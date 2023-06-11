Ядерная триада Китая в ближайшие годы сравняется с российской и американской

Отчет о военной мощи Китая
Китай наращивает свои ядерные силы намного быстрее, чем прогнозировали официальные лица США еще год-два назад. В Вашингтоне подчеркивали, согласно отчету Пентагона, вышедшему 3 ноября 2021 года, что Пекин к середине столетия будет соответствовать или превзойдет глобальную мощь США. В отчете министерства обороны за 2021 год, обычно называемом «Отчет о военной мощи Китая», говорится, что ускоряющиеся темпы его ядерной экспансии позволят ему иметь до 700 ядерных боеголовок к 2027 году. КНР, вероятно, намеревается иметь не менее тысячи боеголовок к 2030 году.
Для сравнения: у США на сегодня на вооружении и в «активном резерве» 3 750 единиц ядерного оружия, и они не планируют на ближайшую перспективу увеличивать это количество.
Еще в 2003 году общее количество ядерных зарядов в США составляло около 10 тысяч единиц. Официальные представители министерства обороны США в течение нескольких лет заявляли, что Китай планирует как минимум удвоить свои запасы ядерных боеголовок в следующем десятилетии. Но не сообщали общественности никаких подробностей, подтверждающих это заявление. По оценкам Ханса М. Кристенсена, запасы Китая в настоящее время составляют примерно 410 ядерных боеголовок.
Ожидается, что запасы значительно увеличатся в следующем десятилетии. Согласно докладу Пентагона Конгрессу за 2022 год, к 2030 году ядерный арсенал Китая «будет насчитывать около 1000 действующих ядерных боеголовок, большая часть которых будет размещена на системах, способных контролировать континентальную часть Соединенных Штатов» (министерство обороны США).
Если расширение продолжится нынешними темпами, прогнозирует Пентагон, к 2035 году Китай может разместить около 1 500 ядерных боеголовок (министерство обороны США). Эти прогнозы, однако, еще не полностью материализовались. Они зависят от множества неопределенных факторов, в том числе от того, сколько ракетных шахт будет построено, сколько боеголовок будет нести каждая ракета, а также от предположений о будущем производстве расщепляющихся материалов Китаем.
В прошлом американские оценки запасов ядерного оружия Китая уже несколько раз оказывались ошибочными. Текущие прогнозы США, по-видимому, просто применяют ту же скорость увеличения новых боеголовок, добавляемых в арсенал в период с 2019 по 2021 год, к последующим годам до 2035 года. Объем и скорость увеличения запасов будут зависеть от китайских запасов плутония, высокообогащенного урана и трития. Текущие запасы могут легко обеспечить удвоение запасов, но производство более 1 000 дополнительных боеголовок, вероятно, потребует производства дополнительных материалов.
В настоящее время существует несколько ограничений на способность Китая разрабатывать или приобретать высокообогащенный уран и тритий, и, по оценке Пентагона, Китай расширяет и диверсифицирует свои возможности по производству трития (министерство обороны США). Китай потенциально может быть ограничен своими нынешними запасами плутония, поскольку производство оружейного плутония, как сообщается, было прекращено в середине 1980-х годов. Однако Пекин объединяет свой гражданский технологический и промышленный сектор с оборонно-промышленной базой, чтобы использовать инфраструктуру двойного назначения (министерство обороны США).
Таким образом, технически возможно, чтобы Китай приобрел значительные запасы плутония, используя свои гражданские реакторы, в том числе два промышленных быстрых реактора-размножителя CFR-600 с натриевым охлаждением, которые в настоящее время строятся в Сяпу в провинции Фуцзянь и которые планируется ввести в эксплуатацию и выйти в сеть в 2023 и 2026 гг. (Фон Хиппель; Джонс; Чжан); однако в связи с тем, что США и Франция в прошлом сталкивались с техническими трудностями при разработке реакторов на быстрых нейтронах, эксперты не верят в то, что китайцам удалось преодолеть их.
