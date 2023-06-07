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Представитель МИД РФ обвинила власти Польши в попытках уничтожить Россию

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Представитель МИД РФ обвинила власти Польши в попытках уничтожить Россию

Правительство Польши за счет украинского кризиса пытается решить свою стратегическую задачу, направленную на уничтожение Российской Федерации как независимого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания польского премьер-министра Матеуша Моравецкого


В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Польша стремится использовать Украину для решения собственных геополитических задач, заключающихся в уничтожении России как независимого государства. Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что в состав Евросоюза входят государства, расположенные вне географических пределов Европы, тем самым указав на "несостоятельность западного образования" и низкий уровень знаний в области географии некоторых представителей властей стран ЕС.

Ранее глава польского правительства заявил, что вооруженный конфликт на Украине предоставляет возможность изменить геополитическую карту Европы и расширить влияние Евросоюза на географические рубежи европейского континента. Моравецкий выразил надежду, что в результате украинского кризиса, "Украина обретет суверенитет и станет свободной, Польша сможет обеспечить безопасность на своих границах, а всю Европу, которой больше не будет угрожать российский империализм, ожидают столетия мира".

Моравецкий также добавил, что украинский кризис дает Евросоюзу возможность "втянуть Украину, а возможно, спустя определенный период времени, и Белоруссию в орбиту европейских структур". Однако Украина на своем печальном опыте и так уже осознает, что означает вовлечение в орбиту евроинтеграции и к каким последствиям это приводит.
Использованы фотографии:
МИД РФ
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15 комментариев
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  1. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 16:59
    +4
    И что,они поляки испугались от этой новости.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:29
      +2
      Ранее глава польского правительства заявил, что вооруженный конфликт на Украине предоставляет возможность изменить геополитическую карту Европы и расширить влияние Евросоюза на географические рубежи европейского континента.
      Лучше бы Мария Захарова сразу сказала, что современная Польша находится во власти политических негодяев и наследников военнных преступников, как это было после в Польше во время ПМВ и по 1938 год, когда Польша Пилсудского перестала существовать! А именно.

      Биографическая СПРАВКА о Моравецком. (Кстати и Дуда недалеко от него ушёл.)
      Причины оголтелой русофобии и патологической лжи Моравецкого лежат в истории его семьи. Моравецкий происходит из семьи польских дворян, кумирами которых были организатор восстания против РИ Тадеуш Костюшко и первый лидер возрожденной после ПМВ Польши Юзеф Пилсудский.

      Кстати, Пилсудский после Бенито Муссолини не просто выступал за налаживание контактов с Третьим рейхом, но и добился заключения с Берлином в 1934 году Договора о ненападении, известного как «Пакт Пилсудского — Гитлера». Пилсудский пользовался столь большим уважением у вождей Третьего рейха, что на его похоронах 1935 года делегацию Германии возглавлял Герман Геринг, а в Берлине состоялась заупокойная месса с участием Адольфа Гитлера. Об этом в Польше стараются не вспоминать.

      Дед нынешнего премьер-министра Польши в годы ВМВ состоял в Армии Крайовой — подпольной организации, ориентировавшейся на правительство Польши в изгнании. На совести Армии Крайовой организация плохо подготовленного и не согласованного с Красной армией восстания в Варшаве, в провале которого Моравецкий обвиняет СССР.
      По линии матери премьер-министр Польши имеет еврейское происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.
      Его отец физик Корнель Моравецкий наряду с Лехом Валенсой один из создателей профсоюза «Солидарность». Но Валенса оказался для Моравецкого слишком умеренным, и в 1982 году он создает «Борющуюся Солидарность»: организацию, которая официально провозгласила своей целью свержение существующего в Польше строя.
      После падения социалистической Польши большой карьеры у Корнеля не получилось. Его радикализм отталкивал слишком многих.
      Однако Моравецкий-младший, который со школьной скамьи помогал во всём своему отцу-оппозиционеру и примкнувший затем к партии «Право и справедливость» братьев Качинских, после свержения соцмалистического строя в декабре 2017 года стал главой правительства Польши.

      См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
      1. N-W
        N-W Сегодня, 17:55
        0
        Остаётся вопрос - в какой момент физиономию Моравецкого так перекосило?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:04
    +1
    По моему как только Варшаву приняли в Нато так они и в наглую начали вести подобную риторику(до этого были намеки да Эзопов язык). Так что это уже давно не новость.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:06
      +1
      Бздышеки просто давно по хлебальнику не получали. yes
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:09
    0
    а может РФ уничтожит польшу в назидании другим ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:25
      +4
      Знапте что скажу...А почему мы не уничтожаем гадину,которая ближе чем поленья?Может для начала это сделаем?А то подобное предложение,как у Вас,например ,выолядит ну,как то не очень.Тех,сех уничтожим..Давайте по прядку.Если этих,ближайших не могем,то чего говорить о тех,кто подальше от нас
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: opuonmed
      а может РФ уничтожит польшу в назидании другим ?

      Всё к тому идёт. Варшава допрыгается до нового раздела.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:14
    -1
    Старый анекдот на новый лад.
    Яцек, Яцек, пойдём наёмниками за большие гроши убивать русских и делить Украину, забирать Восточные Кресы и Лемберг?
    - А если они нас убьют и опять Польшу разделят?
    - А нас за что?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:15
    0
    А ведь совсем недавно, любое ее заявление и ее начальника растаскивали на цитаты. Что такого произошло?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:25
      +2
      А ведь совсем недавно, любое ее заявление и ее начальника растаскивали на цитаты.
      После 24.02.2022 года всем в мире стало понятно, что это просто болтовня и дешевые понты никчемного сборища.
    2. N-W
      N-W Сегодня, 18:03
      0
      Не было такого. Маша всегда страдала многословием и всё более неуместным резонёрством.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 17:16
    +1
    Это обвинение очень суровое. Это означает, что России придется провести некую хирургическую операцию на Польше, поскольку враг уже пытался уничтожить вас заранее.
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 17:17
    +6
    В Белгородской области воюет Польский добровольческий корпус. РФ хотя бы дип отношения понизила? Посла из Польши отозвала?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:27
      -1
      дип отношения понизила? Посла из Польши отозвала?
      Польша это очень важный и уважаемы партнер руководства РФ.