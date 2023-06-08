Возможности и роль 600-мм реактивной системы залпового огня KN-25 (КНДР)

Гусеничные РСЗО KN-25 на параде, 2021 г.
Несколько лет назад Корейская народная армия (КНДР) впервые открыто показали реактивную систему залпового огня сверхбольшого калибра, отличающуюся уникальными для своего класса характеристиками. В дальнейшем это изделие, получившее за рубежом условное обозначение KN-25, пошло в серию сразу в двух модификациях и поступило в войска. Теперь необычная РСЗО занимает особое место в системе вооружений ракетных войск и в комплексе средств сдерживания вероятного противника.
Сверхбольшой калибр
Перспективную РСЗО необычного облика впервые показали летом 2019 г. В официальных материалах она фигурировала под названиями «600-мм сверхбольшая ракетная установка» и «реактивное орудие». За рубежом ему присвоили условное неофициальное обозначение KN-25.
К моменту официальной премьеры проект KN-25 прошел стадию проектирования и строительства опытной техники. Первый показ готового изделия состоялся уже на полигоне в рамках огневых испытаний. В июле-августе 2019 г. новая РСЗО провела первые пуски ракет, и в дальнейшем неоднократно сообщалось о новых мероприятиях такого рода. По мере продолжения тестов, энергетические показатели ракет постепенно росли, пока не был достигнут уровень, обеспечивающий проектную дальность стрельбы.
Позже показали новую модификацию РСЗО на другом шасси и с уменьшенным боекомплектом. Обе версии KN-25 были приняты на вооружение ракетных войск КНА. Начиная с 2019-20 гг., их регулярно показывали на парадах в Пхеньяне. Кроме того, техника постоянно привлекается к армейским учениям, и официальные органы публикуют эффектные кадры стрельбы.
Испытания первой версии РСЗО, март 2020 г.
Вопреки некоторым иностранным оценкам, КНДР освоила серийное производство сверхбольших «орудий». Так, 1 января 2023 г. в ходе торжественной церемонии армия получила сразу 30 боевых машин. Предполагается, что эта партия техники в несколько раз увеличит общее количество изделий KN-25 в войсках.
Особая роль
Сверхбольшой калибр и высокие характеристики дальности прямо говорят об особых боевых возможностях необычной РСЗО. В прошлом высказывались разные оценки и прогнозы о роли такой техники и ее потенциале в контексте общих ударных возможностей. В последние месяцы появилась официальная информация на этот счет.
Так, в декабре 2022 г. любопытное мнение о потенциале KN-25 высказал Институт ядерного оружия КНДР. Там считают, что залп из четырех 600-мм ракет способен вывести из строя целый аэродром противника. Институт не стал уточнять необходимое для этого боевое оснащение, но ясно, что речь идет о специальных боеприпасах той или иной мощности.
В марте лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия, где ему показали ряд современных и перспективных разработок. Часть экспонатов и информационных стендов попала в соответствующие открытые публикации. В частности, большой интерес за рубежом вызвала первая открытая демонстрация унифицированного ядерного боезаряда «Хвасан-31».
Пуск ракеты с колесной боевой машины, март 2020 г.
Согласно представленной информации, изделие «Хвасан-31» может использоваться с разными средствами доставки. В качестве одного из них указана «600-мм сверхбольшая ракетная установка». Диаметр боеприпаса, по разным оценкам, не превышает 500 мм, и он с запасом умещается в корпусе ракеты для KN-25.
Таким образом, РСЗО сверхбольшого калибра включается в систему ядерного и обычного сдерживания вероятного противника. Вместе с другими образцами вооружения и техники, в т.ч. несущими изделия «Хвасан-31», она должна создавать угрозу важным объектам недружественных стран и предостерегать их от агрессивных действий. При этом не исключается возможность применения KN-25 и на оперативно-тактическом уровне.
Технические особенности
При разработке 600-мм «реактивного орудия» северокорейские конструкторы использовали необычное сочетание хорошо известных и освоенных идей, которое дополнили новыми решениями. В результате был создан ракетный комплекс, объединяющий в себе характерные качества и возможности реактивных систем залпового огня и систем оперативно-тактического класса.
