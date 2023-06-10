«Батавия» – удивительная реплика изумительного корабля

Носовая фигура галеона «Батавия»
Ну и славная пожива,
Всем ветрам не раздарить!
Пусть они о жизни молят,
Капитана не щадить!
Ветра свист и глубь морская!
Жизнь недорога. Эгей!
Там, спина к спине, у грота
Отражаем мы врага!
Поделом тому, кто сдался!
Сильным побеждать дано!
Нам и груз, нам и красотки,
Что останется – на дно!
Джек Лондон «Сердца трех»
Всем ветрам не раздарить!
Пусть они о жизни молят,
Капитана не щадить!
Ветра свист и глубь морская!
Жизнь недорога. Эгей!
Там, спина к спине, у грота
Отражаем мы врага!
Поделом тому, кто сдался!
Сильным побеждать дано!
Нам и груз, нам и красотки,
Что останется – на дно!
Джек Лондон «Сердца трех»
Корабли и история. А было так, что спустя три года после того, как Д’Артаньян Александра Дюма въехал в Париж, чтобы совершать там свои невероятные подвиги, в Амстердаме, в Голландии был спущен на воду очередной галеон, получивший название «Батавия».
Построен он был «не просто так», а в качестве флагмана одного из трех флотов Голландской Ост-Индской компании и уже в том же году отправился в свой первый рейс в Батавию (ныне Джакарту). И опять-таки, это был не просто один из колониальных городков на краю света. Нет, это была столица Ост-Индской компании, центр богатства, могущества и всех финансовых потоков.
Бонавентур-мачта галеона «Батавия» на бушприте
Прелюдия
Но судьба обошлась с этим судном сурово.
Уже 4 июня 1629 года «Батавия» разбилась возле одного небольшого островка возле западного побережья Австралии. На борту судна находился 341 человек, включая членов экипажа и пассажиров, из которых спаслось около 300. Капитан корабля Франсиско Пелсарт на баркасе решил отправиться в Батавию за помощью, а вместо себя оставил командовать некоего Джеронимуса Корнелиса, высокопоставленного чиновника Ост-Индской компании, который, как оказалось, втайне от Пелсарта готовил мятеж ещё до крушения судна.
Поскольку на островке не было пресной воды, Корнелис послал около 20 солдат из судовой команды на близлежащие острова искать пресную воду, но, по сути, бросил их там умирать.
А потом он и вовсе устроил на острове нечто совершенно чудовищное: с помощью приверженцев устроил настоящую бойню, в ходе которой за несколько недель они убили примерно 125 оставшихся в живых, включая женщин, детей и младенцев. Но небольшое количество женщин они пощадили и использовали их в качестве… секс-рабынь.
Сначала была модель «Батавии». Вид спереди
И сзади…
Вот только тем временем группа солдат все же нашла пресную воду и, узнав о зверствах творимых, завязала бой с группой Корнелиса. И тут в самый решительный момент в октябре 1629 года, у острова показалось спасательное судно «Сардам» с Пелсартом на борту.
На правах капитана Пелсарт осудил Корнелиса и шестерых его людей, которые оказались первыми европейцами, казненными в Австралии. Двух других его приспешников, провинившихся не так сильно, высадили на материк. Так что и им в кавычках повезло – они стали первыми европейцами, проживающими на австралийском континенте.
«Батавия» в гавани Лелистаде
Из 341 человека на борту «Батавии» только 122 добрались до Батавии.
Сегодня история «Батавии» считается «одной из самых страшных историй ужасов в морской истории», ну а писать обо всем этом начали уже в 1647 году.
Резная корма
Уже в наши дни дайверы нашли остатки судна, которые были затем подняты на поверхность и тщательно изучены. Многие артефакты с «Батавии», в том числе корма корабля и останки скелета, оставшиеся после резни, размещены в «Галерее кораблекрушений» во Фримантле, Западная Австралия, а реплика этого корабля пришвартована в качестве корабля-музея в Лелистаде в Нидерландах.
Но это история «Батавии» в кратком её изложении. Однако она настолько интересна во всех отношениях, что рассказать её следует непременно со всеми подробностями.
