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«Теперь нужно разрушить Крымский мост»: Сорос озвучил новые пожелания после уничтожения Каховской дамбы

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«Теперь нужно разрушить Крымский мост»: Сорос озвучил новые пожелания после уничтожения Каховской дамбы

Джордж Сорос является ярким глашатаем части транснационального бизнеса, заинтересованной в сохранении господства США на мировой арене и допускающей ради этого любые возможные жертвы. Украина в этой игре выступает лишь разменной монетой и её превращение в пустыню лишь на руку этим деловым кругам.


Теперь целью должен стать Крымский полуостров, домашняя база российского военно-морского флота. С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения

- заявляет Сорос в своей новой статье, опубликованной в издании Project Syndicate после уничтожения Каховской дамбы.

С его слов, трудности, к которым приведёт разрушение Крымского моста, окажет, по его мнению, благоприятное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Отсутствие воды на полуострове, как он считает, даст украинским властям возможность манипулировать Россией.

По сути, Сорос призывает террористическими методами влиять на внутреннюю политику РФ.

При этом неясно, насколько Сорос отдаёт себе отсчёт в истинном положении дел. Крым обходился без воды из Украины долгие годы; Москва за это время провела целый комплекс работ, что позволило, хотя и не полностью, но компенсировать нехватку воды, устранив её острый дефицит. К тому же неясно, какой рычаг влияния в вопросе снабжения Крыма получит киевский режим – поток воды на полуостров как раз шёл из Каховского водохранилища.

Как представляется, реальное желание Сороса состоит в уничтожении Крымского моста как такого, как символа благополучного воссоединения с Россией, которую американский миллиардер рассматривает как цель номер один для США.

Здесь важно и то, что Сорос фактически открыто говорит о выгоде в подрыве Каховской дамбы именно для киевского режима.
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29 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:41
    0
    А вот интересно у его структуры в Киеве офис есть?
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:52
      +3
      А вот интересно у его структуры в Киеве офис есть?

      Интересно другое. Чем ответим мы в случае массированной атаки на Крым и Крымский мост ? Ответ ведь должен быть такой что бы укры и их кураторы осознали что возмездие неотвратимо и это не очередная "красная линия". Это точка невозврата после которой не должно быть такой страны украина как не было её до 1917 года.
      1. Deon59
        Deon59 Сегодня, 16:02
        +2
        Как отвечаем за Белгородскую,Курскую и Брянские области .
      2. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 16:12
        0
        Ответ — ничем...не хотелось бы никому чтобы такое произошло, поэтому наверное и не трогают...судя по последним новостям не потому что не могут...
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:01
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А вот интересно у его структуры в Киеве офис есть?

      Конечно...называется "Офис президента Украины", там каждых двое из трех - "соросята"
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 16:11
      0
      Интерес Сороса понятен ещё потому что именно он вложился в евромайдан 2014. Деньги то они отбили свои грабя Украину 8 лет. Но вот дивиденды не большие в сравнении с ожиданиями. Так что теперь для них Украина это плацдарм для уколов России и они этим пользуются в полном объёме не рискуя уже ничем
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:42
    0
    Ну воот, даже этот "меценат" уже не стесняется и в открытую говорит об уничтожении объектов РФ....
  3. Легат
    Легат Сегодня, 15:42
    +6
    За мой коммент о том, что ВСУ нанесут удар по крымскому мосту дальнобойными ракетами которые им уже поставили, дали предупреждение. А тут на тебе, целую новость выкатили с Соросом
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:43
      +3
      Нет в жизни справедливости... (с) request
      ------------------
    2. Normann
      Normann Сегодня, 15:48
      0
      дальнобойными ракетами

      Обсуждали уже это , там получится его повредить если только все эти ракеты залпом по нему выпустить, даже пять- это как слону дробина. Проходили уже. С обоих сторон.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 15:54
        0
        На чем основано ваше предположение?
        Помню и про антоновский так писали. Но и как дробина слону?
        С обоих сторон? Нашим опытом не поделитесь? Кроме применения высокоточки с истрибителей по мосту в затоке. И удара по опоре моста через Днепр.
        Где и когда били по пролетам мостов через Днепр? Искандером, Калибром или Хашками?
        Вот с моей стороны:

        На фото: результат воздействия боеголовки Storm Shadow по мосту на остров Бубиян в Персидском заливе
    3. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:56
      +1
      Цитата: Легат
      За мой коммент о том, что ВСУ нанесут удар по крымскому мосту дальнобойными ракетами которые им уже поставили, дали предупреждение. А тут на тебе, целую новость выкатили с Соросом

      hi А давайте этому старому пройдохе, выкатим наше всеобщее предупреждение с ВО.. smile
      1. Легат
        Легат Сегодня, 15:59
        0
        hi А давайте этому старому пройдохе, выкатим наше всеобщее предупреждение с ВО.. smile

        Лучше бы конечно ему наши спецслужбы выкатили билет в один конец. Его там уже давно заждались
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:45
    +2
    Практически открыто говорит о геноциде населения Крыма как о хорошей перспективе. Всё нацистско- террористическое нутро повылазило из западных "партнёров". am Мир сошёл с ума!
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: Лешак
      Практически открыто говорит о геноциде населения Крыма как о хорошей перспективе. Всё нацистско- террористическое нутро повылазило из западных "партнёров". am Мир сошёл с ума!

