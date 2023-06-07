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Врио главы ДНР назвал возможные причины подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС

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Врио главы ДНР назвал возможные причины подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС

Киевский режим решил разрушить плотину Каховской ГЭС из опасений вероятного наступления со стороны российской армии. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.


В ходе интервью РИА Новости Пушилин отметил, что нельзя исключать возможность того, что киевский режим решил взорвать плотину Каховской ГЭС, устроив тем самым экологическую катастрофу в ряде прилегающих к этому объекту регионов, с целью обезопасить себя от вероятного наступления ВС РФ. Власти Украины рассчитывали получить при этом возможность полностью сосредоточить свое внимание на контрнаступлении ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения.

Пушилин подчеркнул, что в пользу этой версии свидетельствуют события последних дней, в течение которых фиксировалась значительно более массированная активизация действий украинской армии, в процессе которой Киев задействовал значительное количество как живой силы, так и военной техники, в том числе полученной от западных союзников.

По словам врио главы ДНР, украинские власти пошли на подобный шаг сознательно, посчитав, что, несмотря на ущерб, который в результате этих действий был нанесен подконтрольным киевскому режиму населенным пунктам, он значительно уступает ущербу, причиненному российской территории. Пушилин напомнил, что разрушение инфраструктурных объектов, в том числе вызывающее критические последствия для населения, вполне в духе киевского режима.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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2 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:04
    +1
    Сейчас не это самое главное.Нужно просто воевать жёстко,а провокаций от всушников и их спонсоров ещё немерено сколько будет впереди.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:13
      +2
      Третий день пытаюсь узнать,как краина ,,подорвала ,, плотину. В ответ только минусы, ну ладно, минусы это святое на ВО.