Ну, а начнем мы с… технического описания этого галеона, тем более что многим читателям ВО было интересно узнать, как строили такие корабли, из чего, а главное – как долго. Вот обо всем этом мы сегодня здесь и расскажем. Ну и, разумеется, побываем в виртуальном путешествии на борту этого судна!
Кормовые крытые галереи. Трубы – из отхожих мест
Конструкция и материалы
Начнем с того, что голландцы в начале XVII века были крупнейшими кораблестроителями Северной Европы. Они были новаторами, как в дизайне своих кораблей (например, создали судно флейт с закругленной кормой), так и в технологии их строительства (например, придумали лесопилки с приводом от ветряной мельницы).
Тем не менее они использовали технику строительства судна «снизу», когда обшивка корпуса начинается с нижней его части. Последовательность строительства «снизу» была такая же, как при строительстве средневековых «круглых судов», так что в этом голландцы оказались весьма старомодны.
Какие изумительные скульптуры!
Тоннаж судна составлял 600 тонн. Длина 45,3 м, ширина 10,19 м. Площадь парусности – 3,100 м2. Скорость хода равнялась 5 узлам, то есть составляла 9,3 км/ч. Артиллерийское вооружение было достаточно мощным: 22 литые чугунные пушки, 6 – бронзовых и 2 фальконета.
И эти – тоже просто потрясающие! Хотя и попроще
Корабли Ост-Индской компании обычно строились на её собственных верфях. Компания подготовила документацию, в которой были даны подробные спецификации этих кораблей; причем время от времени она обновлялась. Указывались все основные размеры корпуса и параметры отдельных деталей. Однако чертежей, определяющих форму корпуса, ещё не существовало, и в рамках указанных размеров корабельные мастера могли творить что угодно.
В отличие от кораблей, построенных для европейской торговли, ост-индские суда имели двойную обшивку: внутреннюю из дуба, а внешнюю – из сосны. Щели конопатились смолой, смешанной с шерстью животных, а также были обиты близко расположенными один к другому железными гвоздями. Сосновая обшивка была предназначена для защиты от червя-тередо (или «корабельного червя»), которому смолистая древесина была не по вкусу.
Роспись кормы. Для красоты голландцам было ничего не жалко!
Отношение длины к ширине «Батавии» составляло 4,4:1. То есть она была уже, чем предыдущие корабли Ост-Индской компании. По уставу компании от 1619 года отношение длины к ширине должно было составлять 3,9:1. Однако тенденция строить все более узкие корабли проникла в то время и в Голландию. Так появились корабли с отношением от 3,7:1 до 4,5:1. Как и другие голландские корабли того времени, «Батавия» была построена из дуба, привезенного из лесов, росших за Вислой.
И без этой головы тоже было никак не обойтись. Любопытно, с кого её вырезали?!
Интересно, что голландская торговля балтийской древесиной, особенно дубом, восходит ещё к началу XIII века, и можно себе представить, сколько же за это время голландцы продали зависленских дубов!
К началу XVII века голландские купцы продолжали доминировать в европейской торговле древесиной. Вот только дубовая древесина из района Вислы перестала использоваться после 1643 года. И причиной обезлесения в этом районе вполне могло стать именно голландское судостроение.
Подобных голов на этом судне много. И все разные! Психотерапия, наверное. Образца 1628 года…
«Батавия» могла быть одним из двух кораблей, указанных в Уставе судостроения Ост-Индской компании от 29 марта 1626 года. Обычно на постройку одного такого судна уходило 18 месяцев, поэтому небольшая задержка с её спуском на воду соответствовала приведенным в документе датам.
Название «Батавия» было выбрано 29 июня 1628 года. Руководство компании настаивало на том, чтобы корабль был готов к тому, чтобы уйти в плавание в сентябре или октябре 1628 года.
