Советник Офиса президента Украины раскритиковал Илона Маска за репост о причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС

Американский бизнесмен Илон Маск стал объектом критики со стороны советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Вся «вина» Маска заключалась в том, что он сделал репост публикации американского телеведущего Такера Карлсона о причастности киевского режима к подрыву Каховской ГЭС.Ранее Такер Карлсон заявил, что дамба Каховской ГЭС была подорвана Украиной. По утверждению ведущего, разрушение стратегически важного объекта больше навредило России и поставило под вопрос водоснабжение Крымского полуострова. Украина, напротив, является выгодополучателем в данной ситуации, отметил Карлсон.По утверждению Карлсона, Украина и ранее подвергала обстрелу дамбу Каховской ГЭС. Ведущий напомнил и о взрывах на «Северных потоках», которые, как он считает, являются делом рук киевского режима.Илон Маск сделал репост выступления Карлсона, сопроводив его подписью, что хочет видеть в своем аккаунте социальной сети разные мнения. Но Подоляк такую демократичность бизнесмена не оценил.По утверждению советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, версия о причастности России является «аксиомой». Естественно, никаких доказательств Подоляк не привел, но они ему, вероятно, и не требуются. Зато он поинтересовался насчет публикации Маска, является ли она «какой-то откровенной формой абсурда»?Напомним, что руководство Российской Федерации называет Украину организатором и исполнителем диверсии против Каховской ГЭС. В результате преступных действий киевского режима значительная часть территорий в низовьях Днепра оказалась затопленной.