Экс-глава Минобороны Украины: Подрыв Каховской ГЭС повлияет на планы контрнаступления ВСУ

Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС серьезным образом отразятся на планах наступления украинской армии. Этому поспособствует возникновение массивного барьера со стороны Херсона в виде разлива реки Днепр, которую будет невозможно пересечь в ходе сухопутной операции. Об этом заявил бывший глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.По словам Загороднюка, изначально предполагалось несколько сценариев контрнаступления ВСУ и украинское командование вероятнее всего выберут какой-то из оставшихся планов. Однако, вследствие подрыва плотины ВСУ столкнулись с проблемами на южном участке фронта, вызванными появлением труднопреодолимой водной преграды в районе Херсона, где ранее было несколько переправ к Крымскому полуострову, в настоящее время прекративших свое существование.Экс-глава украинского оборонного ведомства также добавил, что ВСУ достаточно хорошо подготовились к широкомасштабному контрнаступлению и ситуация вокруг Каховской ГЭС не разрушит планы украинского командования полностью. Вероятнее всего, в них будут внесены соответствующие корректировки, но не заставит украинское руководство полностью отказаться от анонсированного наступления.Стоит также отметить, что к наступлению украинское руководство толкают его западные союзники, оснастившие боевиков киевского режима значительным количеством вооружений и военной техники.