      Миром давно уже управляют больные на голову люди. А вот то, что с волка содрали овечью шкуру, это факт. Обратно примерить ему эту шкуру не получится.
    2. ученый
      ученый Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: Лешак
      Мир сошёл с ума!

      Как принято говорить в США "Ни чего личного. Просто бизнес".
      После обнародования сведений о деятельности биолабораторий США, попытки применить "грязную бомбу" и последующих официальных поставок снарядов с обедненным ураном подрывы дамб и плотин с последующим затоплением целых регионов кажутся мелочью.
      Все идет к тому, что позиционная война и затягивание Путина с уничтожением киевского режима приведет к тому, что уже к концу этого года вместе с F-16 Зеленский "случайно" получит и ядерные бомбы.
  5. Normann
    Normann Сегодня, 15:45
    0
    домашняя база российского военно-морского флота

    А ничего что их четыре)
  6. Александр97
    Александр97 Сегодня, 15:46
    +1
    По сообщению британской The Sun, слухи о смерти 92-летнего финансиста опубликовали "сторонники конспирологических теорий". А именно – 14 мая 2023 "экстренную новость" о смерти Сороса от сердечного приступа в своём аккаунте в Twitter* (соцсеть заблокирована в России) опубликовал пользователь под ником Cillian, снабдив пост чёрно-белой фотографией миллиардера.

    Очень-очень жаль, что это было чуть преждевременно!
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:47
    0
    Новичок, скорая помощь банде Сороса drinks
  8. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 15:48
    +2
    При этом неясно, насколько Сорос отдаёт себе отсчёт в истинном положении дел

    Ровно на столько на сколько хватает уверенности, что такие как он и его родственники выживут в ядерной войне к которой они толкают весь Мир.
    К сожалению, пока нашим политикам не хватит решительности объявить подобных Соросу миллиардеров с их собственностью первоочередными целями ответного ядерного удара, до тех пор они будут в "нейтральных" странах типа Австралии строить бункеры и наживаться на смерти людей.
  9. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 15:48
    +1
    Дедуля одной ногой в могиле а всё туда же, диванный воин, может он на себя возьмёт эту миссию?
  10. beybender
    beybender Сегодня, 15:50
    +3
    Б..... !!!! Когда мы уже проснёмся и услышим , что больше нет Львовского ж/д узла , что кто то всадил ледоруб в башку Залужного или Буданова , что разрушен тоннель между Румынией и Украиной и т.д. ?!? А то просыпаешься и видишь кислое лицо Пескова , потом ещё и Захарову слушаешь о том какие мы всех уважающие , всепрощающие и про линии и про озабоченности , про всякие жесты доброты !!! Какая то страна вечных терпил и соплежуев !!!
  11. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 15:50
    0
    По моему эта старая... (я о соросе) слишком задержалась на этом свете, ему на кладбище уже давно прогулы ставят!!!!
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:51
    0
    С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения
    Эта уже покрытая мхом сволота дает советы, как еще навредить России. Все ограничения на "рекомендации", угрозы, хамство в отношении нашей страны полностью сняты, о дипломатии даже разговора нет. Бей словом и делом пока есть возможность и тебе ни что не угрожает.
  13. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 15:55
    0
    Когда же ты сдохнешь, старый выродок!
  14. инженер74
    инженер74 Сегодня, 15:57
    0
    Какие-то они незамутненные iдиоты - такое вслух озвучивать! wassat Да ещё питают надежды, что Крым, без воды, сам уйдет на Украину... fool
    P.S. Хотя, если подумать, то не такие уж и iдиоты: просто поведение крымчан прогнозируют по населению Незалежной... hi
  15. Million
    Million Сегодня, 16:05
    +1
    Неужели у нынешней России нет желания и возможности уничтожить эту мерзость?
    Сколько зла на планете он сотворил!Упивается своей безнаказанностью.
  16. PASus
    PASus Сегодня, 16:09
    0
    Сорес это не говорящая голова, это акционер и один из принимателей решений, яркая ликвидация этого существа была бы прекрасным ответом за его слова.
  17. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 16:15
    +1
    И почему этот черт ещё коптит воздух? Хотя с нашим мягкотелым или очень уж хитропопой властью он ещё поживет и крови попьет. А должен боятся своей тени