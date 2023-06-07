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Представитель ВСУ: Российские войска на левобережье Херсонской области отошли на 5-15 километров от Днепра

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Представитель ВСУ: Российские войска на левобережье Херсонской области отошли на 5-15 километров от Днепра

Украинское командование заявляет, будто бы российские Вооруженные силы, которые прежде размещались на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, были вынуждены передислоцироваться после разрушения Каховской ГЭС. Такую информацию озвучила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона.


По словам представителя ВСУ, российские войска на левобережье Херсонской области отошли на 5-15 километров от Днепра. Но, как утверждает военная чиновница Украины, российская армия якобы начала отходить еще за несколько дней до подрыва дамбы.

Подобное заявление Гуменюк должно намекать на то, что плотину якобы взорвали российские военные. Но, на самом деле, нет ни одного внятного аргумента, зачем России потребовалось бы устраивать подобную катастрофическую ситуацию на собственной территории, ухудшая экономическое положение новых регионов и подвергая риску водоснабжение Крымского полуострова.

Украинские СМИ также отмечают, что некие мирные жители смогли после этого переправиться с левого на правый берег Днепра в российской Херсонской области. Ранее сделать это было невозможно, утверждают украинские источники.

Напомним, что в ночь на 6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате чего в прилегающих районах вдоль реки Днепр началось затопление расположенных там населенных пунктов. Украинский режим поспешил обвинить в этом Россию, однако власти Российской Федерации утверждают, что подрыв является диверсией киевского режима, призванной сместить вектор внимания с неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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14 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 15:30
    -9
    Как ВСУ могли подорвать дамбу ? Что Конашенков сказал по этому поводу ? Обстрелы в эти дни со стороны ВСУ отрицает и гражданская администрация и военкоры. Можно предположить, конечно, что из-за усталости конструкции произошел прорыв. Но как-то, уж, очень вовремя, при контрнаступе.
    Так что, почти, наверняка, это российские военные сделали. Но признавать это, конечно, не нужно, это преступление. Нужно все валить на ВСУ. А победителей не судят,как известно
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:35
      +1
      Скорее всего "звезды сошлись"..Предыдущие обстрелы,отсутствие технического обслуживания,возможные неправильные действия персонала по сбросу воды..Там многое могло случится.Взрыв никто не подтверждает.Во всяком случае в СМИ
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:37
      -3
      Цитата: Alister Kroulegg
      Как ВСУ могли подорвать дамбу ?

      хороший вопрос кстати...как можно "профукать" действия дрг, если они были конечно ,никакие "охранники" у моста были ??
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:41
      +2
      Цитата: Alister Kroulegg
      это российские военные сделали

      А почему ваши открыли шлюзы ДнепроГЭС чтобы поднять перед подрывом до критического уровня Каховское водохранилище и продолжают сбрасывать, чтобы вода не спадала?
      1. Комментарий был удален.
    4. bk316
      bk316 Сегодня, 15:48
      0
      Как ВСУ могли подорвать дамбу ?

      Так же как Хурса пытались.
    5. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 16:01
      0
      Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло в результате ночного удара украинских сил, предположительно, из РСЗО «Ольха», заявили в херсонской администрации. Никакая другая система, ну кроме еще Точки У не обладает такой мощной БЧ в 250 кг. Ну и конечно сыгрыла роль и усталость конструкций более 60 лет, постоянные удары HIMARS в течении почти года, а также дополнительная нагрузка в 1,5 м столба из-за преднамеренного сброса нацистами воды на Днепровской ГЭС.
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 15:45
    0
    Но, на самом деле, нет ни одного внятного аргумента, зачем России потребовалось бы устраивать подобную катастрофическую ситуацию на собственной территории, ухудшая экономическое положение новых регионов и подвергая риску водоснабжение Крымского полуострова.

    Внести элемент неожиданности в планы наступления ВСУ, тем самым отсрочить его, не достаточно внятный мотив?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 15:47
      0
      Учитывая необходимость эвакуации населения из Херсона, куда , без сомнения, были привлечены и военнослужащие и ресурсы, то более чем внятный и правильный
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 15:49
      0
      тем самым отсрочить его,

      украинцы и так с этим сами прекрасно справлялись.
      Нам от этой отсрочки ни тепло ни холодно, а вот хохлам ОЧЕНЬ хотелось оттянуть, теперь есть объяснение.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:48
    0
    Становится понятна цель диверсии ВСУ на Каховской ГЭС. Подтопление прибрежных областей выведет из строя российские минные поля, приведет их в частичную негодность и сразу после ухода воды, пока Российская армия не успеет восстановить их, противник начнет десантную операцию. Это примерно 10-15 дней. Отвод войск с берегов с обеих сторон сопровождался взаимным артиллерийским огнем.
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 15:50
      -1
      А они там были, эти минные поля ? Возможно, что их там и нет
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:49
    0
    Цитата: Alister Kroulegg

    ....
    Так что, почти, наверняка, это российские военные сделали. Но признавать это, конечно, не нужно, это преступление. Нужно все валить на ВСУ. А победителей не судят,как известно

    Угу, "с высокой долей вероятности". Прекрасное доказательство.
    Не подскажете, для чего укрофаши на протяжении нескольких месяцев планомерно долбили по ГЭС, выдвигали теории, как эффективнее ее уничтожить? А тут раз, и вы такой смышлёный подвернулись - русские виноваты. Серьезно?!)) Долго думали?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 15:56
      0
      "Выдвигали теории, как эффективнее ее уничтожить" ...
      Медведев тоже выдвигает теории, как до Ла-Манша дойти быстрее, советы раздает. Не нужно верить всей этой пустой болтовне ни с какой стороны
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:14
    0
    Цитата: Alister Kroulegg
    "Выдвигали теории, как эффективнее ее уничтожить" ...
    Медведев тоже выдвигает теории, как до Ла-Манша дойти быстрее, советы раздает. Не нужно верить всей этой пустой болтовне ни с какой стороны

    А делам нужно верить? Ещё раз, для чего именно укронацисты, а не кто-то другой, бомбили десять месяцев изо дня в день Каховскую ГЭС? Ну т.е. они просто так это делали, без злого умысла?