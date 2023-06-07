Военное обозрение
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Секретарь Совбеза РФ призвал поменять власть на Украине и сделать ее нейтральным государством

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Секретарь Совбеза РФ призвал поменять власть на Украине и сделать ее нейтральным государством

Существующий на Украине нацистский режим, который установился при помощи США и Великобритании, должен быть смещен. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.


По словам Патрушева, на практике Украине необходимо придать статус нейтрального государства. Но это потребует выполнения задачи по смене политического режима в этой стране.

О желательности нейтрального статуса для Украины в Москве говорят давно. Но в текущей международной политической ситуации такое развитие событий вряд ли представляется возможным, поскольку США и западный мир в целом не для того вкладывали колоссальные средства в поддержку киевского режима, чтобы затем признавать нейтралитет Украины.

С той политической властью, которая сегодня находится в Киеве, разговоры о нейтральном статусе Украины невозможны, поэтому нельзя не согласиться с Патрушевым, что реализация данной идеи потребует однозначной замены режима. Но сделать это сейчас можно только посредством военной победы, а для этого нужны соответствующие возможности и условия.

Напомним, что Украина категорически отказывается от любых мирных переговоров с России, утверждая, что главным условием для их начала должен стать вывод российских войск с территорий, которые она считает «своими». Но эти территории вошли в состав России по итогам свободного волеизъявления их жителей на референдумах и оставлять их наша страна не собирается.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:46
    0
    Это был бы неплохой выход... Только вот нациков куда девать?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: Nexcom
      Только вот нациков куда девать?

      Тут без вариантов - к Бандере на "ПМЖ". Перевоспитывать упырей бессмысленно - вывих мозга не лечится. request
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:52
      -1
      Целая Украина не может быть нейтральная по определению, слишком большая у нее территория. Найдутся очередные медведчуки, которые будут строить с "Украины не Россию". Идеальный для нас вариант раздел Украины на три части - юг, восток, север в Россию, центр собственно сама Украина без выхода к морю, западная в Польшу, Румынию, Венгрию.
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 15:52
      0
      Только вот нациков куда девать?

      Куда куда - туда
    4. monetam
      monetam Сегодня, 15:56
      0
      Всё верно Патрушев предлагает. У них с Медведвым очень похожие взгляды на решение украинской проблемы: присоединить русские области к России, свергнуть националистический режим, и сделать Украину нейтральной.
    5. flSergius
      flSergius Сегодня, 16:00
      0
      Репрессировать и уничтожать в специальных заведениях. Правда придётся отказаться от куколдских "международного права" и ельциноидного наследия в Конституции... Путинская власть на это не пойдёт.
    6. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: Nexcom
      Только вот нациков куда девать?

      Всех в одно место. Главное, чтоб не сбежали потом оттуда. Ну... поймают, если сбегут.
    7. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:07
      0
      Ну,придется господину Патрушеву прислушаться к своему грозному заму...Хотя высказывания ДАМа граничат зачастую с помешательством...
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:47
    0
    Цитата: Nexcom
    Это был бы неплохой выход... Только вот нациков куда девать?

    Про проект " Новая Земля " надеюсь слыхали?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:56
      +1
      Поздно пить боржоми.О чем думали последние двадцать лет?Про 90-е уже умолчим..
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 15:50
    +6
    Это не выход.
    На какие ши..., пардон, средства будет существовать "нейтральная украина"?
    Кто будет ее населять на востоке и на западе?
    Каковы должны быть ее,"нейтральной украины", границы?
    Долго ли этот обрубок просуществует в нейтральном статусе?
    Можем ли мы доверять договорам, которые этот статус определят?
    С Уважением
    1. Maluck
      Maluck Сегодня, 16:02
      +1
      Категорически согласен!!!! Чтобы быть нейтральным государством нужно обладать субъектностью, что подразумевает сильную и устойчивую экономику, армию и образованное население. Что нибудь из этого есть на б/у???? украина должна перестать существовать как субъект международных отношений... а ее территории в основной массе должны войти в состав РФ.
    2. инженер74
      инженер74 Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: nobody75
      Это не выход.
      На какие ши..., пардон, средства будет существовать "нейтральная украина"?
      Кто будет ее населять на востоке и на западе?
      Каковы должны быть ее,"нейтральной украины", границы?
      Долго ли этот обрубок просуществует в нейтральном статусе?
      Можем ли мы доверять договорам, которые этот статус определят?
      С Уважением

      На какие шишы? Можно им дать побарыжить газом тем-же европейцам и за их счёт существовать. Думаю специалисты и более удачные схемы могут выдумать. wink
      А на счёт гарантий по договорам, вариантов на поверхности два - либо силовой контроль, либо экономический, а лучше 2 в 1.
      Но пока всё это журавль, даже не в небе, а в дальнем космосе. sad
      ИМХО hi
  4. инженер74
    инженер74 Сегодня, 15:53
    +3
    Чтобы поменять власть на 404, в текущих обстоятельствах, существующую власть надо уничтожить, а не "сместить конституционным путём"! А работы в этом направлении пока не очень видно... request
    Хотя, мне не докладывают, может и работают, не покладая рук wink
    ИМХО hi
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:55
    0
    Все.
    У СВО тупик образовался , так как не знают что дальше делать .
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: nobody75
    Это не выход.
    На какие ши..., пардон, средства будет существовать "нейтральная украина"?
    Кто будет ее населять на востоке и на западе?
    Каковы должны быть ее,"нейтральной украины", границы?
    Долго ли этот обрубок просуществует в нейтральном статусе?
    Можем ли мы доверять договорам, которые этот статус определят?
    С Уважением

    Нужно для начала самим определиться где мы остановимся; а от Украины можно оставить3-4 области в границах XVII века.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 16:00
      0
      а от Украины можно оставить3-4

      В Польшу!!!
      Этого требует мое Эго... т е хитрый план... Война на упразднении украины не закончится...
      С Уважением
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:06
      0
      Я думаю, надо разделить Украину по границам областей, объявив каждую гордым независимым государством со своими законами, своей армией, своей налоговой, таможней и прочими прелестями суверенитета. Кучкой маленьких недогосударств будет легче управлять, чем одним крупным.
  7. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:57
    +2
    Каким б№" "нейтральным государством"? Опять проходить путь "молчаливые русофобы-оранжевые-псевдопророссийские-майдан-война"? ̶Н̶а̶х̶ зачем опять??? am Тот, кто до сих пор не понял, что любое "независимое" государство на русских землях рано или поздно будет превращено в русофобское и использовано против России или неумный человек или предатель. fool am Вот из-за таких уже год Донбасс отстоять не можем.
  8. Million
    Million Сегодня, 16:03
    +1
    А разве демилитаризация и денацификация не предусматривают смену режима?
    Секретарь в последнее время стал почти как Песков.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 16:13
      +1
      Для власти не предполагает. Демилитаризация - это лишение Украины военного потенциала, которое могло бы представлять для России опасность. По крайней мере так было в начале.
      По денацификации тоже Лавров все сказал. Там и смех и слезы. Для чего вообще тогда нужно было данный термин применять не понятно
  9. Легат
    Легат Сегодня, 16:10
    +1
    Сделать ее нейтральной, чтобы через некоторые время она стала вновь враждебной. До СВО может это и имело смысл, сейчас же нет. Все до власти с опозданием доходит