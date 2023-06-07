Генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в случае поражения в конфликте

В случае, если Украина не сможет выиграть в вооруженном конфликте с Россией, исчезнет сам смысл обсуждения ее членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Брюсселе.Как отметил генсек военно-политического блока, сейчас важнейшей задачей является обеспечение победы Украины в конфликте. Лишь в этом случае, считает Столтенберг, Украина сможет сохранить себя как «суверенное государство», так как другой вариант предусматривает невозможность ее существования в качестве «независимой демократии» в европейском политическом пространстве.Естественно, отмечает Столтенберг, в случае поражения Украины ни о каком ее членстве в альянсе не будет идти и речь, поскольку исчезнет сам предмет для обсуждения. Фактически Запад ставит перед киевским режимом выбор – или продолжать боевые действия «до конца», или никакой поддержки не будет, и о членстве в НАТО и ЕС Киев тогда не сможет и мечтать.Кроме того, генсек НАТО отметил, что сейчас западным странам необходимо и далее придерживаться единства в вопросах поддержки Украины. Очевидно, он подразумевает дальнейшие поставки военной продукции киевскому режиму и спонсирование развязанных им боевых действий «до последнего украинца».Заявление Столтенберга продемонстрировало в очередной раз истинное восприятие Украины на Западе и отношение к ней со стороны западных стран как к инструменту, «тарану», используемому исключительно для противостояния России.