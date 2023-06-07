Джордж Сорос является ярким глашатаем части транснационального бизнеса, заинтересованной в сохранении господства США на мировой арене и допускающей ради этого любые возможные жертвы. Украина в этой игре выступает лишь разменной монетой и её превращение в пустыню лишь на руку этим деловым кругам.
Теперь целью должен стать Крымский полуостров, домашняя база российского военно-морского флота. С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения
- заявляет Сорос в своей новой статье, опубликованной в издании Project Syndicate после уничтожения Каховской дамбы.
С его слов, трудности, к которым приведёт разрушение Крымского моста, окажет, по его мнению, благоприятное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Отсутствие воды на полуострове, как он считает, даст украинским властям возможность манипулировать Россией.
По сути, Сорос призывает террористическими методами влиять на внутреннюю политику РФ.
При этом неясно, насколько Сорос отдаёт себе отсчёт в истинном положении дел. Крым обходился без воды из Украины долгие годы; Москва за это время провела целый комплекс работ, что позволило, хотя и не полностью, но компенсировать нехватку воды, устранив её острый дефицит. К тому же неясно, какой рычаг влияния в вопросе снабжения Крыма получит киевский режим – поток воды на полуостров как раз шёл из Каховского водохранилища.
Как представляется, реальное желание Сороса состоит в уничтожении Крымского моста как такого, как символа благополучного воссоединения с Россией, которую американский миллиардер рассматривает как цель номер один для США.
Здесь важно и то, что Сорос фактически открыто говорит о выгоде в подрыве Каховской дамбы именно для киевского режима.