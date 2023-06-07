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Глава Косово оскорбительно высказалась в адрес президента Сербии

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Глава Косово оскорбительно высказалась в адрес президента Сербии

Лидер Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в непризнанной республике, оскорбила президента Сербии, назвав его "королем драмы".


Как сообщает информационное агентство Reuters, косовский лидер заявила, что во время своего участия в большинстве мероприятий Вучич представляет собой "настоящего короля драмы". По словам Османи, Вучич вместо того, чтобы представлять какие-либо идеи, способствующие установлению мира и стабильности в регионе, якобы пытается создавать атмосферу драматизма.

Османи также заявила, что в преддверии выборов нуждается в заверениях от представителей международного сообщества в обеспечении невмешательства Сербии в избирательный процесс в северных регионах непризнанной республики, где проживает значительное количество этнических сербов. Глава непризнанной республики добавила, что, по ее мнению, Вучич нередко делает вид, что готов пойти на значительные уступки, а также часто упоминает, что подвергается слишком сильному давлению.

Османи подчеркнула, что настаивает на том, чтобы усиленный контингент НАТО KFOR оставался на территории республики вплоть до вступления Косово в альянс.

На севере Косово и Метохии проживающие там этнические сербы продолжают протесты с требованиями отозвать избранных, несмотря на бойкот сербского населения, глав муниципалитетов - этнических косовских албанцев. Акции протеста поддержали также и сербы, проживающие в южной части республики. Косовские власти, в свою очередь, пользуются почти нескрываемой поддержкой США, НАТО и Евросоюза.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Department of State from United States - Kosovo President Osmani Signs the Guest Book
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6 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 15:56
    0
    А кто это вообще такая, ей кто слово давал?
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:02
    0
    Кокосово... Нато к нам приходит.... вспомнилась реклама от кока-колы. Я не феминист. Но доверять женщине бразды правления. Сразу видно без наты не могут. Скинимся на вибратор - а то заняться ей нечем
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Enceladus
      Я не феминист.

      Да уж, сразу видно...
      Цитата: Enceladus
      Но доверять женщине бразды правления.

      Почему нет?
      В целом по тону вашего комментария... Куда-то в позапрошлый век провели интернет что ли? Не подскажете, где временная воронка, через которую кабель проходит? На экскурсию желаю.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:09
    0
    ... назвав его "королем драмы".
    Да уж жесткое оскорбление, куда уж там "жареной ливерной колбаски"...
  4. Иван Мак_2
    Иван Мак_2 Сегодня, 16:10
    0
    Это трэнд нашего времени: нанять девочку-министра и рулить от её имени политикой. Знай только подсовывай ей нужные тексты для озвучки и документы для подписи.
  5. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 16:12
    0
    Казалось бы, что маленькому Косово делать в НАТО... Я понимаю ещё в Евросоюзе. Но какие плюхи даёт участие в НАТО? Сербам вернуть Косово Альянс и так не даст. А что ещё надо? Странная хотелка у косовского президента.