Нельзя исключать возможность подготовки режимом президента Украины Владимира Зеленского провокации на Запорожской атомной электростанции. Об этом написал в издании Asia Times американский журналист Стивен Брайен.
Аналитик обратил внимание, что после событий на Каховской ГЭС Зеленский заявил о необходимости «остановить русских», и это заявление свидетельствует о готовности киевского режима к самым разным действиям. Брайен допустил, что Киев может стремиться устроить крупную аварию на Запорожской АЭС, а затем обвинить в ней Россию.
Это возмутительный поступок, который угрожает Украине и Европе, а может быть, и всему миру
- отметил Брайен.
По мнению журналиста, подрыв Каховской ГЭС может свидетельствовать о стремлении киевского режима «спасти» контрнаступление ВСУ. Брайен отметил, что наступательные действия украинских формирований начали терпеть неудачу с самого начала.
Именно в это время и произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, которое переключило внимание мировой общественности на катастрофическую ситуацию в прилегающих к реке Днепр районах. От военных неудач ВСУ на Запорожском направлении мир был в это время отвлечен, что и требовалось киевскому режиму.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Илона Маска, который перепостил публикацию американского телеведущего Такера Карлсона. Ведущий заявляет, что устроить диверсию на Каховской ГЭС могла Украина.