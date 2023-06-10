«Батавия» – удивительная реплика изумительного корабля

Ну и славная пожива,

Всем ветрам не раздарить!

Пусть они о жизни молят,

Капитана не щадить!

Ветра свист и глубь морская!

Жизнь недорога. Эгей!

Там, спина к спине, у грота

Отражаем мы врага!

Поделом тому, кто сдался!

Сильным побеждать дано!

Нам и груз, нам и красотки,

Что останется – на дно!

Джек Лондон «Сердца трех»



Бонавентур-мачта галеона «Батавия» на бушприте

Прелюдия



Сначала была модель «Батавии». Вид спереди



И сзади…



«Батавия» в гавани Лелистаде



Резная корма



Кормовые крытые галереи. Трубы – из отхожих мест

Конструкция и материалы



Какие изумительные скульптуры!



И эти – тоже просто потрясающие! Хотя и попроще



Роспись кормы. Для красоты голландцам было ничего не жалко!



И без этой головы тоже было никак не обойтись. Любопытно, с кого её вырезали?!



Подобных голов на этом судне много. И все разные! Психотерапия, наверное. Образца 1628 года…



Вот такие блоки специальные блочных дел мастера старились делать из целого массива древесины! Или, напротив, делали наборными из досок, склеивая их копытным/рыбьим клеем

Начало рейса



Брашпиль зачем-то цветов голландского флага

Заговор



Корабельная чугунная пушка

Кораблекрушение



Пушка точно того времени, об этом говорит её герб!



Вид на батарейную палубу

Диктатура Корнелиса



Вот так выглядели орудийные тали, удерживавшие орудие при стрельбе

P. S.