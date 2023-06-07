Глава парламента Крыма: Разрушив Каховскую ГЭС, украинские власти отреклись от территорий ниже Днепра

Зачем они это сделали? Похоже, что они отреклись полностью от этих территорий

Подрыв плотины Каховской ГЭС имеет важное символическое значение, заключающееся в том, что киевский режим посредством такого жеста фактически отрекается от территорий к югу от реки Днепр. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов.Как отметил политик, власти Украины пытаются превратить низовье реки Днепр в болото. Он задался вопросом, зачем это нужно Киеву, и сам же на него ответил.- сказал глава крымского парламента.По словам Константинова, киевскому режиму не нужны ни территории, ни люди. Поэтому они и совершили эту грандиозную диверсию, повлекшую за собой такие негативные последствия.Владимир Константинов призвал как можно скорее отстранить действующее руководство Украины от власти, назвав украинских лидеров «странными людьми», которые могут «наделать беды».Что касается водоснабжения Крымского полуострова, то, по словам Константинова, оно осуществляется в нормальном режиме. Прежде Крым никогда не имел такого запаса воды в водохранилищах. При этом сами водохранилища подпитываются водой из подземных резервуаров.Но ситуацию с уровнем воды в Северо-Крымском канале все равно отслеживают, так как угроза его обмеления сохраняется. Однако, отметил Константинов, на ситуацию с водоснабжением Крыма даже такой сценарий критического влияния не окажет.