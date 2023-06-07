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Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о праве территориальной обороны на использование стрелкового оружия

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Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о праве территориальной обороны на использование стрелкового оружия

В Государственной думе Российской Федерации идет работа над поправками в законодательство страны, которые позволят подразделениям территориальной обороны использовать боевое стрелковое оружие. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фракции «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.


По утверждению депутата, именно его фракция стала инициатором разработки данных поправок. Если они будут приняты, то бойцы территориальной обороны смогут использовать стрелковое оружие во время учебных стрельб и для участия в контртеррористических операциях, а также выполнения иных задач по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры на территории страны.

Напомним, что вопрос о необходимости вооружения территориальной обороны актуализировался после диверсионных рейдов украинских формирований на территорию Брянской и Белгородской областей. После этого власти регионов, политики и общественные деятели заговорили о важности наличия в приграничных областях страны вооруженных подразделений территориальной обороны, которые могли бы помогать армии, ФСБ, Росгвардии и полиции в выполнении задач по охране границы, важных объектов инфраструктуры, общественного порядка, в борьбе с диверсионными группами противника.

Сейчас в ряде приграничных областей России подразделения территориальной обороны уже сформированы. В Белгородской области их численность оценивается, по данным открытых источников, не менее чем в три тысячи человек. Однако главной проблемой остается отсутствие у таких подразделений собственного стрелкового и иного вооружения, что становится ключевым препятствием для их задействования в выполнении задач по охране границ, объектов, поиску и уничтожению диверсантов и так далее.
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:39
    +5
    Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о праве территориальной обороны на использование стрелкового оружия


    А до этого тер.оборона получается что для красоты была?
    1. Комментарий был удален.
    2. Легат
      Легат Сегодня, 17:44
      +5
      У нас целая армия получается для красоты, раз какая-то непонятная тероборона с непонятными полномочиями понадобилась. Ну та которая должна была все задачи выполнить в начале СВО и что мобилизации не будет.
      Уже и защищайте себя сами. Докатились
    3. Венд
      Венд Сегодня, 18:01
      0
      Ну наконец-то, дошло до ГД, теперь укронацистам будет сложней диверсии устраивать.
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:40
    +4
    Ой чудеса, нет слов, терроборона есть, а оружия нет, но мы его дадим потом, попозже, но это не точно
    ,.....,.............................
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:41
    +1
    Дождаться надо окончательного варианта закона, а сейчас столько поправок и прочих МОГУТ внести что и не получит никто оружия.
  4. Легат
    Легат Сегодня, 17:41
    +1
    А законопроект о всех соц гарантиях готовят или это уже лишнее?
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:42
    0
    Пока-а-а депутаты соберу-у-утся закон приня-я-ять - сдохнуть можно! Не пора ли сказать "Караул устал!" ?Может тогда побыстрее соображать будут?
  6. Машрум
    Машрум Сегодня, 17:43
    0
    На фоне как охотников закошмарили, где без Миронова не обошлось. Встречный вопрос, ТО так же будут "медецину" проходить?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:56
      +2
      Медицину надо заставить пройти тех, кто подобные законы принимает. Буквоеды.
  7. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:44
    +1
    Эту тему нужно прорабатывать и закреплять законодательно до мельчайших деталей, поскольку друзей у нас нет, только временные единомышленники типа Китая с Ираном и КНДР(эти пожалуй нам друзья куда больше нежели мы им. И это прискорбно.). И очень временные. Индия вон уже в рот штатам заглядывает. И все пограничные области, по всей стране, легко смогут ввести эти нормы в действие, когда (уже даже не "если") на нас нападут.
  8. Million
    Million Сегодня, 17:46
    +3
    Вроде армия у нас большая и могучая,а защищать Белгород приходится самим...
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:50
    +4
    Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о праве территориальной обороны на использование стрелкового оружия

    Над пенсионной реформой недолго заморачивались, трутни!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:01
      +1
      Это совсем другое...Вы не понимаете... yes А серьезно...Это не созрело,а перезрело.Год,как минимум доходило.Но жираф очень длинный..
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:51
    0
    Тут проблема не только в этом законе,но и в неизбежных соглосованиях,контроле за оружием,и прочей бюрократии. Хотелось бы чтобы вопрос решили максимально быстро и без волокиты и проволочек!
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:56
    +1
    Вот серьезно надо в военное время сидеть и "готовить закон", который должен был появиться уже позавчера?
  12. Deon59
    Deon59 Сегодня, 18:03
    0
    А где казаки с ногайками . Где ряженые . Их на границу ,пусть с ногайками побегают .