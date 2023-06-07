Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский журналист заподозрил киевский режим в готовности устроить провокацию на Запорожской АЭС

8
Американский журналист заподозрил киевский режим в готовности устроить провокацию на Запорожской АЭС

Нельзя исключать возможность подготовки режимом президента Украины Владимира Зеленского провокации на Запорожской атомной электростанции. Об этом написал в издании Asia Times американский журналист Стивен Брайен.


Аналитик обратил внимание, что после событий на Каховской ГЭС Зеленский заявил о необходимости «остановить русских», и это заявление свидетельствует о готовности киевского режима к самым разным действиям. Брайен допустил, что Киев может стремиться устроить крупную аварию на Запорожской АЭС, а затем обвинить в ней Россию.

Это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру

- отметил Брайен.

По мнению журналиста, подрыв Каховской ГЭС может свидетельствовать о стремлении киевского режима «спасти» контрнаступление ВСУ. Брайен отметил, что наступательные действия украинских формирований начали терпеть неудачу с самого начала.

Именно в это время и произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, которое переключило внимание мировой общественности на катастрофическую ситуацию в прилегающих к реке Днепр районах. От военных неудач ВСУ на Запорожском направлении мир был в это время отвлечен, что и требовалось киевскому режиму.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Илона Маска, который перепостил публикацию американского телеведущего Такера Карлсона. Ведущий заявляет, что устроить диверсию на Каховской ГЭС могла Украина.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ralf1969
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:43
    +3
    Не а что сгорел сарай, гори и хата, это так в духе Банковой, шоу маст гоу он, и с высокой башни этим организмам что шоу то кровавое. Им тут не жить.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:47
      0
      Так на территории Украины несколько атомных станций и подлянки на любой млжно ожидать, самая первая это Чернобыльская АЭС, считаю, что в случае близкого приближения конца бандеровского режима эти отморозки вполне могут разрушить саркофаг, мол ни себе не людям.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:52
        0
        Silver99 hi, да это даже и не обсуждается, так оно и будет, и режим Киева сделает всё чтоб заражение было как можно грязнее и труднее в ликвидации.
  2. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:44
    +1
    Американский журналист заподозрил киевский режим в готовности устроить провокацию на Запорожской АЭС
    Скорее не провокацию, а захват, чтобы потом шантажировать всех кого можно, прежде всего Россию. sad
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:44
    +1
    Можно ли быть уверенными, что даже тогда, когда на гейропейских сверху посыпится радиоактивный дождь, пепел, пыль, они начну, хотя ДУМАТЬ???
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:56
      0
      rocket757 hi, нет нельзя, прививка против войны сделанная после В. О. В. больше не работает, Хиросима и Нагасаки были далеко европейцам было не страшно, а нынешнее поколения политиков отбитые на глухо, да и многие надеются в бункерах пересидеть, так что не надейтесь, думать и боятся они не будут.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:50
    +1
    Цитата: rocket757
    Можно ли быть уверенными, что даже тогда, когда на гейропейских сверху посыпится радиоактивный дождь, пепел, пыль, они начну, хотя ДУМАТЬ???

    Когда на головы прольётся ласковый радиоактивный дождь думать будет поздно. Останется только собирать волосы с пола...
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:51
    0
    Как это знакомо: "Якщо не з’їм, так понадкусаю". Перевод не требуется.