание поставки планируется в 2027-м. Всего Польша заказала 288 РСЗО, из которых 218 будет собрано в Южной Корее, а остальные 70 – в Польше. Технологии для этого поляки получат. Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, южнокорейские боевые системы очень современные и легко интегрируются с американскими, которые стоят на вооружении польской армии.

Первые РСЗО K239 Chunmoo поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии ("Железная дивизия"). Мультикалиберная РСЗО Chunmoo способна вести огонь тактическими ракетами калибра 600 мм, 239-мм управляемыми ракетами или другими видами боеприпасов.
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6 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:19
    0
    Гиену Европы вооружают . Для каких целей им столько вооружения и РСЗО совсем не оборонительная ситема
    1. alystan
      alystan Сегодня, 15:10
      0
      "Гиена" только промежуточное звено, все что якобы туда идет, рано или поздно окажется у соседки.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:28
    +1
    И эти южнокорейские дровосеки просят Россию и КНР оказать влияние на Ким Чен Ына и его ядерную программу?Идиоты ,живущие ниже 37 параллели ,должны знать - мы не вмешиваемся в дела суверенных государств.Но хотел бы сказать для южнокорейцев судостроителей - большое человеческое спасибо ,за самоходную "баржу" Саам СПГ,вы люди слова,можете если захотите.Вторую на Камчатку - в срок,без задержек.
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 14:42
    0
    Вот почему Запад , с одной стороны и Китай с другой, никогда не допустят объедение Кореи, потому что лет через десять, после объединения, это будет монстр, с межконтинентальными ракетами, атомным оружием и передовыми технологиями.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:47
    0
    Вооружение Польши и других стран НАТО, не исключаю и Украину это дорога Южной Кореи в ад.
    После этого что нам стоит помочь Северной Корее соединить всю Корею в одно целое, уничтожив проамериканское милитаристское государство, эту оружейную мастерскую для НАТО.
    Нам надо свою судостроительную промышленность создавать, а подпитывать эту Южнокорейскую гиену. soldier
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:48
    0
    Любопытные данные:
    Прицельная дальность, м
    36 km (K33)
    45 km (KM26A2)
    80 km (239 mm rocket)
    >200 km (400 mm rocket)
    290 km (Ure-II)