Украинское командование заявляет, будто бы российские Вооруженные силы, которые прежде размещались на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, были вынуждены передислоцироваться после разрушения Каховской ГЭС. Такую информацию озвучила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона.По словам представителя ВСУ, российские войска на левобережье Херсонской области отошли на 5-15 километров от Днепра. Но, как утверждает военная чиновница Украины, российская армия якобы начала отходить еще за несколько дней до подрыва дамбы.Подобное заявление Гуменюк должно намекать на то, что плотину якобы взорвали российские военные. Но, на самом деле, нет ни одного внятного аргумента, зачем России потребовалось бы устраивать подобную катастрофическую ситуацию на собственной территории, ухудшая экономическое положение новых регионов и подвергая риску водоснабжение Крымского полуострова.Украинские СМИ также отмечают, что некие мирные жители смогли после этого переправиться с левого на правый берег Днепра в российской Херсонской области. Ранее сделать это было невозможно, утверждают украинские источники.Напомним, что в ночь на 6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате чего в прилегающих районах вдоль реки Днепр началось затопление расположенных там населенных пунктов. Украинский режим поспешил обвинить в этом Россию, однако власти Российской Федерации утверждают, что подрыв является диверсией киевского режима, призванной сместить вектор внимания с неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.