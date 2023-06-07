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Генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в случае поражения в конфликте

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Генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в случае поражения в конфликте

В случае, если Украина не сможет выиграть в вооруженном конфликте с Россией, исчезнет сам смысл обсуждения ее членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме в Брюсселе.


Как отметил генсек военно-политического блока, сейчас важнейшей задачей является обеспечение победы Украины в конфликте. Лишь в этом случае, считает Столтенберг, Украина сможет сохранить себя как «суверенное государство», так как другой вариант предусматривает невозможность ее существования в качестве «независимой демократии» в европейском политическом пространстве.

Естественно, отмечает Столтенберг, в случае поражения Украины ни о каком ее членстве в альянсе не будет идти и речь, поскольку исчезнет сам предмет для обсуждения. Фактически Запад ставит перед киевским режимом выбор – или продолжать боевые действия «до конца», или никакой поддержки не будет, и о членстве в НАТО и ЕС Киев тогда не сможет и мечтать.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что сейчас западным странам необходимо и далее придерживаться единства в вопросах поддержки Украины. Очевидно, он подразумевает дальнейшие поставки военной продукции киевскому режиму и спонсирование развязанных им боевых действий «до последнего украинца».

Заявление Столтенберга продемонстрировало в очередной раз истинное восприятие Украины на Западе и отношение к ней со стороны западных стран как к инструменту, «тарану», используемому исключительно для противостояния России.
Использованы фотографии:
сайт НАТО / https://www.nato.int
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22 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:08
    +1
    В общем,зеля ,солидол запасай,но ты больше не любимая жена для блока нато,противный wassat wassat
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:27
      +2
      Не солидол, а вазелин, не запасай, а сами выдадут. И поставят в соответствующую позицию.

      Что-то мне подсказывает, что Зелику угрожает смертельная опасность...Убьют его скоро...
      1. frruc
        frruc Сегодня, 19:33
        +3
        Генсек НАТО заявил, что Украина не войдет....

        Опаньки! Вот наконец и озвучили. Зеля на крючке. Либо победить, либо сдохнуть. Пока есть убойное мясо, Зеля будет жить.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:38
          -1
          Все дело ч том,что даже ч случае провала наступления на Мелитополь,они раздуют миф а Великой Перемоге.Поражением посчитают только уничтожение украинства
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:37
        0
        Скорее намекают больше надо положить людей, больше. В сроки не укладываются. Ди и если все пойдет на развал то выкинут как использованный. Она им для другого и не нудна была.
      3. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 19:57
        0
        Пока Зелибоба будет следовать линии партии он будут живее всех живых.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:44
      0
      В случае поражения, никакой Украины не будет и входит в НАТО не кому будет, все логично и дохотчиво на пальцах объяснил этот генсек.
  2. Комментарий был удален.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 19:20
      +2
      Цитата: Alister Kroulegg
      Даже в случае "победы" Киев не примут в НАТО .

      Эстонию, Латвию и Дитву быстро приняли в НАТО. Все страны СНГ в том числе Россия были в партнерстве с НАТО или таковыми являются. Россия в начале оккупации США Афганистаном выполняла роль логистического партнера тнтервенции в Афганистан. Просто в случае неуспеха Украины западу придется задуматься, не толкает ли он своими действиями по убийству русских на Украине и ущемлению национального достоинства русских в Прибалтике, Молдавии и Казахстане. Пока такие действия мотивируют российскую элиту вступить в союз с третьей силой. Если этот союз выльется в поставках нефти через Индию на Запад, то Западу эт этого хуже не станет, а если это выльется в совместную разработку беспилотников, тепличной технологии или современных станков с КНДР, Афганистаном и КНР, то то взращивание русофобии Майклом Макфолом окажется глупостью дипломатов Госдепа США.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:16
    +2
    Поматросят Украину пен_досы и бросят. yes
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:20
    +1
    Уже официально... "До последнего украинца" (с)
    Ну ладно... в нате вам и не побывать и в индиском океане ноги не мыть
  5. alystan
    alystan Сегодня, 19:22
    0
    Генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в случае поражения в конфликте

    Ясно, конкретно, но непонятно как...
    Хоть умри, но сделай, а там посмотрим.
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:24
    +1
    Интересно, Зеля уже начал что-то подозревать:?)
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:25
    +1
    Ау, Кремль, вы слышите как решить проблему с вступлением окраины в НАТО и это не переговоры, а победа России.
  8. Валерий Жмышенко
    Валерий Жмышенко Сегодня, 19:34
    +2
    Я, может, что-то путаю, но мне припоминается, что это прямо в учредительных документах альянса прописано, что кандидаты на вступление в НАТО не должны быть участниками действующих военных конфликтов и не иметь территориальных вопросов ни с кем. Поэтому, если я, конечно, прав, такое решение очевидно.
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 19:34
    +2
    Tak to komik bude bojovat do posledního Ukrajince..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 19:35
      +5
      Так что юморист будет драться до последнего украинца..
  10. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:37
    -1
    Я понял это намёк. Я всё ловлю на лету. Но не понятно, что конкретно ты имеешь ввиду ))))) укроослики, слышали такую песенку ? Чем там закончилось, знаете?)
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:40
    +2
    Это все, что надо знать о солидарности Запада. Проигравший им не нужен. Ибо, нечего с него поиметь. Бизнес, ничего личного!
    Как говориться: поставленная задача должна быть выполнена, или вы должны умереть выполняя её, если задача окажеться не выполнимой.
  12. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 19:44
    +2
    Естественно, отмечает Столтенберг, в случае поражения Украины ни о каком ее членстве в альянсе не будет идти и речь, поскольку исчезнет сам предмет для обсуждения.


    Значит в НАТО пускают только врагов России, так как это военный союз против России.
    Американцы не могут позволить внедрения пророссийских людей в НАТО, а то противник будет знать все планы наперед.

    Вот поэтому американцев и устраивают украинские националисты, главное что не переметнутся, пожизненно будут выполнять приказы из США.

    Для противостояния с Китаем у американцев еще только создается подобная НАТО военная инфраструктура. Для России давно создана и готова идти в бой, поставки вооружений и наемников - это проба натовцев воевать с Россией. Если результаты им понравятся, то могут увеличить масшаб действий, например напасть через 10 лет всем альянсом.
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:44
    +1
    Воюйте,чубатые! Кто умрет- в могилу.Кто выживет- того на органы- в ЕС. В НАТО- только после " пЭрЭмоги", иудово племя.() Это сколько же " незамужних" дам останется на Украине,без средств существования.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:46
    0
    Генсек НАТО заявил, что Украина не войдет в альянс в случае поражения в конфликте
    . Хи хи, чпок! Обманули... не короля, нет, а шута горохового.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:01
    0
    Чтож цели обозначены: им, нацистам, придётся всем умереть...