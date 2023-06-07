«Россия ослаблена, но у нас нет боеприпасов и личного состава»: начальник Генштаба Норвегии раскритиковал состояние войск

Возросла вероятность прямого конфликта и войны на норвежской земле или на территории наших союзников. Россия стратегически ослаблена как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако нам не хватает боеприпасов, топлива, личного состава и средств противовоздушной обороны, а возможности по защите от кибератак ограничены

На фоне постоянных поставок матчасти и боевых систем ВСУ и ожидаемого прямого военного столкновения с Россией в соседней с РФ Норвегии фиксируют удручающее состояние вооруженных сил страны.Как отмечается в издании Dagens Næringsliv, начальник Генштаба ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен подготовил доклад министру оборону, в котором подверг острой критике текущее положение дел в вооруженных силах, указав на неготовность к защите в связи со «значительными оперативными недостатками».- отметил глава Генштаба.С его слов, на протяжении последних лет на нужды Минобороны были направлены многомиллиардные инвестиции. Но их результат не впечатляет, так как оборонительные способности остаются на неприемлемо низком уровне. Как считает генерал, защитные возможности достигли «маргинальной стадии»: вооруженные силы страны не способны решать поставленные перед ними задачи.Как он указывает, большие средства вкладываются в приобретение нового оборудования, но при этом финансового обеспечения не хватает для проведения текущего обслуживания, закупки запасных частей, снарядов и снаряжения.Как считает начальник Генштаба, во вложениях остро нуждается ПВО, флот, высокоточное оружие большой дальности.