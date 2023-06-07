Замминистра обороны Украины: ВСУ продолжают «успешное наступление» на Бахмутском направлении

Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты

Потерянный после многомесячных боев Бахмут (Артемовск) вызывает у киевского режима психологическое состояние, схожее с фантомными болями, которые периодически возникают у человека, перенесшего ампутацию жизненно важного органа, в месте отсутствия оного.Именно этим, очевидно, объясняется повышенное внимание украинской военной и гражданской пропаганды к якобы имевшим успех наступательным действиям как раз на этом участке фронта в ходе вроде как начавшихся контрударов ВСУ. Об очередных прорывах и продвижении украинских сил в направлении Бахмута отчиталась один из главных ньюсмейкеров ВСУ, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.По словам военной чиновницы, украинские войска за сутки продвинулись на разных участках в направлении Бахмута на расстояние от 200 до 1100 метров. Где именно ВСУ сумели оттеснить ВС РФ, Маляр не сообщает.— написала замглавы минобороны Украины в своем телеграм-канале.Примечательно, что особый акцент Маляр сделала на то, что контрнаступление украинских военных происходит в тот момент, когда из Артемовска в тыл полностью выведены бойцы ЧВК «Вагнер». Сейчас оборону с нашей стороны держат подразделения регулярной армии ВС РФ, задействованы десантно-штурмовые отряды, делится подробностями Маляр.По ее словам, наступать и держать оборону ВСУ удается «в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям», которые возводились заблаговременно силами украинских военных и местных администраций. Читая такое, становится еще менее понятно: так наступает украинская армия на Бахмут, завоевывая новые позиции, или все-таки «успешно обороняется»?Российские военкоры, в свою очередь, сообщают, что наши бойцы в районе Артемовска успешно держат оборону, хотя противник не оставляет попыток ее прорыва. Обстановка на этом участке тяжелая, но контролируемая. Заявления Маляр об «успехах ВСУ под Бахмутом» называют стандартной киевской пропагандой.Ранее, 5 июня, замглавы украинского военного ведомства уже отчитывалась о «невероятных успехах» ВСУ в районе Орехово-Васильевки и Парасковиевки к северо-западу от Бахмута, где в результате наступления украинские военные якобы продвинулись до 1600 метров вглубь нашей обороны. Также имели успех к югу в районе Ивановского и Клещеевки, правда, чуть более скромный, захватив плацдармы до 700 метров, похвасталась Маляр. Позднее эти данные не подтвердились.