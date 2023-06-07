Заметное поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки

Последствия частичного разрушения плотины Каховской ГЭС, произошедшее в ночь с пятого на шестое июня, еще не достигли своего максимального ущерба. От глобальной диверсии киевского режима, пусть и не совсем одинаково, страдают жители как левобережной, так подконтрольной ВСУ правобережной части Днепра.Хотя совершенно очевидно, что наибольший ущерб в текущем моменте и в последствии в результате подрыва Новокаховской дамбы несет Россия, что делает совершенно несостоятельными обвинения в адрес РФ в якобы совершенном самоподрыве плотины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подрыв Каховской ГЭС представляет собой диверсию украинского режима.Вот уже и жители города Николаева сообщают в соцсетях, что город все более затапливает, уровень воды поднимается довольно стремительно с каждым часом. Публикуют кадры уходящих под воду домов, находящихся в прибрежной зоне. При этом данный населенный пункт расположен в более чем ста километрах от Новой Каховки и разрушенной ГЭС и стоит на притоке Днепра — реке Южный Буг, достаточно далеко от Днепровского лимана.Официально власти Николаева также подтверждают проблему с затоплением. Мэр города Александр Сенкевич написал в своем телеграм-канале, что по состоянию на 15:00 уровень воды поднялся в целом на 77 сантиметров.— сообщил глава городской администрации.По словам Сенкевича, городские экстренные службы и коммунальщики работают в усиленном режиме, готовятся к ухудшению ситуации в связи с дальнейшим подъемом воды. По распоряжению местных властей в городе создаются объездные пути, задействована вся наличествующая спецтехника. Об эвакуации жителей речи пока не идет. Примечательно, что еще вчера городские власти успокаивали николаевцев, что, мол, ничего плохого в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС им не грозит.