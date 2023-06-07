Вооруженные силы Российской Федерации отразили очередную попытку ВСУ атаковать на Запорожском направлении, в районах населенных пунктов Лобковое и Жеребянка. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на информацию «с фронта».В районе Орехово была отбита еще одна атака украинских формирований. Как утверждает военкор Александр Сладков, противник совершает попытки прорыва в сторону Азовского моря, а также в направлении автомобильной дороги Донецк-Мариуполь (Угледар).В то же время, военкор Сладков обращает внимание на то, что до сих пор не предпринимается единый удар на каком-либо направлении. Вероятно, ВСУ рассчитывают найти «брешь» в обороне и попытаться осуществить через нее прорыв.Тем временем, Telegram-канал «Репортер Руденко» сообщает, что в районе Белогорья и Новопокровки украинские формирования также были остановлены российскими войсками. ВСУ не смогли пробить оборону, после чего спешно ретировались. В результате боев было подбито большое количество бронированной техники, украинские формирования эвакуируют своих «двухсотых» и «трехсотых».Таким образом, контрнаступление на Запорожском направлении идет, но киевский режим пока открыто не признает факт его начала. Отсутствие каких-либо успехов не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому и командованию ВСУ говорить о начале контрнаступления, поскольку его провал нанесет огромный имиджевый удар по киевскому режиму.