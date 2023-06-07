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Хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края, чтобы пугать жителей фейковыми сообщениями

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Хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края, чтобы пугать жителей фейковыми сообщениями

Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке, в результате которой в эфире были переданы фейковые сообщения. Об этом сообщили в Telegram-канале представители оперативного штаба региона.


Как стало известно, хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края, чтобы пугать жителей фейковыми сообщениями. В оперативном штабе открыто назвали запугивание жителей главной целью данных действий.

Выяснилось, что хакеры взломали радиостанции Сочи, Темрюка, Джубги и ряда районов Краснодарского края. Однако специалисты радио смогли вовремя прервать поддельный сигнал. В настоящее время радиовещание в крае восстановлено.

Власти Краснодарского края также напомнили, что достоверную информацию о существующих угрозах и рисках сообщают официально ответственные ведомства и органы государственной власти федерального и регионального уровня. Верить подобным сообщениям, не имеющим авторства и не подтверждаемым официальными источниками информации, нельзя.

Отметим, что в последнее время хакерские атаки украинских спецслужб на российские средства массовой информации участились. Украинские хакеры взламывают страницы российских СМИ, чтобы публиковать не соответствующие действительности сообщения, призванные сеять панику среди населения, побуждать граждан к каким-либо деструктивным действиям и дезорганизовывать деятельность органов власти, государственных и коммерческих организаций.

Российские спецслужбы стараются вовремя пресекать подобные действия украинских хакеров, защищая доступ граждан к официальной информации.
Использованы фотографии:
https://img.freepik.com
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:01
    +2
    Хакеры взломали эфир радиостанций Краснодарского края, чтобы пугать жителей фейковыми сообщениями


    Это вряд ли.Вот если бы лицо Зе смогли бы транслировать на ТВ.Тогда бы испугали.

  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:04
    +1
    Постоянно слушаю радио в машине.."Дорожное радио","КазакFM"..Ничего подобного..Правда я не на побережье..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:09
      0
      Выяснилось, что хакеры взломали радиостанции Сочи, Темрюка, Джубги и ряда районов Краснодарского края. Однако специалисты радио смогли вовремя прервать поддельный сигнал. В настоящее время радиовещание в крае восстановлено.


      Ведут себя как подростки.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:17
        0
        Ведут себя как враги.Скорее всего
        --------‐--
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 15:57
        0
        Ну почему как подростки. Читал где-то, в Ленинграде, даже во время блокады, работала радиовышка, с которой ведущий любил врываться в немецкий эфир и начинать там доносить советскую точку зрения на происходящее. Так что приём давний и, полагаю, рабочий. Другое дело, что сейчас любую сомнительную информацию можно проверить по множеству источников.
    2. HAM
      HAM Сегодня, 15:17
      0
      Те,кто постоянно слушает радио,знают ведущих по голосам.Так что обмануть их довольно сложно,только ведущие на "Казак ФМ" иногда переходят на суржик- мода что ли?".......
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:27
        +1
        Там фишка такая у Казак ФМ.Своя ниша,расчитанная на интерес станичной аудитории.
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 15:08
    0
    Очень бы хотелось чтобы компетентные органы разобрались,а был ли вообще взлом. Если и был то как это возможно,и как это не допустить в будущем,а если нет то наказать виновных за дискредитацию которая наверняка была.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:23
    0
    в эфире были переданы фейковые сообщения
    Тут действует четкий принцип - на войне все средства хороши, а информационную войну ни кто не отменял. Поэтому на российском ТВ на первой кнопке существует программа "Анти фейк", которая разоблачает фейковые вбросы. Надеюсь и наши хакеры дают соответствующую ответку помимо вытаскивания секретов.
  5. Million
    Million Сегодня, 16:08
    0
    Тут уж не знаешь кому верить.Врут и свои и чужие.