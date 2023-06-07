Представитель МИД РФ обвинила власти Польши в попытках уничтожить Россию

Правительство Польши за счет украинского кризиса пытается решить свою стратегическую задачу, направленную на уничтожение Российской Федерации как независимого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша МоравецкогоВ ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Польша стремится использовать Украину для решения собственных геополитических задач, заключающихся в уничтожении России как независимого государства. Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что в состав Евросоюза входят государства, расположенные вне географических пределов Европы, тем самым указав на "несостоятельность западного образования" и низкий уровень знаний в области географии некоторых представителей властей стран ЕС.Ранее глава польского правительства заявил, что вооруженный конфликт на Украине предоставляет возможность изменить геополитическую карту Европы и расширить влияние Евросоюза на географические рубежи европейского континента. Моравецкий выразил надежду, что в результате украинского кризиса, "Украина обретет суверенитет и станет свободной, Польша сможет обеспечить безопасность на своих границах, а всю Европу, которой больше не будет угрожать российский империализм, ожидают столетия мира".Моравецкий также добавил, что украинский кризис дает Евросоюзу возможность "втянуть Украину, а возможно, спустя определенный период времени, и Белоруссию в орбиту европейских структур". Однако Украина на своем печальном опыте и так уже осознает, что означает вовлечение в орбиту евроинтеграции и к каким последствиям это приводит.