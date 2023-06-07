Южная Корея показала первые три РСЗО K239 Chunmoo на шасси грузовика Jelcz 8Х8 для польской армии

Делегация Польши во главе с министром обороны Мариушем Блащаком прибыла в Южную Корею для ознакомления с производством вооружений для польской армии. Об этом говорится на сайте Минобороны Польши.Южнокорейская компания Hanwha Defense, производящая вооружения для Варшавы, продемонстрировала польской делегации несколько образцов военной техники, включая реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo, а также самолет F-50A. Особое внимание поляков привлекли три первые РСЗО, размещенные на шасси польских грузовых автомобилей Jelcz 8×8.Как сообщили в Минобороны Польши, три грузовые автомобильные платформы прибыли в Южную Корею в марте этого года, после чего специалисты Hanwha Defense разместили на них собственно реактивную систему K239 Chunmoo. Кроме шасси, данные РСЗО оборудованы польскими системами связи и системой боевого управления TOPAZ.Первые установки Польша получит уже в этом году, окончание поставки планируется в 2027-м. Всего Польша заказала 288 РСЗО, из которых 218 будет собрано в Южной Корее, а остальные 70 – в Польше. Технологии для этого поляки получат. Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, южнокорейские боевые системы очень современные и легко интегрируются с американскими, которые стоят на вооружении польской армии.Первые РСЗО K239 Chunmoo поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии ("Железная дивизия"). Мультикалиберная РСЗО Chunmoo способна вести огонь тактическими ракетами калибра 600 мм, 239-мм управляемыми ракетами или другими видами боеприпасов.