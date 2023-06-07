Власти Украины вплоть до последнего времени не признают, что ВСУ могли начать контрнаступление на ряде направлений. Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в беседе с агентством Reuters заявил, что анонсированное контрнаступление все еще якобы не началось.
По словам Данилова, ВСУ еще не приступили к контрнаступлению. Ранее и другие представители украинских властей утверждали, что контрнаступление не началось.
Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его
- заявил Данилов.
Однако сегодня и на протяжении нескольких последних дней российские войска отражают активные атаки украинских формирований сразу на нескольких направлениях: Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском. Вопреки расчетам командования ВСУ, пробить российскую оборону не получается. Более того, украинские формирования несут большие потери, в том числе и в западной бронетехнике.
Киевский режим попал в сложную ситуацию из-за неудачных атак своих формирований на Запорожском направлении и в Донбассе. Из-за отсутствия успехов на фронте нацистские лидеры не могут признаться в том, что контрнаступление уже идет. Поэтому они выжидают, наблюдая за событиями на фронте. Если ВСУ будет сопутствовать успех, они заявят о начавшемся контрнаступлении, а если нет, то просто постараются замолчать атаки последних дней, выдав их за заурядные сражения или «разведку боем».