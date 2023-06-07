Канцелярия Эрдогана: Президенты России и Турции обсудили по телефону перспективы «зерновой сделки»

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин провели сегодня очередные телефонные переговоры. Как сообщает канцелярия турецкого лидера, главы государств, в частности, обсудили так и не снятые Западом препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений в рамках реализации так называемой «зерновой сделки». В Анкаре считают необходимым и важным продолжение консультаций с ООН по этому вопросу.Канцелярия турецкого президента сообщила, что президент Эрдоган придает большое значение черноморской инициативе по вывозу украинского зерна, что «играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса». В то же время, глава Турции понимает озабоченность российской стороны отсутствием подвижек со стороны Запада по снятию ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из РФ. Турецкое руководство и дальше продолжит консультации с ООН по решению этой проблемы, сообщается в пресс-релизе канцелярии президента.Соглашение по вывозу украинского зерна из Черноморских портов, находящихся в юрисдикции Киева (Одессы, Черноморска и Южного), было заключено 22 июля прошлого года, его подписали представители России, Турции, Украины и ООН. После этого договор несколько раз пролонгировался. Как все это время отмечали в Москве, часть пакетного соглашения, касающаяся России, до сих пор не исполняется.В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва не видит перспектив для продления «зерновой сделки». Помимо всего прочего, как отмечал президент РФ Владимир Путин, вопреки изначальным обещанием основная часть украинского зерна поступает в страны Запада, а не для помощи беднейшим государствам Африки. В последний раз договоренности сторон в рамках черноморской инициативы были продлены накануне выборов президента Турции в мае, что отчасти помогло Эрдогану выиграть второй тур.По данным ООН на март 2023 года, Украина отправила около 780 судов, которые вывезли 23 млн тонн зерна. Кукуруза составила почти 50% трафика, 27% пришлось на пшеницу. В январе 2023 года Совет Европы опубликовал данные, согласно которым основным получателем украинской пшеницы якобы были развивающиеся страны,на долю которых пришлось 65% поставок.В сообщении пресс-службы Кремля по поводу сегодняшних телефонных переговоров лидеров Турции и России, опубликованном на сайте президента РФ, об обсуждении сторонами «зерновой сделки» ничего не сказано. Зато Владимир Путин акцентировал внимание своего турецкого коллеги на эскалации киевским режимом ситуации на Украине, приведя в качестве примера «варварскую акцию по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшую к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе».