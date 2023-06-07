Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его

Власти Украины вплоть до последнего времени не признают, что ВСУ могли начать контрнаступление на ряде направлений. Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с агентством Reuters заявил, что анонсированное контрнаступление все еще якобы не началось.По словам Данилова, ВСУ еще не приступили к контрнаступлению. Ранее и другие представители украинских властей утверждали, что контрнаступление не началось.- заявил Данилов.Однако сегодня и на протяжении нескольких последних дней российские войска отражают активные атаки украинских формирований сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском. Вопреки расчетам командования ВСУ, пробить российскую оборону не получается. Более того, украинские формирования несут большие потери, в том числе и в западной бронетехнике.Киевский режим попал в сложную ситуацию из-за неудачных атак своих формирований на Запорожском направлении и в Донбассе. Из-за отсутствия успехов на фронте нацистские лидеры не могут признаться в том, что контрнаступление уже идет. Поэтому они выжидают, наблюдая за событиями на фронте. Если ВСУ будет сопутствовать успех, они заявят о начавшемся контрнаступлении, а если нет, то просто постараются замолчать атаки последних дней, выдав их за заурядные сражения или «разведку боем».