В настоящее время на севере Запорожской области ВСУ осуществляют формирование крупного армейского корпуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру», ссылаясь на информацию из турецких источников.
Согласно планам украинского командования, армейский корпус численностью в 30 тысяч человек должен будет прорываться с Ореховского направления в сторону Мелитополя. Как известно, этот город давно назывался одной из наиболее вероятных целей предстоящего контрнаступления украинских формирований.
Для нанесения удара на данном направлении ВСУ собираются использовать не менее 100-150 танков, 300 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, от 500 до 1000 бронемашин различных типов. Минные поля будут преодолеваться с помощью живой силы и техники. Главной целью украинского командования является создание плацдарма, на который ВСУ рассчитывают перебросить группировку общей численностью не менее 50 тысяч боевиков.
Относительно небольшие атаки и постоянные обстрелы из артиллерийских орудий и РСЗО, по утверждению источника ресурса, служат целям маскировки главного удара. Когда Украина приступит к такому наступлению на российские позиции, это будет свидетельствовать о максимуме предпринимаемых ею военных усилий. В том случае, если контрнаступление завершится неудачей, Украина фактически потерпит окончательное военное поражение.
Если Вооруженные силы Российской Федерации будут грамотно использовать свои преимущества, то им удастся не просто защитить рубежи, но и нанести украинским формированиям сокрушительное поражение, после чего можно будет ставить вопрос о дальнейшем будущем киевского режима.