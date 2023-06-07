Киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработанным ядерным топливом и последующего обвинения Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту

После подрыва плотины Каховской ГЭС киевские власти еще более уверовали, что им сойдет с рук любое преступление, которое бы по их указке не было совершено, лишь бы оно было направлено против России. На Западе как минимум заняли нейтральную позицию, а чиновничья верхушка ЕС мгновенно встала на сторону Киева, обвинив в совершении глобальной диверсии РФ.Отсутствие реальных успехов на фронте, где вроде как ВСУ все-таки начали много раз переносимое контрнаступление, что называется, совсем лишило режим Зеленского тормозов.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге по текущим вопросам внешней политики сообщила, что киевский режим готов переступить следующую опасную черту, пытаясь спасти себя от явно усиливающейся агонии. По данным российской стороны, Украина готовит провокацию с отработанным ядерным топливом в Харькове.— сообщила Захарова, ее выступление транслировалось в официальных каналах МИД РФ.По словам спикера Министерства иностранных дел РФ, украинские власти все чаще переходят к совершению террористических акций из-за отсутствия военных успехов на фронте. Западные спонсоры Киева давят на Зеленского по поводу отработки многомиллиардных «инвестиций», киевские функционеры фактически загнаны в угол, откуда выйти без потерь уже не могут. Поэтому, подчеркнула Захарова, «они приступили к вот таким масштабным террористическим актам и диверсиям».