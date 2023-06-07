Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о праве территориальной обороны на использование стрелкового оружия

В Государственной думе Российской Федерации идет работа над поправками в законодательство страны, которые позволят подразделениям территориальной обороны использовать боевое стрелковое оружие. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фракции «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.
По утверждению депутата, именно его фракция стала инициатором разработки данных поправок. Если они будут приняты, то бойцы территориальной обороны смогут использовать стрелковое оружие во время учебных стрельб и для участия в контртеррористических операциях, а также выполнения иных задач по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры на территории страны.
Напомним, что вопрос о необходимости вооружения территориальной обороны актуализировался после диверсионных рейдов украинских формирований на территорию Брянской и Белгородской областей. После этого власти регионов, политики и общественные деятели заговорили о важности наличия в приграничных областях страны вооруженных подразделений территориальной обороны, которые могли бы помогать армии, ФСБ, Росгвардии и полиции в выполнении задач по охране границы, важных объектов инфраструктуры, общественного порядка, в борьбе с диверсионными группами противника.
Сейчас в ряде приграничных областей России подразделения территориальной обороны уже сформированы. В Белгородской области их численность оценивается, по данным открытых источников, не менее чем в три тысячи человек. Однако главной проблемой остается отсутствие у таких подразделений собственного стрелкового и иного вооружения, что становится ключевым препятствием для их задействования в выполнении задач по охране границ, объектов, поиску и уничтожению диверсантов и так далее.