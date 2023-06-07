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Президент Белоруссии помиловал россиянку Сапегу, осужденную вместе с основателем экстремистского Telegram-канала Протасевичем

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Президент Белоруссии помиловал россиянку Сапегу, осужденную вместе с основателем экстремистского Telegram-канала Протасевичем

Гражданка Российской Федерации София Сапега, приговоренная ранее к шести годам лишения свободы в Белоруссии, помилована указом белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.


Как отметил руководитель российского региона, вчера Лукашенко принял решение помиловать Софию Сапегу. Россиянка была задержана в конце мая 2021 года на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Вместе с Сапегой в самолете находился ее друг Роман Протасевич – основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.

Самолет экстренно посадили в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, после чего Протасевич и Сапега были задержаны и арестованы белорусскими спецслужбами. В 2022 году Гродненский областной суд приговорил Софию Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе информации о частной жизни сотрудников белорусских силовых структур, органов государственной власти и судебной системы.


В апреле 2023 года власти Белоруссии согласились передать Сапегу в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания. Затем, 16 мая 2023 года, Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича, приговоренного ранее к восьми годам лишения свободы. После помилования Протасевича вопрос об аналогичной мере в отношении Софии Сапеги был уже чисто техническим.

Напомним, что Протасевич после ареста и осуждения отказался от своих оппозиционных взглядов и теперь заявляет, что не будет покидать Белоруссию, благодарен президенту Александру Лукашенко и хочет трудиться на благо своей страны.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 18:48
    -4
    И Григорьевича "прогибать" стараются?...
    Так у нас никаких союзников не останется! Одни партнеры... По аммиаку
    Нефти. Газу.
    Вертают все в зад?!
    hi
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:01
      +1
      Работа на разжигание межнациональной вражды - это либо платный агент иностранных спецслужб, либо искренне демократнутый на всю голову с промытыми мозгами, работающий бесплатно.
      Протасевич, возможно, работал бесплатно.
      А Сапега? Вот она точно платная. Напомню, она обучалась в "Европейском гуманитарном университете", где на деньги Запада создавалась Пятая колонна.
      К Протасевичу, вероятно, была приставлена для контроля его деятельности. Так что стоит её посадить у нас. Добрый Батька излишне.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 19:28
        0
        Цитата: Shurik70
        Так что стоит её посадить у нас. Добрый Батька излишне.

        Протасевич покаялся. Вполне разумно помиловать и его и любовницу, которую он сдал с потрохами. Лукашенко имеет возможность отыграться на Тихановской и ее полицаях из Белорусского легиона вроде полка Катуся. Да есть еще и нераскаявшиеся стойкие оппозиционеры у Лукашенко. .
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:53
    0
    Это было ожидаемо на фоне помилования другого протестуна.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:46
      -1
      Ропот 55 ....Это было ожидаемо на фоне помилования другого протестуна.

      Их судили по белорусским законам, это его право. А эту Сапегу надо судить по российским законам и посадить на семерку, наверняка на нее дело имеется.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:54
    -4
    Батько чтож так то: почему не четвертак?
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:58
    -5
    Эх по законам бы военного времени помилование... к стенке... Взвод... заряжайсь... щелчки затворов... товсь! Огонь.... И пули выше голов. Чтобы мозги проянились ей Богу
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:30
      0
      Вижу минусеры конкретно так комментарий прочитали чтоб понять. Ну это ваш потенциал.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:07
    +1
    Стареет, Батько, стареет; раньше мог бы и расстрелять.
  6. aprahka
    aprahka Сегодня, 19:08
    0
    Это очень плохо.Батька опять становится "двойственным"..
    1. g_ae
      g_ae Сегодня, 19:17
      0
      Ага. А губернатор Кожемяка, который её встречал на крыльце тюрьмы и телефон позвонить родителям дал видимо "тройственный".
    2. Комментарий был удален.
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 19:13
    -1
    Батька молодец: КГБ Беларуси патриотов может воспитать из самых упоротых оппозиционеров, как Протасевич. А вот наш Навальный до сих пор неперевоспитан
  8. alystan
    alystan Сегодня, 19:16
    0
    Президент Белоруссии помиловал россиянку Сапегу, осужденную вместе с основателем экстремистского Telegram-канала Протасевичем

    Кажись очередь и до Батьки дошла новость молвить, но ведь же он сам, месяца еще не прошло, как велел передать ее России (???)