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Советник Офиса президента Украины раскритиковал Илона Маска за репост о причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС

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Советник Офиса президента Украины раскритиковал Илона Маска за репост о причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС

Американский бизнесмен Илон Маск стал объектом критики со стороны советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Вся «вина» Маска заключалась в том, что он сделал репост публикации американского телеведущего Такера Карлсона о причастности киевского режима к подрыву Каховской ГЭС.


Ранее Такер Карлсон заявил, что дамба Каховской ГЭС была подорвана Украиной. По утверждению ведущего, разрушение стратегически важного объекта больше навредило России и поставило под вопрос водоснабжение Крымского полуострова. Украина, напротив, является выгодополучателем в данной ситуации, отметил Карлсон.

По утверждению Карлсона, Украина и ранее подвергала обстрелу дамбу Каховской ГЭС. Ведущий напомнил и о взрывах на «Северных потоках», которые, как он считает, являются делом рук киевского режима.

Илон Маск сделал репост выступления Карлсона, сопроводив его подписью, что хочет видеть в своем аккаунте социальной сети разные мнения. Но Подоляк такую демократичность бизнесмена не оценил.

По утверждению советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, версия о причастности России является «аксиомой». Естественно, никаких доказательств Подоляк не привел, но они ему, вероятно, и не требуются. Зато он поинтересовался насчет публикации Маска, является ли она «какой-то откровенной формой абсурда»?

Напомним, что руководство Российской Федерации называет Украину организатором и исполнителем диверсии против Каховской ГЭС. В результате преступных действий киевского режима значительная часть территорий в низовьях Днепра оказалась затопленной.
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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:28
    +7
    Мнение Подоляка так ВАЖНО для Маска что у последнего наверное аппетит пропадет laughing
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:32
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Мнение Подоляка так ВАЖНО для Маска что у последнего наверное аппетит пропадет laughing

      Очень странно почему сие так заинтересовало сайт ВО... Это "стратегическое происшествие" как то влияет на течение СВО? what
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:33
      +3
      Подоляка сейчас начнёт закладывать взрывчатку под Киевскую ГЭС,чтобы доказать непричастность Киева к уничтожению Каховской ГЭС.
      Zрада как она есть.Буква Z на футболке ФК Милан.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:31
    +4
    Вот интересно куда активный до нельзя в последнее время особенно в плане интервью для Западной прессы Буданов пропал, неужели тоже "аппозиционером" как Залужный стал wink, за это Подоляк сказать не хочет?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:35
      +3
      Его смыло под Херсоном при выполнении секретного задания.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:41
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Вот интересно куда активный до нельзя в последнее время особенно в плане интервью для Западной прессы Буданов пропал...

      После психологического освобождения Крыма попал в психушку. wassat
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:48
        +2
        Психика не справилась с психологическим освобождением Донбасса. Хватило только на Крым.
  3. notingem
    notingem Сегодня, 17:33
    +2
    Захочет Маск и этот подоляка будет у него в офисе швейцаром работать.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:38
      +1
      notingem hi, ПОКА вряд-ли, история со Стар-Линк тому пример, стоило Маску заикнуться что он соскакивает с Украины те мол не платят и моментально получил кучку неприятностей, так что ПОКА не "захочет".
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:37
    +2
    Меня больше всего в этом прикалывает то, что адепты секты свидетелей запуска Тесламобиля - это те же самые онижидети с ципсотой, на них как раз был рассчитан политпроект "Фунт всегда сидел" с Илоном в роли зицпредседателя и сказками про "частника-ПТУшника, научившегося строить ракеты"(ТМ) И сейчас у них разрыв шаблона - шо делать? Толи орать МАСКАляку на гиляку, толи "говорят, Маск не настоящий"
    Всем остальным-то пофигу, что раньше за сектой наблюдали, с пивом и чипсами, что сейчас - забавные они животные
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:40
    +1
    А заткнул бы он свой чёрный рот: и слепому видны украинские уши растущие из за Каховской ГЭС.