Для извлечения плутония из отработавшего реакторного топлива Китай почти завершил строительство первой гражданской «демонстрационной» установки по изъятию собственности в индустриальном парке ядерных технологий CNNC Gansu в Цзинта, Ганьсу, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Китай начал строительство второго завода в том же месте, который должен быть запущен до конца десятилетия (Чжан). Эти перерабатывающие заводы и линия по производству смешанного оксидного (МОКС) топлива, также расположенная в Джинте, могли бы удовлетворить потребности в плутонии двух реакторов CFR-600, хотя первый реактор CFR-600 начнет работать на ВОУ, а не на МОКС-топливе, благодаря предварительной поставке, договор с Россией (Чжан).
Неопределенность типов китайских боеголовок и количества делящегося материала, необходимого для производства конкретного типа, создают проблему для оценки того, сколько ядерного оружия Китай может произвести из своих существующих запасов высокообогащенного урана (ВОУ) и оружейного плутония (Tellis). Как только новые реакторы на быстрых нейтронах будут введены в эксплуатацию, они потенциально смогут производить большое количество плутония и, по некоторым оценкам, позволят Китаю ежегодно приобретать до 330 кг плутония оружейного качества для производства новых боеголовок (Кобаяши).
Сотни новых ракетных шахт в Китае
Летом 2021 года американские неправительственные организации сообщили о строительстве сотен новых ракетных шахт в Центральном Китае. Неудивительно, что реакция в США ястребов и сторонников контроля над ядерными вооружениями разнится. Конгрессмены-ястребы утверждают, что Китай становится еще большей ядерной угрозой, что требует от США и их союзников дальнейшего усиления своих вооруженных сил. Немногочисленные голуби из конгресса утверждают, что Китай отвечает на провокации США, и контроль над вооружениями – единственный путь вперед.
Китайское правительство не делало официальных публичных заявлений о том, что оно строит. Природа, масштабы и роль предполагаемых ракетных шахт остаются неопределенными. Некоторые эксперты даже предположили, что это не шахты, а ветряные электрогенераторы. Но проанализированные американцами спутниковые снимки в сочетании с официальными подтверждениями официальных лиц США показывают: идет массовое строительство сотен ракетных шахт.
Последние прогнозы Пентагона, по-видимому, предполагают, что Китай намерен разместить в новых шахтах ракеты, способные нести РГЧ индивидуального наведения (РГЧ ИН). Однако есть несколько неизвестных.
Во-первых, сколько новых ШПУ будет загружено ракетами?
Китай может построить больше шахт, чем ракет, чтобы создать «игру с ракетами», которая затруднит противнику планирование контрсиловой ракетной атаки.
Во-вторых, сколько ракет будет с РГЧ и с каким количеством боеголовок?
Каждая межконтинентальная баллистическая ракета DF-5 может нести до пяти боеголовок, и, по оценкам Пентагона, межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, вероятно, будет нести не более трех РГЧ. Основная цель масштабной программы массового строительства ШПУ, вероятно, состоит в том, чтобы обеспечить способность Китая нанести ответный удар после внезапного первого удара стратегическими ядерными силами США, а главная цель программы РГЧ ИН (MIRV), возможно – организовать гарантированное проникновение через противоракетную оборону США.
В конце июня Институт Миддлбери обнаружил первую строящуюся шахтную ПУ для ракет возле города Юмэнь. Второе поле – вблизи Хами – было раскрыто Федерацией американских ученых в конце июля. Третье поле – вблизи города Ордос (провинция Хангин) – было раскрыто военным исследовательским подразделением университета Air в середине августа.
Три масштабных объекта находятся на разных стадиях готовности. Строительство в провинции Юмэнь началось в марте 2020 года и, по всей видимости, включает 120 ШПУ.
В провинции Хами – в феврале 2021 года, и в конечном итоге может включать 110 ШПУ.
Строительная площадка в районе городка Ордос обнаружена спутниками видовой разведки в апреле или мае 2021 года. Она имеет другую планировку и пока, похоже, включает только около 40 ШПУ (потенциально количество может увеличиться). Кажется, что каждое ракетное шахтное поле включает в себя ряд других объектов, которые могут быть центрами управления пусками и вспомогательными объектами.