Вот такие блоки специальные блочных дел мастера старились делать из целого массива древесины! Или, напротив, делали наборными из досок, склеивая их копытным/рыбьим клеем
Начало рейса
И так и случилось. В свой первый рейс судно отправилось 29 октября 1628 года из Текселя в Нидерландах в Голландскую Ост-Индию за специями. Судном командовал капитан и старший торговец Франсиско Пелсарт, а Ариен Якобс был его шкипером. Пелсарт и Якобс раньше встречались друг с другом в голландском порту Суратте, причем известно, что между ними существовала сильная личная неприязнь. Также на борту находился младший торговец Иеронимус Корнелис 30 лет от роду, обанкротившийся аптекарь из Харлема, который покинул Нидерланды, опасаясь ареста за свои еретические убеждения.
Брашпиль зачем-то цветов голландского флага
Заговор
По мнению Пелсарта, Якобс и Корнелис решили захватить корабль, чтобы начать новую жизнь, благо на борту судна находился огромный запас золота и серебра. Когда позади остался мыс Доброй Надежды, где экипаж пополнил запасы, Якобс, по утверждению Пелсарта, намеренно сбил корабль с курса и увел его от остальных кораблей.
К этому времени заговорщики уже обзавелись сочувствующими, и все вместе они устроили инцидент, из-за которого, по их мнению, вполне мог начаться мятеж. Было совершено сексуальное насилие над молодой пассажиркой Лукрецией Янс. На море столь дерзкое нарушение дисциплины должно было вызвать репрессии командира корабля в отношении экипажа. Это давало возможность объявить дисциплину на судне слишком уж суровой, несправедливой, собрать негодующих и вызвать мятеж. Но женщина сумела опознать напавших на неё мужчин, так что наказание оказалось вполне справедливым.
Корабельная чугунная пушка
Кораблекрушение
Корабль «Батавия» разбился 4 июня 1629 года возле острова Бикон, у островов Хаутман-Аброльос возле западного побережья Австралии. Выжившие, включая женщин и детей, были перевезены на остров на корабельном баркасе и ялике.
Но на острове так же, как и на соседних с ним островах, пресной воды не оказалось, а охотиться можно было только на морских львов и птиц. Когда пресной воды поблизости не нашли, Пелсарт, старшие офицеры, нескольких членов экипажа и пассажиров на девятиметровом баркасе направились на север в город Батавию в Голландской Ост-Индии за помощью.
По пути экипаж совершал дальнейшие вылазки на материк в поисках пресной воды. Пелсарт по дороге вел дневник этого выдающегося путешествия длиной… в целых 2 000 миль!
Пушка точно того времени, об этом говорит её герб!
Путешествие заняло 33 дня, причем все выжили. После их прибытия в Батавию боцман Ян Эверц был арестован и казнен за халатность и «возмутительное поведение» перед гибелью корабля (его подозревали в причастности к заговору). Якобс был также арестован за халатность, хотя Пелсарт и не догадывался о его виновности в готовившемся мятеже.
Что касается Пелсарта, то генерал-губернатор Ян Питерсун Коэн передал ему корабль «Сардам» и приказал плыть спасать других выживших, а также попытаться спасти с обломков «Батавии» находившиеся на ней денежные средства.
В течение месяца Пелсарт достиг того места, где произошло кораблекрушение, но потребовался еще месяц поисков, чтобы снова найти острова.
В итоге он прибыл на место только для того, чтобы обнаружить, что среди выживших произошла кровавая резня, в результате которой их количество сократилось как минимум на сотню.
Вид на батарейную палубу
Диктатура Корнелиса
Иеронимус Корнелис был одним из немногих, кто пережил крушение корабля и добрался до острова Бикон. Хотя он не был ни моряком, ни солдатом, его выбрали руководителем выживших, видимо, поверив его словам о своем высоком положении в голландской Ост-Индской компании.
Однако выбор этот для спасшихся оказался в высшей степени пагубным, поскольку на уме у него было нечто совсем другое. Он планировал захватить любое спасательное судно, которое могло бы вернуться, и использовать его для того, чтобы найти некое новое пристанище и основать там что-то вроде колонии под своим началом. Однако для осуществления этого плана ему нужно было сначала устранить возможных противников.
Вот так выглядели орудийные тали, удерживавшие орудие при стрельбе
P. S.
Для оформления материала использованы фотографии Беркнота из Скарборо, а также фотографии «паблик домайн» из Интернета.
Продолжение следует…