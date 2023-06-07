Военное обозрение
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Шебекино находится под ударами украинских «Градов»: зафиксировано около 60 прилетов

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Шебекино находится под ударами украинских «Градов»: зафиксировано около 60 прилетов

Белгородская область постепенно превращается в одну из самых горячих точек на карте России. Украинские военные уже который день ведут хаотичный массированный обстрел городов и сел региона.


За сутки по территории области противник выпускает по нескольку сотен снарядов из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Фиксируются также атаки вражеских беспилотников.

Стоит отметить, что с наибольшим остервенением ВСУ обстреливают город Шебекино, который уже напоминает второй Донецк (ДНР). Из населенного пункта и прилежащих территорий уже эвакуируют мирное население. Гражданская инфраструктура получила и продолжает получать сильные повреждения.

Сегодня обстрел города продолжился. Согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские военные нанесли удар по Шебекино из РСЗО «Град». Зафиксировано порядка 60 прилетов. Около 40 из них пришлось на промзону, а еще 20 – в различные части города.

Со слов чиновника, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако обстрел продолжается.

В то же время, помимо Шебекино под артиллерийский удар ВСУ сегодня попало село Грузское Борисовского района. Как сообщает Гладков, в результате атаки пострадало сельхозпредприятие. Зафиксировано повреждение кровли складского помещения и 11 тракторов.

Жертв среди мирного населения на данный момент нет. Ведется подомовой обход.
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:07
    +1
    Старательные, негодяи... Знают что им гражданские не ответят. Вот и изголяются. am
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:12
      +2
      Видать мало по зданию ГУР ВСУ прилетело. В ответку надо Верховную Раду откинжалить. am Только неминуемое возмездие за совершенные преступления может притормозить еврофашистов. am
      Хороший фашист - мертвый фашист. am
      Каждому фашисту - по гробу. am
      Хорошему фашисту - хороший гроб. am
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:17
        +9
        За сутки по территории области противник выпускает по нескольку сотен снарядов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
        Какая-то странная демилитаризация ! По нашей территории !!!
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 15:18
        +2
        07.06.2023
        "Путин призвал сосредоточиться в сложившихся условиях на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации, логистики, совершенствовании инфраструктуры, а также снижении неравенства и бедности."
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:23
          +3
          А борьбу с бедностью и неравенством так же как и СВО будут проводить - ни шатко ни валко?? И всё время будут глаголить - всё идёт по плану????
          1. lis-ik
            lis-ik Сегодня, 15:58
            0
            Так с бедностью хох.лы помогают бороться,обстрелами,мало вероятно,что состоятельные люди еще не свалили.
        2. rotkiv04
          rotkiv04 Сегодня, 15:25
          0
          Цитата: Борис Сергеев
          07.06.2023
          "Путин призвал сосредоточиться в сложившихся условиях на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации, логистики, совершенствовании инфраструктуры, а также снижении неравенства и бедности."

          это называется ответил ассиметрично, по путински, как он умеет - "загнали в угол, бей первым" laughing
        3. next322
          next322 Сегодня, 15:26
          +4
          он в упор не видит шебекино....странный главком
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:14
      0
      А может быть МО пора взять ситуацию под контроль? Не первый день кошмарят.
    3. Легат
      Легат Сегодня, 15:14
      +3
      Может ключевое тут то, что они знают, что им и армия РФ не ответит? На первом даже пытались замолчать эту тему, но уж слишком народ настырный со своими "Шебекино_это_тоже_Россия"
  2. certero
    certero Сегодня, 15:12
    +4
    Кто-нибудь помнит какие цели и задачи ставились перед сво?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:12
      +3
      Походу ТАМ уже и не вспоминают - Песков всё время твердит что всё по плану
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:15
      +2
      Наверно наверху считают что задачи надо ставить, ну и иногда менять. Если не выходит каменный цветок.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:18
        +2
        Угу, ASAD. hi
        И при этом как мантру твердить "всё по плану", авось народец и удовлетворится.... А там авось и само рассосётся как-нибудь....
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:13
    0
    Укронацики кроме как разрушать и убивать больше ничего не могут.
    Появились сообщения о подрыве укро дрг аммиакопровода в Харькове.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:15
      +1
      Да, в СМИ об этом пишут. Как и пишут о том что швейцарцы дали разрешение на реэкспорт своего вооружения для Украины - типа особая ситуация, в виде исключения. Кто бы сомневался что будет по-другому....
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:29
    +1
    Усе идёт по плану.
    Он ещё нам начнёт.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 15:54
    0
    Конечно очень жаль, до добра это не доведет. Останется Австралия, Африка и Зеландия. Но они сами этого хотят(((
  6. Million
    Million Сегодня, 16:07
    0
    Гаранту видимо недосуг этим заниматься.Про министра вообще молчу.
    Такими темпами Белгородская область может войти в состав Украины.
    Вообще непонятно что происходит!
    Жаль солдат наших и мирных жителей.