Президент Белоруссии помиловал россиянку Сапегу, осужденную вместе с основателем экстремистского Telegram-канала Протасевичем

Гражданка Российской Федерации София Сапега, приговоренная ранее к шести годам лишения свободы в Белоруссии, помилована указом белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.Как отметил руководитель российского региона, вчера Лукашенко принял решение помиловать Софию Сапегу. Россиянка была задержана в конце мая 2021 года на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Вместе с Сапегой в самолете находился ее друг Роман Протасевич – основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.Самолет экстренно посадили в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, после чего Протасевич и Сапега были задержаны и арестованы белорусскими спецслужбами. В 2022 году Гродненский областной суд приговорил Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе информации о частной жизни сотрудников белорусских силовых структур, органов государственной власти и судебной системы.В апреле 2023 года власти Белоруссии согласились передать Сапегу в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания. Затем, 16 мая 2023 года, Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича, приговоренного ранее к восьми годам лишения свободы. После помилования Протасевича вопрос об аналогичной мере в отношении Софии Сапеги был уже чисто техническим.Напомним, что Протасевич после ареста и осуждения отказался от своих оппозиционных взглядов и теперь заявляет, что не будет покидать Белоруссию, благодарен президенту Александру Лукашенко и хочет трудиться на благо своей страны.