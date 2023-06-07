Военное обозрение
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Пресса КНДР: Пионеры приобрели для армии несколько ракетных систем залпового огня

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Пресса КНДР: Пионеры приобрели для армии несколько ракетных систем залпового огня

Северная Корея, которая так раздражает Вашингтон, продолжает вооружаться, привлекая к этому процессу самые разные слои населения, включая даже детей.


Как сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство страны, Корейская народная армия усилилась несколькими реактивные системы залпового огня (РСЗО). Это было бы обычным явлением, если бы не то, что эти РСЗО были приобретены и переданы военным Детским союзом Кореи.


Передача военной техники прошла в торжественной обстановке 6 июня перед Мангёндэским дворцом школьников в Пхеньяне, где шли торжества по случаю 77-летия Детского союза.

РСЗО, полученные корейской армией от корейских детей, были названы «Сонён» («Мальчик»). Речь идёт об РСЗО северокорейского производства, которые когда-то были разработаны на основе советских систем.


Центральное телеграфное агентство Кореи отмечает, что школьники приобрели РСЗО на средства, которые им удалось получить, работая на полях и в других местах, где они помогают взрослым в рамках трудовых кампаний.

Детский союз Кореи был создан еще до начала Корейской войны в 1946 году и представляет собой что-то подобное пионерам в бывшем СССР. По некоторым данным, в Союз входит до 3 миллионов детей в возрасте от 7 до 14 лет.
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:32
    +2
    Пионер всем ребятам пример!!!
    Опять текст комментария.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 18:38
      -1
      Так вот почему на западе говорят что в С. Корее дети голодают, так они деньги копили чтоб у их армии были реактивные системы залпового огня (РСЗО). У нас в ВОВ пионеры тоже не от всего пуза ели но деньги также собирали в фонд победы на закупку оружия.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:56
      +1
      Так-то да, но, думаю, в Корее ВСЕ ребята пионеры. Так что кому пример? lol
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:02
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Так-то да, но, думаю, в Корее ВСЕ ребята пионеры. Так что кому пример? lol

        У нас в пионерах тоже все ходили с 9 и до 14 лет.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:46
          0
          Мордвин 3 hi, а у нас не все, местные Мишки Квакины wink в ряды Пионерии не принимались.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 19:54
            0
            Цитата: Ропот 55
            Мордвин 3 hi, а у нас не все, местные Мишки Квакины wink в ряды Пионерии не принимались.

            Я только одного второгодника такого помню. А так то мы все были немного Мишками Квакиными. Ну кто из нас яблоки не воровал? Я таких вообще не знаю.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:45
        0
        Кот Александрович hi, а как вам такой девиз, Пионер-всем ребятам Мира пример???
      3. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:47
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Так что кому пример?

        Дошкольникам и октябрятам. Хотя наш учитель труда по прозвищу Обрубок так не считал. Он наоборот нам октябрят в пример ставил и молотками в нас кидался. И пендулей направо-налево раздавал. Типа дашь задание, октябрята со всех ног бегут выполнять. А нам, пионерам, дашь задание, сразу вопрос следует: "А почему я?" laughing
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:36
    +3
    Вспоминаю историю своего пионерского детства.Собирали металлолом и с этого металла(ну,верили тогда)построили речной буксир в Югославии."Владимир Куриленко".назывался.Партизан,Герой Советского Союза-его именем была названа пионерская организация в школе.Порт приписки-Измаил.Ездили мы тогда в гости к речникам..
  3. Комментарий был удален.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:44
    0
    Ура, ура пионерии КНДР!
    Помню, на Сахалине, мы с пацанами тоже кое-что со стрелкового полигона на металлолом сдавали.
    Но эти ребята, с козырей зашли.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 18:46
    0
    школьники приобрели РСЗО на средства, которые им удалось получить, работая на полях и в других местах, где они помогают взрослым в рамках трудовых кампаний.

    Это им на картошке что ли платят? Мы натурой брали. Ведро в день.
  6. Боло
    Боло Сегодня, 18:56
    0
    А наши пионеры? Ой, я же забыл :наши дети могут только в телефоне бебиков гонять и по подъездам вейпы курить до тошноты! Потерянное поколение....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:48
      0
      Боло hi, а кто ж виноват что оно ПОТЕРЯННО?
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 19:58
      0
      А вы и ваши дети много помогли нашим солдатом в зоне СВО? Если не знаете как, то могу дать пару ссылок, где можно деньги перевести или вещи передать. А то языком молоть все молодцы, а как пример с себя показать, так это другое.
  7. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 18:57
    +2
    Над этими пионерами смеяться могут только моральные urody . Потому что для любой страны такие дети - счастье.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 19:13
      0
      А к фото никто не пригляделся внимательно? Собранные средства, на оборону, это конечно хорошо,но что- то с детьми не так. Религиозный экстаз? Страшная фотка.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:28
        +1
        Цитата: Essex62
        Религиозный экстаз? Страшная фотка.

        Вся Корея при виде Ына в такой экстаз впадает. Это у них считается нормой.
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:11
    0
    Цитата: мордвин 3
    Это им на картошке что ли платят? Мы натурой брали. Ведро в день.

    Думаю им не денег,не "натурой".Сказали- купили несколько РЗСО и баста. laughing
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: фа2998
      Думаю им не денег,не "натурой".Сказали- купили несколько РЗСО и баста.

      Скорее всего. Нам, кстати, за уроки труда платили со второго класса. Почтовые ящики колотили. 3 копейки за штуку. В 80-е. Так что первую зарплату домой принес еще октябренком. А пионерами иногда ходили на завод, там наравне со взрослыми получали. А зарплата в те времена там у мужиков была около 300 рублей в месяц. Середина 80-х.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:50
        0
        Мордвин, я из деревни и работать(сезонно) начал в 12,так что зарплату Мамке начал приносить рано, сейчас рассказал малолеткам не верют.