Строительство ракетных шахтных полей Юмэнь, Хами и Ордос последовало вскоре после начала возведения полдюжины ШПУ на ракетной базе PLARF (аналог РВСН) возле Цзилантая во Внутренней Монголии, первоначально описанных в сентябрьском докладе 2019 года и расширенном докладе февраля 2021.
В дополнение к этим четырем проектам американские эксперты отметили в 2020 году, что Китай может также построить небольшое дополнительное количество ШПУ на территории своей ракетной базы возле Чецунжэня (Сундиан) в провинции Хэнань.
В целом эти оценки указывают на то, что Китай может построить 350 новых ракетных шахт. В апреле 2022 года командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард назвал расширение Китаем своих стратегических и ядерных сил «захватывающим дух», позже заявив, что Китай намерен создать «вооруженные силы мирового класса к 2030 году и военный потенциал для захвата Тайваня силой, если они захотят, к 2027 году» (Стратегическое командование США).
Ракетные шахты не являются чем-то новым для Китая, который размещает межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) в шахтах с начала 80-х годов. По разным оценкам, в настоящее время в Китае имеется около 20 шахт для старых (но модернизированных) межконтинентальных баллистических ракет DF-5 на жидком топливе.
Однако строительство новых 350 ШПУ – это, безусловно, неординарная новость. Китай явно наращивает свои наземные стратегические ядерные силы, разворачивая три новые Ракетные Армии.
Налицо спланированное китайскими военными аналитиками снижение уязвимости китайских МБР от первого удара. Китай обеспокоен тем, что его средства ядерного сдерживания слишком уязвимы для внезапного нападения США. Предыдущее небольшое количество стационарных ШПУ долгое время считалось особенно уязвимым. По данным ЦРУ, решение Китая разработать современные мобильные МБР, которые мы видим сегодня, было реакцией на развертывание ВМС США подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо» в Тихом океане.
Но мобильные пусковые установки более уязвимы в современных условиях. Раньше это была актуальная и перспективная тема при том уровне развития технических средств видовой космической и радиотехнической разведки. Наивно полагать, что сегодня возможно надежно скрыть хотя бы на короткое время мобильный ракетный комплекс даже на необъятных просторах нашей страны.
Мобильная ПУ – это прежде всего металлический объект длиной более 24 метров, шириной около 3,5 метра и высотой почти 5 метров. Он излучает большое количество тепла и является источником электромагнитного излучения одновременно в десятке диапазонов частот. Необходимо помнить, что мобильная ПУ не имеет защиты даже от обычных средств поражения.
«Компактная группа» по-пекински
Общий план строительства, видимый из космоса, очень напоминает один из способов базирования американских ракет МХ во второй половине 70-х – первой половине 80-х годов. Американцы перебрали более 20 способов базирования в поисках наиболее неуязвимого от атак советских МБР SS-18 (Р-36 М УТТХ). Этот способ 1 декабря 1982 года утвердил президент Рональд Рейган. Но и его отвергли.
Проект базирования получил наименование «компактная группа» Closely Spaced (Dense Pack). В названном способе базирования главная ставка делалась на так называемый эффект взаимопоражения боеголовок (братоубийства), при котором последствия взрыва первой боеголовки уничтожают, выводят из строя или отклоняют от курса другие боеголовки, пролетающие на определенном расстоянии от эпицентра.
Дело в том, что боеголовка МБР способна выдержать давление во фронте ударной волны от ядерного взрыва не более 5 кг/кв. см, ракеты, стоящие в ШПУ, защищены гораздо лучше, способны выдержать давление на два порядка выше. Суть системы базирования «компактной группой» состояла в том, чтобы разместить шахты ракет МХ рядом и сделать их сверхукрепленными. 100 МБР МХ в стальных пусковых контейнерах предполагалось установить в 100 стартовых шахтах или по американскому обозначению – «укрытиях», расположенных в «колонну» по две-три в ряд на расстоянии 550 метров друг от друга.
