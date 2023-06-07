Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке, в результате которой в эфире были переданы фейковые сообщения. Об этом сообщили в Telegram-канале представители оперативного штаба региона.Как стало известно, хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края, чтобы пугать жителей фейковыми сообщениями. В оперативном штабе открыто назвали запугивание жителей главной целью данных действий.Выяснилось, что хакеры взломали радиостанции Сочи, Темрюка, Джубги и ряда районов Краснодарского края. Однако специалисты радио смогли вовремя прервать поддельный сигнал. В настоящее время радиовещание в крае восстановлено.Власти Краснодарского края также напомнили, что достоверную информацию о существующих угрозах и рисках сообщают официально ответственные ведомства и органы государственной власти федерального и регионального уровня. Верить подобным сообщениям, не имеющим авторства и не подтверждаемым официальными источниками информации, нельзя.Отметим, что в последнее время хакерские атаки украинских спецслужб на российские средства массовой информации участились. Украинские хакеры взламывают страницы российских СМИ, чтобы публиковать не соответствующие действительности сообщения, призванные сеять панику среди населения, побуждать граждан к каким-либо деструктивным действиям и дезорганизовывать деятельность органов власти, государственных и коммерческих организаций.Российские спецслужбы стараются вовремя пресекать подобные действия украинских хакеров, защищая доступ граждан к официальной информации.