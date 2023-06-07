Президент Турции предложил создать международную комиссию по расследованию с участием России и Украины разрушения Каховской ГЭС

События на Каховской ГЭС нуждаются в тщательном расследовании, для чего должна быть создана международная комиссия. Об этом в телефонной беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Украинские СМИ сообщают, что президент Турции предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС с участием России и Украины. В комиссию, по мнению Эрдогана, должны войти представители как Украины, так и России, а также Организации Объединенных Наций (ООН), Турции и ряда третьих стран.Таким образом, мы видим, что Реджеп Эрдоган явно занимает более взвешенную позицию, чем лидеры западных государств. Он не хочет однозначно занимать какую-либо сторону по вопросу событий на Каховской ГЭС.Напомним, что позиция украинского режима однозначна. Зеленский обвиняет в подрыве плотины Россию, хотя для нашей страны такое действие лишено всякого смысла. Во-первых, шлюзы контролируемой ВС РФ ГЭС можно было бы открыть и так. Во-вторых, России нет резона подрывать экономическое положение своих новых регионов и ставить под угрозу водоснабжение Крыма. Поэтому официальная позиция руководства Российской Федерации заключается в том, что диверсия на Каховской ГЭС была спланирована и осуществлена киевским режимом.Интересно, что даже западные покровители Украины, включая такие «цитадели русофобии» как США и Великобритания, пока не спешат открыто обвинять в подрыве плотины Каховской ГЭС Российскую Федерацию, и это обстоятельство тоже тревожит Владимира Зеленского и его окружение.