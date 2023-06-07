Украинские СМИ пишут об очередном обстреле коксохимзавода в Авдеевке

Сегодня территория Авдеевского коксохимического завода в Авдеевке (оккупированная ВСУ часть Донецкой Народной Республики) подверглась ракетно-артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.Отметим, что предприятие в Авдеевке, учитывая текущую обстановку в этом населенном пункте, давно не функционирует. Завод используется для размещения военной техники и вооружений ВСУ, по типу других промышленных предприятий в захваченных украинскими формированиями населенных пунктах Донбасса.Тем не менее, украинские СМИ, ссылаясь на представителей режима, каждый раз пытаются обвинять Россию в обстрелах завода, создавая у западного потребителя информации представление, что ВС РФ наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по предприятиям химической промышленности.В прошлый раз украинские СМИ сообщали, будто бы ВС РФ ударили по заводской столовой коксохимического предприятия, хотя у российских военных явно есть более приоритетные цели для расходования дорогостоящих ракет.Напомним, что Авдеевка все еще находится под контролем украинских формирований, хотя российские подразделения активно подбираются к населенному пункту, вступая в ожесточенные бои с силами противника на Авдеевском направлении. Кроме Авдеевского направления, ВС РФ атакуют в Марьинке, ведут бои на Артемовском направлении и отражают атаки ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также ВС РФ активно действуют на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.