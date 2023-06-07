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Секретарь СНБО Украины пытается отрицать начало контрнаступления ВСУ

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Секретарь СНБО Украины пытается отрицать начало контрнаступления ВСУ

Власти Украины вплоть до последнего времени не признают, что ВСУ могли начать контрнаступление на ряде направлений. Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с агентством Reuters заявил, что анонсированное контрнаступление все еще якобы не началось.


По словам Данилова, ВСУ еще не приступили к контрнаступлению. Ранее и другие представители украинских властей утверждали, что контрнаступление не началось.

Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его

- заявил Данилов.

Однако сегодня и на протяжении нескольких последних дней российские войска отражают активные атаки украинских формирований сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском. Вопреки расчетам командования ВСУ, пробить российскую оборону не получается. Более того, украинские формирования несут большие потери, в том числе и в западной бронетехнике.

Киевский режим попал в сложную ситуацию из-за неудачных атак своих формирований на Запорожском направлении и в Донбассе. Из-за отсутствия успехов на фронте нацистские лидеры не могут признаться в том, что контрнаступление уже идет. Поэтому они выжидают, наблюдая за событиями на фронте. Если ВСУ будет сопутствовать успех, они заявят о начавшемся контрнаступлении, а если нет, то просто постараются замолчать атаки последних дней, выдав их за заурядные сражения или «разведку боем».
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:10
    +3
    Пудреж мозга продолжается, кто в лес кто по дрова. Как думаете спецом мозг канифолят аль действительно у них там сыр - бор по поводу этого наступления и каждый хочет показать свою значимость???
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:10
    +3
    В тему. Извините, очень старо и очень бородато:
    СССР. Абрам переходит государственную границу СССР, хочет пробраться в Израиль. Его замечает пограничник и кричит:
    — Стой! Кто идёт?!
    — Ой-вей, молодой человек, смирно, уже-таки никто никуда не идёт!
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:11
    +3
    А что, разве кому-то нужно его чистосердечное признание? Или кто-то надеется на "сделку со следствием" уже на этом этапе?
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:11
    -2
    выдав их за заурядные сражения или «разведку боем».

    Скорее всего это и есть разведка боем, несмотря на то, что укронацисты и вводят в бой значительные силы.
    Или это отвлекающие удары?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:17
    +4
    "Контрнаступ" каждый имеет право понимать по-своему. Это как понятия "много", "мало", "куча", "достаточно", "относительно"! lol
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:27
    +1
    По словам Данилова, ВСУ еще не приступили к контрнаступлению...

    А это не плагиат случайно? Кто то у нас говорил (к сожалению не помню кто feel ) "Мы ещё ничего не начинали".
  7. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 17:35
    0
    Без комментариев

    https://topwar.ru/217780-sovetnik-glavy-ofisa-prezidenta-ukrainy-kontrnastuplenie-vsu-idet-uzhe-neskolko-dnej.html