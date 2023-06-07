Существующий на Украине нацистский режим, который установился при помощи США и Великобритании, должен быть смещен. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.По словам Патрушева, на практике Украине необходимо придать статус нейтрального государства. Но это потребует выполнения задачи по смене политического режима в этой стране.О желательности нейтрального статуса для Украины в Москве говорят давно. Но в текущей международной политической ситуации такое развитие событий вряд ли представляется возможным, поскольку США и западный мир в целом не для того вкладывали колоссальные средства в поддержку киевского режима, чтобы затем признавать нейтралитет Украины.С той политической властью, которая сегодня находится в Киеве, разговоры о нейтральном статусе Украины невозможны, поэтому нельзя не согласиться с Патрушевым, что реализация данной идеи потребует однозначной замены режима. Но сделать это сейчас можно только посредством военной победы, а для этого нужны соответствующие возможности и условия.Напомним, что Украина категорически отказывается от любых мирных переговоров с России, утверждая, что главным условием для их начала должен стать вывод российских войск с территорий, которые она считает «своими». Но эти территории вошли в состав России по итогам свободного волеизъявления их жителей на референдумах и оставлять их наша страна не собирается.