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Президент Турции предложил создать международную комиссию по расследованию с участием России и Украины разрушения Каховской ГЭС

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Президент Турции предложил создать международную комиссию по расследованию с участием России и Украины разрушения Каховской ГЭС

События на Каховской ГЭС нуждаются в тщательном расследовании, для чего должна быть создана международная комиссия. Об этом в телефонной беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.


Украинские СМИ сообщают, что президент Турции предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС с участием России и Украины. В комиссию, по мнению Эрдогана, должны войти представители как Украины, так и России, а также Организации Объединенных Наций (ООН), Турции и ряда третьих стран.

Таким образом, мы видим, что Реджеп Эрдоган явно занимает более взвешенную позицию, чем лидеры западных государств. Он не хочет однозначно занимать какую-либо сторону по вопросу событий на Каховской ГЭС.

Напомним, что позиция украинского режима однозначна. Зеленский обвиняет в подрыве плотины Россию, хотя для нашей страны такое действие лишено всякого смысла. Во-первых, шлюзы контролируемой ВС РФ ГЭС можно было бы открыть и так. Во-вторых, России нет резона подрывать экономическое положение своих новых регионов и ставить под угрозу водоснабжение Крыма. Поэтому официальная позиция руководства Российской Федерации заключается в том, что диверсия на Каховской ГЭС была спланирована и осуществлена киевским режимом.

Интересно, что даже западные покровители Украины, включая такие «цитадели русофобии» как США и Великобритания, пока не спешат открыто обвинять в подрыве плотины Каховской ГЭС Российскую Федерацию, и это обстоятельство тоже тревожит Владимира Зеленского и его окружение.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:38
    0
    Никакой комиссии не будет: Р.Ф. устроит: Китай и Турция, а Украину нет.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:06
      0
      А Эрдоган не хочет создать комиссию по расследованию государственного террористического акта на газпроводах Северный Поток?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:45
    +1
    предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС с участием России и Украины
    Украину в комиссию по расследованию? Это все равно, что расследование англосаксов по взрывам на "СП". Пусти козла в огород. Позиция Эрдогана понятна - Турция якобы нейтрально относится к обеим сторонам конфликта, что не совсем так.
  3. НиколайZ
    НиколайZ Сегодня, 15:52
    0
    Президент Турции предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС Россией и Украиной. Эрдаган такой Эрдаган