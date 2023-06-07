Пресса КНДР: Пионеры приобрели для армии несколько ракетных систем залпового огня

Северная Корея, которая так раздражает Вашингтон, продолжает вооружаться, привлекая к этому процессу самые разные слои населения, включая даже детей.Как сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство страны, Корейская народная армия усилилась несколькими реактивные системы залпового огня (РСЗО). Это было бы обычным явлением, если бы не то, что эти РСЗО были приобретены и переданы военным Детским союзом Кореи.Передача военной техники прошла в торжественной обстановке 6 июня перед Мангёндэским дворцом школьников в Пхеньяне, где шли торжества по случаю 77-летия Детского союза.РСЗО, полученные корейской армией от корейских детей, были названы «Сонён» («Мальчик»). Речь идёт об РСЗО северокорейского производства, которые когда-то были разработаны на основе советских систем.Центральное телеграфное агентство Кореи отмечает, что школьники приобрели РСЗО на средства, которые им удалось получить, работая на полях и в других местах, где они помогают взрослым в рамках трудовых кампаний.Детский союз Кореи был создан еще до начала Корейской войны в 1946 году и представляет собой что-то подобное пионерам в бывшем СССР. По некоторым данным, в Союз входит до 3 миллионов детей в возрасте от 7 до 14 лет.