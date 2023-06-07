Минобороны: Подразделения ВС России отбили восемь атак в районе Артёмовска, не дав противнику вклиниться в оборону

Украинские вооруженные формирования продолжают попытки прорвать оборону российских войск, нанося удары на различных направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Неудачную попытку наступления на Южно-Донецком направлении в ВСУ решили компенсировать ударом уже на Донецком, предприняв попытку прорыва в районе Артемовска. По данным военного ведомства, в течение прошедших суток противник предпринял восемь атак на двух участках. В районе Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка и Орехово-Василевка наши позиции атаковали штурмовые отряды 56-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ. В районе Клещеевки на прорыв пошли 24-й механизированная и 3-я штурмовая бригады ВСУ.
Наши нападение отбили, не дав противнику вклиниться в оборону. Сообщается о больших потерях ВСУ как в личном составе, так и в технике.
Также предпринимались попытки ВСУ возобновить наступление на Времевском выступе, было предпринято три атаки в районах Нескучное и Левадное, которые отбили подразделения группировки войск "Восток". Кроме того, отражена попытка штурма противником Новодонецкого, населенный пункт остается под нашим контролем.
За прошедшие сутки армейская и оперативно-тактическая авиация, кроме того, что участвовала в отражении атак ВСУ, уничтожила КНП 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах Червоная Диброва ЛНР и Новоивановка Запорожской области. В районе Авдеевки уничтожены два склада ГСМ 110 ОМБр ВСУ. Воздушные силы ВСУ потеряли за сутки два истребителя: Су-27 был сбит в районе Никифоровки, МиГ-29 - в районе Любицкое Запорожской области. Оба сбиты средствами противовоздушной обороны.
В районе Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без особых изменений, работает артиллерия. В районе Новоселовское ЛНР нейтрализованы три ДРГ, еще две - в районе Серебрянского лесничества. На Херсонском за прошедшие сутки уничтожено до 60 всушников, пять броневиков, два пикапа, гаубица М777 и две гаубицы советского производства.