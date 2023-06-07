Военное обозрение
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Опубликованы кадры с брошенной и уничтоженной техникой ВСУ во время боев за Новодонецкое

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Опубликованы кадры с брошенной и уничтоженной техникой ВСУ во время боев за Новодонецкое

4 июня разгорелись ожесточенные бои за поселок Новодонецкое в ДНР. В результате внезапной атаки с использованием порядка 30 единиц бронетехники украинским морпехам удалось оттеснить силы ВС РФ и войти в населенный пункт.


На следующий день противостояние продолжилось. Противник неоднократно перебрасывал на данное направление подкрепления.

Между тем уже 6 июня части ВСУ под натиском российских войск были вынуждены покинуть Новодонецкое и с большими потерями отступить на начальные позиции, о чем сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, добавив, что украинская армия сменила тактику и вместо крупного бронетанкового кулака использует для прорыва легкую бронетехнику, на которой оперативно «забрасывает» пехоту как можно ближе к российским позициям.

В то же время, как выразился военный, противник практически не ведет контрбатарейной борьбы, в результате чего артиллерия ВС РФ наносит ему большие потери в живой силе и технике.

К слову, о последних. То, какой ценой досталась ВСУ недавняя вылазка продемонстрировал «Военный осведомитель», опубликовав эксклюзивные кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ во время боев за Новодонецкое.

На снимках, сделанных с дрона, запечатлен уничтоженный танк Т-64БВ и по меньшей мере четыре британских броневика Mastiff.





Кроме того, на снимках есть и другая уничтоженная бронетехника, на которой, как и заявлял Александр Ходаковский, ВСУ «забрасывали» пехоту на передовые позиции.




Сообщается, что в ходе боев за Новодонецкое противник потерял не менее 20 единиц бронетехники и не менее трети личного состава, брошенного в бой. В то же время, нет никаких сомнений, что украинское командование, подгоняемое киевским властями, продолжит бросать солдат в многочисленные атаки.
Использованы фотографии:
ТГ/Военный осведомитель
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:42
    +6
    Так,хорошо.Где "Леопарды"?
    1. Chip4ik
      Chip4ik Сегодня, 14:47
      +4
      Леопарды в зоопарке)) _________________
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:48
      -2
      Спецом не трогают, ждут абрамсы! ))) Иначе не подвезут.
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 14:49
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Так,хорошо.Где "Леопарды"?

      Боже, у Вас нет ни капли фантазии smile
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:56
        -2
        laughing Замечательный юмор.Зато какая фантазия о писавших,про эти уничтоженные танки!Есть исторический факт.Во время Курской битвы наши воины сообщали о сотне подбитых "Тигров",путая их с одной из весий Т4...Но тогда их действительно подбивали..А тут...
        1. Forcecom
          Forcecom Сегодня, 15:14
          -1
          Ну так и в любой немецкой САУ с кормовым расположением рубки бойцы РККА видели "Фердинанд", во время боя это нормально, а вот при подсчете подбитых для доклада вверха, уже приписка.
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:50
      -2
      Где "Леопарды"?

      Ну наверное в джунглях или прериях ну на худой конец в зоопарке.(шутка). Хотя даже не смешно, так красиво рассказывали про 8 убитых леопардов, но хоть шкуру одного можно показать.
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 15:01
        0
        Там за шкурами Лео охота с двух сторон, долго тушки стоять не будут, даже в болоте laughing
        Всплывут либо в Поляндии на танкоремонтном заводе, либо в экспозиции Кубинки.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:01
          0
          Там за шкурами Лео охота с двух сторон, долго тушки стоять не будут, даже в болоте

          Но как то ведь подсчитали что звериных тушек 8 и чтоб их эвакуировать с поле боя нужна целая спецоперация.
    5. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:55
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Так,хорошо.Где "Леопарды"?

      Где надо Леопарды ,утащили ночью скорее всего .Спонсоры очень не хотят ,что бы танки попадали в руки русским .
      Вчера было интервью с нашим танкистом .Разведка вычислила Леопард в кустах ,танк явно подбирал место для скрытого обстрела.Наши пытались его подбить ,но из-за расстояния промазали .Леопард второго выстрела ждать не стал ,ломанулся через кусты в тыл, моментально
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:58
        +4
        Цитата: APASUS
        Леопард второго выстрела ждать не стал ,ломанулся через кусты в тыл, моментально

        - Уходит... Подранок...
        - Надо его кортиком запороть...
        ДМБ
      2. Normann
        Normann Сегодня, 15:05
        -1
        Где надо Леопарды ,утащили ночью скорее всего .Спонсоры очень не хотят ,что бы танки попадали в руки русским .

        Эти старые модификации никому не сдались, пиар - тут согласен.
    6. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 15:02
      -1
      Вот же, уже видео выложили даже уничтожения...
    7. alystan
      alystan Сегодня, 15:05
      -1
      dmi.pris1 (дмитрий) Сегодня, 14:42
      +8
      Так,хорошо.Где "Леопарды"?

      На ваш вопрос даже у Ходаковского нет ответа, иначе он не преминул бы об этом написать. ))))
  2. _КМ_
    _КМ_ Сегодня, 14:53
    +3
    А повезут ли "абрамсы" вообще? Может им готовят реноме чудо-оружия, которое после всех событий весь мир будет с восторгом покупать. И потери этой вудерваффе от каких-то русских лапотников испортит весь бизнес-план.
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 14:54
    -3
    На первом этапе наступления никто не будет бросать "Леопардов" в прорыв, у ВСУ ещё хватает советских танков.
    Коношенко конечно загнул, про восемь танков, если конечно они не были уничтожены в при фронтовой зоне или на марше. Информационная война она такая.
  4. ANB
    ANB Сегодня, 14:57
    0
    . вместо крупного бронетанкового кулака использует для прорыва легкую бронетехнику, на которой оперативно «забрасывает» пехоту как можно ближе к российским позициям.

    Тактика драгунов?