Длина этой «колонны» – 22 километра, ширина – 1 100 метров. Вне зависимости от мощности атакующих боеголовок взрыв каждой из них должен был уничтожить меньше стартовых шахт, чем «прикрыть» от поражения соседними боеголовками. Теоретически это должно было обеспечить выживание более 50 процентов МБР в ходе гипотетической атаки.
Китайские аналитики сделали правильные выводы из 60-летнего американского и советского опыта владения силами МБР и их эксплуатации. Увеличивая количество МБР, развернутых в ШПУ, большее количество МБР потенциально может пережить внезапную атаку и иметь возможность нанести ответный удар. Такая динамика действия-противодействия, скорее всего, является фактором нынешней модернизации Китая.
Американская ШПУ LF-30G МБР «Минитмен-3» имеет степень защищенности от ударной волны ядерного взрыва величиной до 1 000 фунт/кв. дюйм PSI (70 кг/кв. см). С декабря 1986 года в ШПУ «Минитмен-3» 400-й стратегической ракетной эскадрильи (авиабаза Фрэнсис Э. Уоррен, штат Вайоминг) развернуты 50 ракет LGM-118 Peacekeeper (МХ). При этом ШПУ были усилены до уровня – 2 000–2 200 фунт/кв. дюйм PSI (140–154 кг/кв. см). В 2007 году ракеты МХ сняты с вооружения. ШПУ стоят заброшенные, а 400-я эскадрилья расформирована.
Старые советские ШПУ значительно более защищенные, к примеру, ШПУ 15П018 ракеты Р-36М УТТХ была защищена до уровня 300 кг/кв. см, а более совершенные ШПУ 15П018М имеют высокий уровень защищенности до 500 кг/кв. см, как раз в них сейчас размещены Р-36М2.
Такой уровень защиты позволял надежно укрыть лучшие советские ракеты не только от боеголовок W-62/Mk-12 (мощность – 170 килотонн, КВО – 270 метров), но и более мощных и точных W-78/Mk-12A (мощность – 350 килотонн, КВО – 220 метров) американской ракеты «Минитмен-3». Всего таких ШПУ имеется 58 единиц,12 заняты МБР УР-100Н УТТХ с блоком «Авангард», а в оставшихся 46 со следующего года будут размещаться «Сарматы».
Уровень защищенности строящихся в Китае ШПУ американские эксперты оценивают на уровне 7 000 фунт/кв. дюйм PSI (500 кг/кв. см) или выше. Национальный центр воздушной и космической разведки (NASIC) ВВС США опубликовал новую версию широкоизвестного отчета об угрозе баллистических и крылатых ракет. Агентство обычно выпускает обновленную версию отчета каждые четыре года. Предыдущая версия датируется 2017 годом.
Отчет за 2021 год содержит информацию о событиях во многих странах, но явно ориентирован на Китай, Иран, Северную Корею и Россию.
Подводная составляющая ядерной триады
Самая большая новость в китайском разделе отчета NASIC заключается в том, что новая БРПЛ JL-3, которой вооружаются ПЛАРБ нового поколения Type 096, будет иметь РГЧ ИН (MIRV) с тремя боеголовками индивидуального наведения мощностью 250 килотонн каждая и дальность пуска более 10 тысяч километров. Это значительное увеличение возможностей по сравнению с БРПЛ JL-2, которые в настоящее время развернуты на ПЛАРБ класса Jin (Type 094). Всего развернуто 48 ракет на четырех ПЛАРБ, и это, вероятно, является одной из причин прогнозов, что ядерный арсенал Китая может удвоиться в течение следующего десятилетия.
Однако, несмотря на увеличенную дальность ракет, ПЛАРБ Тип 096, действующие с нынешней базы ПЛАРБ в Южно-Китайском море, не смогут поражать цели в континентальной части США. Чтобы достичь здесь целей, ПЛАРБ должна будет запускать свои ракеты из Бохайского моря. Это сделало бы почти треть континентальной части Соединенных Штатов в пределах досягаемости. Однако для ракетных ударов по Вашингтону ПЛАРБ Type 096 все равно придется выходить далеко в Тихий океан.
