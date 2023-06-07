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Глава парламента Крыма: Разрушив Каховскую ГЭС, украинские власти отреклись от территорий ниже Днепра

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Глава парламента Крыма: Разрушив Каховскую ГЭС, украинские власти отреклись от территорий ниже Днепра

Подрыв плотины Каховской ГЭС имеет важное символическое значение, заключающееся в том, что киевский режим посредством такого жеста фактически отрекается от территорий к югу от реки Днепр. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.


Как отметил политик, власти Украины пытаются превратить низовье реки Днепр в болото. Он задался вопросом, зачем это нужно Киеву, и сам же на него ответил.

Зачем они это сделали? Похоже, что они отреклись полностью от этих территорий

- сказал глава крымского парламента.

По словам Константинова, киевскому режиму не нужны ни территории, ни люди. Поэтому они и совершили эту грандиозную диверсию, повлекшую за собой такие негативные последствия.

Владимир Константинов призвал как можно скорее отстранить действующее руководство Украины от власти, назвав украинских лидеров «странными людьми», которые могут «наделать беды».

Что касается водоснабжения Крымского полуострова, то, по словам Константинова, оно осуществляется в нормальном режиме. Прежде Крым никогда не имел такого запаса воды в водохранилищах. При этом сами водохранилища подпитываются водой из подземных резервуаров.

Но ситуацию с уровнем воды в Северо-Крымском канале все равно отслеживают, так как угроза его обмеления сохраняется. Однако, отметил Константинов, на ситуацию с водоснабжением Крыма даже такой сценарий критического влияния не окажет.
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3 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:57
    +3
    Глава парламента Крыма: Разрушив Каховскую ГЭС, украинские власти отреклись от территорий ниже Днепра

    Интересный ,но запоздалый вывод . Разве они не отреклись от народа и территорий 2 мая в Одессе ? Разве сразу не стало понятно
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:08
      +1
      Крым - больше нужен американцам, чем "управленцам" украинским.
  2. guest
    guest Сегодня, 15:19
    0
    Владимир Константинов призвал как можно скорее отстранить действующее руководство Украины от власти, назвав украинских лидеров «странными людьми», которые могут «наделать беды».

    Хороший призыв, если бы его ещё власть услышала.