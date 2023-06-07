Заряд взрывчатого вещества в боеголовке ограничен. Даже прямое попадание не обязательно разрушит плотину, она очень прочна

Для достижения такого эффекта, который можно наблюдать в результате разрушения Каховской ГЭС, плотину нужно было подорвать изнутри. Об этом заявляют американские эксперты, которых опросили корреспонденты издания The New York Times.Как мы видим, западные СМИ пытаются раскручивать версию о том, что в разрушении плотины виновата РФ. По крайней мере, опрошенные изданием аналитики сходятся во мнении, что структурная неисправность дамбы или ракетная атака извне вряд ли могли бы привести к таким последствиям.- заявил профессор инженерии, военный эксперт Иллинойского университета Ник Глумак.По утверждению издания, в результате обстрелов со стороны ВСУ в августе 2022 года основная структура ГЭС повреждена не была. Поэтому, дескать, для полного уничтожения плотины потребовалось бы завезти взрывчатые вещества внутрь ГЭС и уже затем их применить по назначению.Российское руководство утверждает, что разрушение Каховской ГЭС стало прямым результатом диверсии, совершенной киевским режимом. В свою очередь, Украина бездоказательно обвиняет в произошедшем Россию, хотя никакой выгоды от подрыва стратегически важного объекта наша страна не получила бы. Более того, нет никакого резона ставить под вопрос снабжение водой Крымского полуострова, ухудшать условия для обороны на Херсонском и Запорожском направлениях, наносить удар по экономике новых регионов Российской Федерации.