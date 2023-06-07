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«Россия ослаблена, но у нас нет боеприпасов и личного состава»: начальник Генштаба Норвегии раскритиковал состояние войск

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«Россия ослаблена, но у нас нет боеприпасов и личного состава»: начальник Генштаба Норвегии раскритиковал состояние войск

На фоне постоянных поставок матчасти и боевых систем ВСУ и ожидаемого прямого военного столкновения с Россией в соседней с РФ Норвегии фиксируют удручающее состояние вооруженных сил страны.


Как отмечается в издании Dagens Næringsliv, начальник Генштаба ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен подготовил доклад министру оборону, в котором подверг острой критике текущее положение дел в вооруженных силах, указав на неготовность к защите в связи со «значительными оперативными недостатками».

Возросла вероятность прямого конфликта и войны на норвежской земле или на территории наших союзников. Россия стратегически ослаблена как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако нам не хватает боеприпасов, топлива, личного состава и средств противовоздушной обороны, а возможности по защите от кибератак ограничены

- отметил глава Генштаба.

С его слов, на протяжении последних лет на нужды Минобороны были направлены многомиллиардные инвестиции. Но их результат не впечатляет, так как оборонительные способности остаются на неприемлемо низком уровне. Как считает генерал, защитные возможности достигли «маргинальной стадии»: вооруженные силы страны не способны решать поставленные перед ними задачи.

Как он указывает, большие средства вкладываются в приобретение нового оборудования, но при этом финансового обеспечения не хватает для проведения текущего обслуживания, закупки запасных частей, снарядов и снаряжения.

Как считает начальник Генштаба, во вложениях остро нуждается ПВО, флот, высокоточное оружие большой дальности.
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25 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:01
    +1
    Это типа дайте денег??? Уж Норвегии за себя опасаться не стоит.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:06
      -1
      Столица Норвегии Осло.Как называют жителей этого города?Какой топоним?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:11
        0
        Orange Bigg hi, Ослович-ословичка, или, Ословичанин-Ословичаннка laughing
    2. Венд
      Венд Сегодня, 17:15
      0
      Судя по всему норвеги мозги себе заморозили в конец laughing
    3. barclay
      barclay Сегодня, 17:27
      0
      Уж Норвегии за себя опасаться не стоит.
      Я бы так не говорил. Любая страна НАТО - для нас мишень. Все зависит от конкретных действий норвегов. А в антироссийских мероприятиях они часто участвуют, потому что д. Сэм держит за мягкое место. Вот и стонут от страха.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:31
        0
        Думается мне что если пойдет по кркпному норвегии достанется она в блоке. И количество боеприпасов тут не играет роли.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:01
    +4
    Россия ослаблена, а плохо в армии у викингов. Это как?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:03
      0
      Это русофобский кикоз головного мозга. yes
    2. dorz
      dorz Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: Uprun
      Россия ослаблена, а плохо в армии у викингов. Это как?

      Показательно, что население Норвегии всего 5,5 млн. человек. Дискредитация какая-то. sad
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:07
      0
      Uprun hi, если я правильно понял этого организма, то Россия сейчас "ослабела" самое время оттяпать кусок другой в пользу Осло но вот незадача армия самой Норвегии в плачевном состоянии, а по сему позолотите рученку мин. обороны Норвегии.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:09
        0
        Позолотите ручку?Они цыганку Министром Обороны назначили?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 17:13
          0
          Orange Bigg, глядя на своего коллегу с Пентагона и с ЕГО доходов зависть глазики застилает!
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 17:50
            0
            А неча было в хо-лов всаживать, теперь самим не хватит... Ну, извините
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:02
    -2
    Возросла вероятность прямого конфликта и войны на норвежской земле или на территории наших союзников. Россия стратегически ослаблена как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
    ну ведать РФ не отвечает иза это го такие выводы делают ! или не можем отвечать на поставки оружия или хз хитрый план )
  4. gromovanton
    gromovanton Сегодня, 17:07
    -2
    Тут как в стихах у Маяковского "Я волком бы выгрыз да не... грызть...":)))
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 17:07
    -1
    Жили жили не тужили столетие рядом с нами и на те ... Россия ослабла, давайте на нее нападем ..а что так !,сами пришли к этому , или помог кто!
  6. al3x
    al3x Сегодня, 17:09
    +1
    А викинги на войну намылились чтоли или им угражает кто-то?
    Кстати, уже и Швейцария какие то поправки в своё законодательство вносит, чтобы вывести из под запрета реэкспорт их оружия. Растоптали свой распиаренный нейтралитет, лишь бы в очередной раз нацикам угодить. Было, помним, не забудем.
  7. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 17:11
    +1
    а, этот тот самый генштапка норговой армии, которая победила во всех война х на Земле и космосе?
    стесняюсь спросить - сколько часов норги сопротивлялись вермахту?
  8. HAM
    HAM Сегодня, 17:13
    0
    Это ж надо такое выдать : "....Россия ослаблена (но всё равно нападёт),а мы устамши.....вроде Норвегия в курении "косяков" замечена не была...или сразу "тяжёлое" пошло??
  9. Легат
    Легат Сегодня, 17:16
    +1
    Конечно ослаблена. Русские убивают русских. Причем убивают в том числе оружием, которые предназначалось для наших истинных врагов.
    Тут определенно просматривается чья-то многоходовка. И да, гарант тут ни при чем
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:21
    +1
    Странное рассуждение - Россия ослаблена по всем статьям, а у нас ни фига нет, но мы крепки. Ох уж эти вывороты мозга по гейропейски...
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:45
    0
    Однако нам не хватает боеприпасов, топлива, личного состава и средств противовоздушной обороны, а возможности по защите от кибератак ограничены
    belay Ну как же им помочь бедненьким? recourse "И вот совсем уже была наша победа..." fool Займите нациков на Украине, там я уверен ваш Брейвик найдет себе подмогу. request
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:52
    0
    Если Россия будет ослаблена - тогда пусть вспоминают пушного зверя, придется всю Норвегию превратить в один длинный, фьорд, соединенный с Балтийским морем с финской Лапперантой под килем.
  13. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:54
    0
    Анекдот напомнило про ослабленных

    Мужик жалуется другу на жену - надоела, не готовит, не убирает, ходит в грязном халате, дома не убрано, рубашки не поглажены, убил бы га.ди.ну! Вот только посадят?! Друг отвечает - А ты её "залюби" до смерти! Утром полюби, днем , вечером и так две недели, через две недели умрет. Через неделю друг идет и видит тень еле идет и за забор держится. Друг узнал мужика которому посоветовал залюбить. Спрашивает - Ну как?
    Мужик отвечает - Радуется д.у.ра - не знает, что через неделю умрёт! laughing
  14. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:05
    0
    нам не хватает боеприпасов, топлива, личного состава и средств противовоздушной обороны, а возможности по защите от кибератак ограничены
    Ито при том, что Норвегия не воюет, против неё нет 15000 тысяч санкций, а доходы от продажи нефте-газа зашкаливают. И кто после этого ослаблен?