Новые МБР Китая
Китай десятилетиями развертывал шахтные «тяжелые» МБР DF-5 и мобильные МБР DF-31, которые в случае кризиса были бы приведены в боевую готовность с намерением запустить их до того, как они будут уничтожены. В целом, по оценкам американских экспертов, Ракетные войска Народно-освободительной армии в настоящее время эксплуатируют около 380 пусковых установок баллистических ракет наземного базирования, способных доставлять ядерные боеголовки.
Из этих ракет примерно треть – около 130 – может достичь континентальной части Соединенных Штатов. Большинство китайских пусковых установок баллистических ракет – ракеты малой и средней дальности, предназначенные для региональных миссий, и значительная часть из них не являются ядерными. По оценкам американских экспертов, на ракетах малой и средней дальности размещено около 75 ядерных боеголовок.
Новейшая МБР DF-41 (CSS-20) потеряла в обозначении индекс «-X-» (CSS-X-20), что указывает на то, что NASIC считает: разработка ракеты завершена, сейчас начинается развертывание. Ракета была представлена публике на военном параде в честь Национального дня Китая 1 октября 2019 года. Всего насчитывается более 16 мобильных пусковых установок, вероятно, исходя из количества мобильных ПУ, продемонстрированных на параде 2019 года в Пекине, и тех, которые замечены на полигоне Цзиланьтай.
МБР – твердотопливная, трехступенчатая, стартовым весом 80 тонн, она способна доставить к цели на дальность от 12 до 15 тысяч километров РГЧ ИН (по последним данным) с тремя боеголовками мощностью 250 килотонн каждая. Ранее считалось, что DF-41 может нести от 6 до 10 боеголовок мощностью от 90 до 150 килотонн. Аналитики из NASIC считают, что ракета, скорее всего, несет только три боеголовки.
Китай в настоящее время имеет развернутыми 24 мобильных ПУ DF-31A и DF-31AG в составе двух ракетных бригад. Также интересно то, что МБР DF-31AG указана в отчете NASIC как UNK (неизвестно), оснащена РГЧ ИН (MIRV) или моноблочная. Наиболее вероятно второе – моноблок мощностью 700 килотонн. МБР DF-31A изначально указана моноблочной, что предполагает, что версия AG потенциально может иметь другую полезную нагрузку. Больше ни в одном из западных источников полезная нагрузка DF-31AG не указана как РГЧ ИН. Прогноз отчета NASIC об увеличении количества китайских ядерных боеголовок МБР непоследователен и противоречив.
В одном разделе прогнозируется: «Количество китайских ядерных боеголовок МБР, способных достичь США, потенциально увеличится до более 200 в течение следующих пяти лет». Но в другом разделе отчета говорится: «Количество боеголовок на китайских межконтинентальных баллистических ракетах, способных угрожать Соединенным Штатам, как ожидается, вырастет более чем до 100 в следующие пять лет». Прогноз «более 100» также был указан в отчете за 2017 год, а прогноз «значительно более 200» совпадает с прогнозом, сделанным в годовом отчете министерства обороны США о военных разработках Китая. Так что авторы NASIC могли просто забыть обновить текст.
Оценки NASIC весьма оптимистичные.
В реальности через пять лет у США возникнут большие проблемы. Общее количество наземных сил МБР Китая достигнет 450 ПУ, из них 400 стационарного базирования (ШПУ). DF-5, вероятно, снимут с вооружения. Основой наземных сил МБР станет DF-41 (CSS-20), а общее количество зарядов, развернутых на них, достигнет тысячи единиц. Суммарно с БРПЛ и стратегической авиацией китайские стратегические силы через пять лет (к началу 2027 года) вплотную подберутся к потолкам СНВ-3 в 700/800/1 550.
Говоря словами героя «Золотого теленка», «сбылась мечта идиота», экс-президент Трамп оттолкнул КНР от Договора СНВ-3. Генсек компартии Китая предупреждал – это плохая идея. Давно замечено: там, где американцы прилагают наибольшие усилия, они добиваются противоположных результатов.