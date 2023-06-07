Военное обозрение
Войти Регистрация

Расположенный в ста километрах от Каховской ГЭС город Николаев стремительно затапливает

13
Расположенный в ста километрах от Каховской ГЭС город Николаев стремительно затапливает

Последствия частичного разрушения плотины Каховской ГЭС, произошедшее в ночь с пятого на шестое июня, еще не достигли своего максимального ущерба. От глобальной диверсии киевского режима, пусть и не совсем одинаково, страдают жители как левобережной, так подконтрольной ВСУ правобережной части Днепра.


Хотя совершенно очевидно, что наибольший ущерб в текущем моменте и в последствии в результате подрыва Новокаховской дамбы несет Россия, что делает совершенно несостоятельными обвинения в адрес РФ в якобы совершенном самоподрыве плотины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подрыв Каховской ГЭС представляет собой диверсию украинского режима.

Вот уже и жители города Николаева сообщают в соцсетях, что город все более затапливает, уровень воды поднимается довольно стремительно с каждым часом. Публикуют кадры уходящих под воду домов, находящихся в прибрежной зоне. При этом данный населенный пункт расположен в более чем ста километрах от Новой Каховки и разрушенной ГЭС и стоит на притоке Днепра — реке Южный Буг, достаточно далеко от Днепровского лимана.



Официально власти Николаева также подтверждают проблему с затоплением. Мэр города Александр Сенкевич написал в своем телеграм-канале, что по состоянию на 15:00 уровень воды поднялся в целом на 77 сантиметров.

Заметное поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки

— сообщил глава городской администрации.


По словам Сенкевича, городские экстренные службы и коммунальщики работают в усиленном режиме, готовятся к ухудшению ситуации в связи с дальнейшим подъемом воды. По распоряжению местных властей в городе создаются объездные пути, задействована вся наличествующая спецтехника. Об эвакуации жителей речи пока не идет. Примечательно, что еще вчера городские власти успокаивали николаевцев, что, мол, ничего плохого в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС им не грозит.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:58
    +9
    Думаю, что такого эффекта Запад и сам не ожидал...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:02
      +7
      Николаев он как Мариуполь.Город с населением в полмиллиона человек. Входит в 8-ку крупнейших городов Украины.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 19:20
        +5
        Входил. На Украине сейчас населения меньше 30 млн осталось. Однозначно бегут и из Николаева.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:07
      +6
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Думаю, что такого эффекта Запад и сам не ожидал...

      Надело слушать кто виноват и почему это произошло. Хотелось бы знать, что будет дальше и как эту проблему решать.
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 19:20
        0
        . Хотелось бы знать что будет дальше и как эту проблему решать.
        . Ну если серьезно вам ответить - то теперь уже мало будет хорошего, хреново будет теперь, как на правом так и налево берегу. Мало страну засрали, теперь ещё и масло тоннами попало в водоемы ( вчера ещё была такая инфа), и дальше больше... Короче убытки будут колоссальные для экономик не только России и Украины.... А в военном плане, тоже будет большая Ж.... Зато теперь у Российского флота будет возможность вести городские бои в Николаеве " прямо не выходя из бассейна"....))
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:11
    +4
    Хороший город-был в Советское время,а сейчас...такие земли шакалам от России оторвали!!!
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 20:01
      0
      Цитата: Бережливый
      Хороший город-был в Советское время,а сейчас...такие земли шакалам от России оторвали!!!

      Почему был? Он и сейчас хороший! Все восстановится. Главное, чтобы люди нам поверили.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:03
        0
        Люди всему поверят. Только сначала из Николаева нелюдей выгнать надо.
  3. podval57
    podval57 Сегодня, 19:14
    +4
    р. Южный Буг не притока Днепра !
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 19:22
      +2
      Однако, Южный Буг впадает в мелководный Днепровский лиман.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:37
    -1
    Ich kann mich hier nur wiederholen:

    Solange Russland nicht mit aller gebotenen Härte ein absolut
    brutales Exempel statuiert, werden die jetzt schon fast täglichen
    ukrainischen Terror-Akte gegen die eigene und russische Zivilbevölkerung
    nicht aufhören...!!!
    Erst wenn Kiew selbst komplett in Schutt und Asche zerlegt wurde, erst
    wenn auch noch das letzte Rattenloch dieser Nazi-Bande ausgeräuchert
    wurde, wird dieser mörderische Wahnsinn ein Ende haben, sonst nicht...!!!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:48
    0
    Расположенный в ста километрах от Каховской ГЭС город Николаев стремительно затапливает
    . Какое может быть дело ВРЕМЕНЩИКАМ, до страданий "полезных дурней" и прочих скакуасов???
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:55
    0
    Который раз приходиться говорить- это все следствие. А, причина пока, кардинально не лечиться .