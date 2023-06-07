Опубликованы кадры с брошенной и уничтоженной техникой ВСУ во время боев за Новодонецкое

4 июня разгорелись ожесточенные бои за поселок Новодонецкое в ДНР. В результате внезапной атаки с использованием порядка 30 единиц бронетехники украинским морпехам удалось оттеснить силы ВС РФ и войти в населенный пункт.
На следующий день противостояние продолжилось. Противник неоднократно перебрасывал на данное направление подкрепления.
Между тем уже 6 июня части ВСУ под натиском российских войск были вынуждены покинуть Новодонецкое и с большими потерями отступить на начальные позиции, о чем сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, добавив, что украинская армия сменила тактику и вместо крупного бронетанкового кулака использует для прорыва легкую бронетехнику, на которой оперативно «забрасывает» пехоту как можно ближе к российским позициям.
В то же время, как выразился военный, противник практически не ведет контрбатарейной борьбы, в результате чего артиллерия ВС РФ наносит ему большие потери в живой силе и технике.
К слову, о последних. То, какой ценой досталась ВСУ недавняя вылазка продемонстрировал «Военный осведомитель», опубликовав эксклюзивные кадры брошенной и уничтоженной техники ВСУ во время боев за Новодонецкое.
На снимках, сделанных с дрона, запечатлен уничтоженный танк Т-64БВ и по меньшей мере четыре британских броневика Mastiff.
Кроме того, на снимках есть и другая уничтоженная бронетехника, на которой, как и заявлял Александр Ходаковский, ВСУ «забрасывали» пехоту на передовые позиции.
Сообщается, что в ходе боев за Новодонецкое противник потерял не менее 20 единиц бронетехники и не менее трети личного состава, брошенного в бой. В то же время, нет никаких сомнений, что украинское командование, подгоняемое киевским властями, продолжит бросать солдат в многочисленные атаки.