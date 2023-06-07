Telegram-канал перечислил бригады ВСУ, участвующие в контрнаступлении на Запорожском направлении

В настоящее время командование ВСУ готовится к началу еще более масштабных боевых действий на Запорожском направлении. С этой целью, пишет Telegram-канал «Украина.ру», противником задействовано большое количество самых разнообразных бригад ВСУ – от механизированных до горно-штурмовой и бригад территориальной обороны.
На направление Орехов – Токмак – Мелитополь ВСУ бросят как минимум четыре бригады 10-го армейского корпуса стратегического резерва украинской армии. Это 115-я, 116-я, 117-я и 118-я отдельные механизированные бригады общей численностью в 20 тысяч человек. На вооружении этой группировки в совокупности находится до 90 танков, 180 бронемашин, 120 реактивных систем залпового огня, 80 артиллерийских орудий. Перед группировкой поставлена задача организовать масштабный и быстрый прорыв в сторону Мелитополя и блокирование города с северного направления.
Последняя информация от военкоров свидетельствует, что к действующей на направлении Орехов-Пологи группировке ВСУ присоединили дополнительные силы из 10-го армейского корпуса. Костяк группировки составляют 65-я отдельная механизированная бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада и 108-я отдельная бригада территориальной обороны.
Примечательно, что личный состав 115-й, 116-й, 117-й и 118-й бригад проходил подготовку и боевое слаживание в Сумской области. Лишь затем бригады в течение суток были переброшены на Запорожское направление, после чего сразу же направлены на атаку российских позиций.
Наконец, у ВСУ есть и оперативный резерв – это 5-я отдельная танковая бригада, 23-я отдельная механизированная бригада и 5-я отдельная штурмовая бригада. Их могут бросить в бой в случае достижения успеха силами четырех ранее названных бригад.
Сейчас против ВС РФ оперируют преимущественно боевики из 108-й бригады территориальной обороны, перед которыми поставлена задача «взломать» линию обороны. Затем ВСУ попытаются бросить в бой основные силы, личный состав которых пока берегут за счет больших жертв в плохо подготовленных формированиях теробороны.