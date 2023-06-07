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Итальянская компания представила концепт замены ЗУР FIM-92C Stinger

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Итальянская компания представила концепт замены ЗУР FIM-92C Stinger

На выставке вооружений SeaFuture 2023 широкой публике впервые была представлена зенитная ракета нового поколения NG V-SHORAD, разработанная итальянской компанией MBDA.


Предполагается, что новая ЗУР придёт на замену ракеты FIM-92C ПЗРК Stinger американского производства, который в настоящее время находится на вооружении итальянской армии. На данный момент тактико-технические нового боеприпаса не раскрываются. Как указывается в издании EDR Magazine, предположительно, длина ЗУР составляет 1,5 метра, а диаметр 70 мм. Также отмечается, что головная часть ракеты будет оснащена инфракрасным визором.

В настоящее время разработка новой ЗУР находится на стадии концептуального проектирования. По данным MBDA, квалификационные испытания планируется провести в период с 2025 по 2026 год. Ожидается, что ЗРК на основе новой ЗУР будет представлен как в переносном варианте, так и в фиксированном положении, например, на различных транспортных средствах. Предполагается, что в мобильной модификации NG V-SHORAD будет отвечать за борьбу с БПЛА и обеспечивать C-RAM (защиту от ракет, артиллерийских и миномётных обстрелов), получая целеуказание со стороны.

По своим габаритным характеристикам ракета напоминает ракету Stinger, которая была принята на вооружение в 1981 году.
Использованы фотографии:
EDR Magazine
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3 комментария
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:35
    0
    Вертолеты стали массово оснащать системами противодействия ПЗРК, сейчас пойдет волна модернизаций ГСН на основных ПЗРК
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:52
    +1
    По моему подобные процессы не останавливаются с момента изобретения копья(я про совершенство оружия) то что Запад действует в тесном тех. сотрудничестве тоже давно не ново, так что обыденная новость.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:03
    0
    Не изучал, но на калидоре в пыли стояла точно такая 1:1 противотанковая бомба и тоже с ИК головкой разработки дремучих 1960-х годов.
    Проблема ИК головки. Если было попадание в один танк, то все остальные бомбы летели тоже в него.)))