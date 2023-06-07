Шебекино находится под ударами украинских «Градов»: зафиксировано около 60 прилетов

Белгородская область постепенно превращается в одну из самых горячих точек на карте России. Украинские военные уже который день ведут хаотичный массированный обстрел городов и сел региона.
За сутки по территории области противник выпускает по нескольку сотен снарядов из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Фиксируются также атаки вражеских беспилотников.
Стоит отметить, что с наибольшим остервенением ВСУ обстреливают город Шебекино, который уже напоминает второй Донецк (ДНР). Из населенного пункта и прилежащих территорий уже эвакуируют мирное население. Гражданская инфраструктура получила и продолжает получать сильные повреждения.
Сегодня обстрел города продолжился. Согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские военные нанесли удар по Шебекино из РСЗО «Град». Зафиксировано порядка 60 прилетов. Около 40 из них пришлось на промзону, а еще 20 – в различные части города.
Со слов чиновника, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако обстрел продолжается.
В то же время, помимо Шебекино под артиллерийский удар ВСУ сегодня попало село Грузское Борисовского района. Как сообщает Гладков, в результате атаки пострадало сельхозпредприятие. Зафиксировано повреждение кровли складского помещения и 11 тракторов.
Жертв среди мирного населения на данный момент нет. Ведется подомовой обход.