KN-25 выпускается в двух версиях, отличающихся базовым шасси и рядом других особенностей. Первой на испытания вышла машина на гусеничном шасси высокой проходимости и грузоподъемности, заимствованном у одного из существующих ракетных комплексов. На такой базе разместили подъемную пусковую установку с шестью трубчатыми направляющими для ракет.
600-мм ракета в полете
Позже представили облегченный вариант боевой машины. Его выполнили на базе северокорейской версии четырехосного автомобиля Tatra T813. Из-за меньших габаритов и грузоподъемности на такой базе установили только четыре направляющие.
Боевые машины обеих версий оснащены унифицированными средствами управления огнем. На них присутствуют приборы связи, навигации, баллистические вычислители и аппаратура для программирования ракет. Точный состав систем управления и их возможности, по понятным причинам, не разглашаются.
РСЗО KN-25 использует оригинальный реактивный снаряд. Он выполнен в цилиндрическом корпусе диаметром 600 мм длиной более 8 м. Стартовая масса – ок. 3 т. На оживальном головном обтекателе имеются рули, в хвосте помещены складные стабилизаторы. Последние закреплены на подвижном кольце, вращающемся вокруг продольной оси ракеты. За счет этого обеспечивается необходимая стабилизация в полете, но сама ракета не вращается, что упрощает процессы управления и наведения.
Ракета оснащается твердотопливным двигателем с зарядом большой массы. Старт осуществляется «горячим» способом с выбросом реактивных газов через задний торец направляющей трубы. В ходе испытаний ракета KN-25 показывала дальность полета до 380 км и поднималась на высоту 95-97 км.
Реактивный снаряд является управляемым. На его борту находятся инерциальная и спутниковая навигационные системы, а также автопилот, обрабатывающий информацию от них и управляющий работой рулей. Управление полетом осуществляется при помощи рулей на головном обтекателе. Точность ракеты неизвестна. Зарубежные источники оценивают ее в десятки метров, но использованные принципы управления позволяют получить КВО не более нескольких метров.
Ким Чен Ын осматривает разработки Института ядерного оружия и другие изделия. Слева - 600-мм ракета для KN-25, справа - боевые блоки "Хвасан-31"
Достоверно известно об использовании боевых частей двух типов – тяжелой моноблочной осколочно-фугасной и ядерной «Хвасан-31». Такое оснащение позволяет решать все основные задачи и даже участвовать в стратегическом сдерживании.
Уникальный инструмент
Таким образом, КНДР разработала и поставила на вооружение уникальный образец реактивной системы залпового огня, заметным образом отличающийся от всех прочих изделий этого класса. Была разработана оригинальная ракета сверхбольшого калибра с соответствующими тактико-техническими характеристиками и сопутствующее оснащение.
За счет специфического технического облика изделие KN-25 можно одновременно рассматривать в качестве РСЗО и ОТРК, причем в нем объединены лучшие качества обоих классов техники, что дает новые возможности. Так, в режиме системы залпового огня демонстрируется повышенная дальность и могущество ракет, а в качестве ОТРК появляется возможность атаки цели / целей залпом. При всем этом, предусмотрена возможность выбора боевой части.
Официальные лица и организации КНДР называют «сверхбольшое реактивное орудие» важной составляющей национальной обороны. Его можно использовать в процессах стратегического сдерживания и непосредственно в ходе боевых действий. При этом высокие тактико-технические характеристики и наличие разных БЧ дают самые широкие возможности – и создают заметную угрозу для основных противников Пхеньяна.
В целом 600-мм РСЗО является одной из наиболее полезных разработок для Корейской национальной армии, и сейчас ее потенциал реализуют за счет серийного производства и поставок в войска. Кроме того, на вооружении имеется ряд других ракетных комплексов с теми или иными особенностями и преимуществами. Все вместе подобные средства способствуют сдерживанию вероятных противников и тем самым помогают сохранять мир в регионе.