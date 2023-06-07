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Экс-глава Минобороны Украины: Подрыв Каховской ГЭС повлияет на планы контрнаступления ВСУ

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Экс-глава Минобороны Украины: Подрыв Каховской ГЭС повлияет на планы контрнаступления ВСУ

Последствия подрыва плотины Каховской ГЭС серьезным образом отразятся на планах наступления украинской армии. Этому поспособствует возникновение массивного барьера со стороны Херсона в виде разлива реки Днепр, которую будет невозможно пересечь в ходе сухопутной операции. Об этом заявил бывший глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.


По словам Загороднюка, изначально предполагалось несколько сценариев контрнаступления ВСУ и украинское командование вероятнее всего выберут какой-то из оставшихся планов. Однако, вследствие подрыва плотины ВСУ столкнулись с проблемами на южном участке фронта, вызванными появлением труднопреодолимой водной преграды в районе Херсона, где ранее было несколько переправ к Крымскому полуострову, в настоящее время прекративших свое существование.

Экс-глава украинского оборонного ведомства также добавил, что ВСУ достаточно хорошо подготовились к широкомасштабному контрнаступлению и ситуация вокруг Каховской ГЭС не разрушит планы украинского командования полностью. Вероятнее всего, в них будут внесены соответствующие корректировки, но не заставит украинское руководство полностью отказаться от анонсированного наступления.

Стоит также отметить, что к наступлению украинское руководство толкают его западные союзники, оснастившие боевиков киевского режима значительным количеством вооружений и военной техники.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:51
    +1
    Все уже высказались по планам всук.Ждем мнение рептилоидов с Альфа Центавра.
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 14:54
    -2
    "изначально предполагалось несколько сценариев контрнаступления ВСУ"

    Изначально наступление не планировалось и ВСУ из-за отсутствия сил вынуждены провоцировать армию РФ на лобовые атаки. Для отражения у ВСУ есть силы ещё не на один Артёмовск.для наступления сил нет...
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:59
    0
    Теперь ВСУ оправдываются разливом реки ? Круто однозначно
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:11
    0
    ВСУ достаточно хорошо подготовились к широкомасштабному контрнаступлению
    Подготовились может и хорошо, но зачем-то после первых неудач с чувствительными потерями создали и себе проблемы с разрушением Каховской ГЭС. Или вопрос наверное не только в желании отомстить за поражение и попутно обвинить Россию в очередном "военном преступлении", а и в появившейся "вдруг" причине оправдаться перед западными кураторами в невозможности начать крупномасштабное наступление - извините, форс-мажор.