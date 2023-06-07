Теперь целью должен стать Крымский полуостров, домашняя база российского военно-морского флота . С разрушением сухопутного моста Крым будет зависеть от Украины в вопросах водоснабжения

Джордж Сорос является ярким глашатаем части транснационального бизнеса, заинтересованной в сохранении господства США на мировой арене и допускающей ради этого любые возможные жертвы. Украина в этой игре выступает лишь разменной монетой и её превращение в пустыню лишь на руку этим деловым кругам.- заявляет Сорос в своей новой статье, опубликованной в издании Project Syndicate после уничтожения Каховской дамбы.С его слов, трудности, к которым приведёт разрушение Крымского моста, окажет, по его мнению, благоприятное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Отсутствие воды на полуострове, как он считает, даст украинским властям возможность манипулировать Россией.По сути, Сорос призывает террористическими методами влиять на внутреннюю политику РФ.При этом неясно, насколько Сорос отдаёт себе отсчёт в истинном положении дел. Крым обходился без воды из Украины долгие годы; Москва за это время провела целый комплекс работ, что позволило, хотя и не полностью, но компенсировать нехватку воды, устранив её острый дефицит. К тому же неясно, какой рычаг влияния в вопросе снабжения Крыма получит киевский режим – поток воды на полуостров как раз шёл из Каховского водохранилища.Как представляется, реальное желание Сороса состоит в уничтожении Крымского моста как такого, как символа благополучного воссоединения с Россией, которую американский миллиардер рассматривает как цель номер один для США.Здесь важно и то, что Сорос фактически открыто говорит о выгоде в подрыве Каховской дамбы именно для киевского режима.