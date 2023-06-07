Глава Косово оскорбительно высказалась в адрес президента Сербии

Лидер Косово Вьоса Османи, говоря о предстоящих выборах в непризнанной республике, оскорбила президента Сербии, назвав его "королем драмы".Как сообщает информационное агентство Reuters, косовский лидер заявила, что во время своего участия в большинстве мероприятий Вучич представляет собой "настоящего короля драмы". По словам Османи, Вучич вместо того, чтобы представлять какие-либо идеи, способствующие установлению мира и стабильности в регионе, якобы пытается создавать атмосферу драматизма.Османи также заявила, что в преддверии выборов нуждается в заверениях от представителей международного сообщества в обеспечении невмешательства Сербии в избирательный процесс в северных регионах непризнанной республики, где проживает значительное количество этнических сербов. Глава непризнанной республики добавила, что, по ее мнению, Вучич нередко делает вид, что готов пойти на значительные уступки, а также часто упоминает, что подвергается слишком сильному давлению.Османи подчеркнула, что настаивает на том, чтобы усиленный контингент НАТО KFOR оставался на территории республики вплоть до вступления Косово в альянс.На севере Косово и Метохии проживающие там этнические сербы продолжают протесты с требованиями отозвать избранных, несмотря на бойкот сербского населения, глав муниципалитетов - этнических косовских албанцев. Акции протеста поддержали также и сербы, проживающие в южной части республики. Косовские власти, в свою очередь, пользуются почти нескрываемой поддержкой США, НАТО и Евросоюза.