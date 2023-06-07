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Telegram-каналы: ВСУ готовят 30-тысячный корпус для прорыва в сторону Мелитополя

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Telegram-каналы: ВСУ готовят 30-тысячный корпус для прорыва в сторону Мелитополя

В настоящее время на севере Запорожской области ВСУ осуществляют формирование крупного армейского корпуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру», ссылаясь на информацию из турецких источников.


Согласно планам украинского командования, армейский корпус численностью в 30 тысяч человек должен будет прорываться с Ореховского направления в сторону Мелитополя. Как известно, этот город давно назывался одной из наиболее вероятных целей предстоящего контрнаступления украинских формирований.

Для нанесения удара на данном направлении ВСУ собираются использовать не менее 100-150 танков, 300 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, от 500 до 1000 бронемашин различных типов. Минные поля будут преодолеваться с помощью живой силы и техники. Главной целью украинского командования является создание плацдарма, на который ВСУ рассчитывают перебросить группировку общей численностью не менее 50 тысяч боевиков.


Относительно небольшие атаки и постоянные обстрелы из артиллерийских орудий и РСЗО, по утверждению источника ресурса, служат целям маскировки главного удара. Когда Украина приступит к такому наступлению на российские позиции, это будет свидетельствовать о максимуме предпринимаемых ею военных усилий. В том случае, если контрнаступление завершится неудачей, Украина фактически потерпит окончательное военное поражение.

Если Вооруженные силы Российской Федерации будут грамотно использовать свои преимущества, то им удастся не просто защитить рубежи, но и нанести украинским формированиям сокрушительное поражение, после чего можно будет ставить вопрос о дальнейшем будущем киевского режима.
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9 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:50
    +5
    Боевые действия превращаются в реалити шоу типа Дом-2,или каждый суслик в поле агроном!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:18
      0
      час Ч+ уже засветили в медиа ???
      ----------------------
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:51
    +4
    Нужны массированные удары ФАБ/ОДАБ-500 по местам сосредоточения для предотвращения возможности ВСУ атаковать.
  3. Легат
    Легат Сегодня, 17:56
    +1
    Чтобы двигать такую армаду нужно очень много топлива, боеприпасов и всего остального. Короче в случае чего в генштабе должны сидеть либо бездари либо предатели
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:58
    +1
    Тут давно на языке вертится такой вопрос-у нас в наличии примерно 18 САУ Коалиция СВ,а почему бы половину из них не отаравить на войну?Кроме того если я не путаю ничего,была несколько лет назад сделана установочная партия САУ Д-400.Это та же Коалиция только в виде буксирумого (лафетного)орудия. А почему её нету на фронте?Почему её с дальностью стрельбы в те же 70 километров не делают вовсю для контрбатарейной борьбы?Мы имеем солидный тезнологический задел который не воплощен в готовых изделиях типа той же Д400!
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:58
    0
    Им кто-нибудь вырубит электричество, чтобы они стали дохнуть без воды, а на такой жаре все протухло?
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:06
    0
    А раньше Рогов говорил о группировке в 40 тысяч. 10 тысяч, видимо, уже прощупали оборону...
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 18:07
    +1
    Решающая роль этого наступления - фикция. Война контролируется американцами, а они настроены продолжать ее очень долго. В случае поражения ВСУ будет объявлено новое наступление, потом еще и еще. По возможности эта война затянется на долгие годы, если Россия не перейдет к решительным действиям и не пресечет поставки оружия Киеву путем нанесения ударов по территории НАТО.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:13
    +1
    Ничего нового в этой информации нет. В то, что эта афера будет реализована, лично я не верю. Отразить атаку мы сможем, хотя будут существенные потери и с нашей стороны. Просто, после этого броска украинец потеряет боевой потенциал, лишиться львиной доли брони и затем получит удар уже с нашей стороны. Провал операции приведет к отступлению укрорейха аж под Днепр и Харьков, где и будет решаться судьба администрации Шута...