Это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру

Нельзя исключать возможность подготовки режимом президента Украины Владимира Зеленского провокации на Запорожской атомной электростанции. Об этом написал в издании Asia Times американский журналист Стивен Брайен.Аналитик обратил внимание, что после событий на Каховской ГЭС Зеленский заявил о необходимости «остановить русских», и это заявление свидетельствует о готовности киевского режима к самым разным действиям. Брайен допустил, что Киев может стремиться устроить крупную аварию на Запорожской АЭС, а затем обвинить в ней Россию.- отметил Брайен.По мнению журналиста, подрыв Каховской ГЭС может свидетельствовать о стремлении киевского режима «спасти» контрнаступление ВСУ. Брайен отметил, что наступательные действия украинских формирований начали терпеть неудачу с самого начала.Именно в это время и произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, которое переключило внимание мировой общественности на катастрофическую ситуацию в прилегающих к реке Днепр районах. От военных неудач ВСУ на Запорожском направлении мир был в это время отвлечен, что и требовалось киевскому режиму.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Илона Маска, который перепостил публикацию американского телеведущего Такера Карлсона. Ведущий заявляет, что устроить диверсию на Каховской ГЭС могла Украина.