Замминистра обороны Украины: ВСУ продолжают «успешное наступление» на Бахмутском направлении

Потерянный после многомесячных боев Бахмут (Артемовск) вызывает у киевского режима психологическое состояние, схожее с фантомными болями, которые периодически возникают у человека, перенесшего ампутацию жизненно важного органа, в месте отсутствия оного.
Именно этим, очевидно, объясняется повышенное внимание украинской военной и гражданской пропаганды к якобы имевшим успех наступательным действиям как раз на этом участке фронта в ходе вроде как начавшихся контрударов ВСУ. Об очередных прорывах и продвижении украинских сил в направлении Бахмута отчиталась один из главных ньюсмейкеров ВСУ, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По словам военной чиновницы, украинские войска за сутки продвинулись на разных участках в направлении Бахмута на расстояние от 200 до 1100 метров. Где именно ВСУ сумели оттеснить ВС РФ, Маляр не сообщает.
Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты
— написала замглавы минобороны Украины в своем телеграм-канале.
Примечательно, что особый акцент Маляр сделала на то, что контрнаступление украинских военных происходит в тот момент, когда из Артемовска в тыл полностью выведены бойцы ЧВК «Вагнер». Сейчас оборону с нашей стороны держат подразделения регулярной армии ВС РФ, задействованы десантно-штурмовые отряды, делится подробностями Маляр.
По ее словам, наступать и держать оборону ВСУ удается «в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям», которые возводились заблаговременно силами украинских военных и местных администраций. Читая такое, становится еще менее понятно: так наступает украинская армия на Бахмут, завоевывая новые позиции, или все-таки «успешно обороняется»?
Российские военкоры, в свою очередь, сообщают, что наши бойцы в районе Артемовска успешно держат оборону, хотя противник не оставляет попыток ее прорыва. Обстановка на этом участке тяжелая, но контролируемая. Заявления Маляр об «успехах ВСУ под Бахмутом» называют стандартной киевской пропагандой.
Ранее, 5 июня, замглавы украинского военного ведомства уже отчитывалась о «невероятных успехах» ВСУ в районе Орехово-Васильевки и Парасковиевки к северо-западу от Бахмута, где в результате наступления украинские военные якобы продвинулись до 1600 метров вглубь нашей обороны. Также имели успех к югу в районе Ивановского и Клещеевки, правда, чуть более скромный, захватив плацдармы до 700 метров, похвасталась Маляр. Позднее эти данные не подтвердились.