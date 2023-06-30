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Тройка крупных месторождений нефти и газа в Южной Америке делают континент привлекательным для энергокомпаний

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Тройка крупных месторождений нефти и газа в Южной Америке делают континент привлекательным для энергокомпаний

После того, как компания Exxon открыла высококачественную нефть на шельфе Гайаны, доставив более 11 миллиардов баррелей нефтяных ресурсов, Южная Америка начала привлекать значительное внимание инвесторов в энергетику. Это привело к тому, что Южная Америка стала ещё одним привлекательным для нефтяников континентом. И Гайана - это не единственная южноамериканская страна, вызывающая интерес со стороны мировых энергетических компаний.


Открывает тройку Аргентина, переживающая массовый бум добычи нефти и газа, в результате которого раздираемая экономическими кризисами страна регулярно сообщает о новых рекордах добычи. Кроме того, есть Бразилия, которая к концу десятилетия станет четвертым по величине производителем нефти в мире.

Южная Америка привлекает значительное внимание со стороны крупных нефтяных компаний, и три страны выделяются как самые перспективные для прибыльного бурения на континенте.

Аргентина, вторая по величине экономика Южной Америки, переживает серьезные потрясения. К апрелю 2023 года уровень инфляции в стране превысил все прогнозы и достиг годового максимума в 109%.

Национальное правительство в Буэнос-Айресе уже более десяти лет рассматривает огромное сланцевое образование Вака Муэрта площадью около 30 тыс. кв.км в бассейне Неукен как панацею от экономических и финансовых проблем Аргентины. Всего за два года добыча нефти в Аргентине выросла на 25% до 627 730 баррелей в в сутки - к апрелю 2023 года. Добыча природного газа тоже растёт серьёзными темпами.

Далее идёт Суринам, который с соседней Гайаной разделяет Гайано-Суринамский бассейн, будучи бывшей колонией Нидерландов. К 2022 году 50% партнеров TotalEnergies и Apache открыли пять коммерческих нефтяных месторождений на глубоководном блоке 58. Считается, что блок может содержать от 5 до 6,5 миллиардов баррелей нефтяных ресурсов.

После того, как компания Exxon открыла множество нефтяных месторождений на богатом морском блоке Стабрук, бедная южноамериканская страна Гайана стала новой горячей точкой бурения в Латинской Америке и Карибском бассейне. Действительно, отраслевые аналитики описывают бывшую британскую колонию как новое прибыльное место для буровых работ. Есть признаки того, что лихорадочная деятельность на шельфе Гайаны будет набирать обороты.

Ожидается, что к 2027 году Гайана будет добывать не менее 1,2 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в бывшей британской колонии может вырасти даже выше, чем прогнозировалось, поскольку Exxon уже открыла два дополнительных нефтяных месторождения в течение 2023 года и намерена запустить две скважины к концу 2025 года.
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3 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:44
    0
    После того, как компания Exxon открыла высококачественную нефть на шельфе Гайаны, доставив более 11 миллиардов баррелей нефтяных ресурсов, Южная Америка начала привлекать значительное внимание инвесторов в энергетику. Это привело к тому, что Южная Америка стала ещё одним привлекательным для нефтяников континентом. И Гайана - это не единственная южноамериканская страна, вызывающая интерес со стороны мировых энергетических компаний.
    Придется нам с саудитами потесниться...
    Кстати!
    По-моему в Гайане с демократией как-то не задалось?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:45
    0
    После того, как компания Exxon открыла высококачественную нефть на шельфе. Это привело к тому, что Южная Америка стала ещё одним привлекательным для нефтяников континентом.
    fool Привлекательным для США, в Южная Америка явно мало демократии. feel
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:47
    0
    Начнём с того ,кто добывает энергоресурсы - если запад,то деньги мимо кассы .Подкупить правительства и бобик сдох.В Аргентине с долларами хорошо,как когда-то на Кубе ,на потом пришёл Фидель и прикрыл эту лавочку.