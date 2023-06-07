Экс-президент Украины Порошенко опять анонсировал начало контрнаступления ВСУ «в ближайшие часы»

Украинские власти никак не могут признать начало контрнаступления, обещаемого ими на протяжении многих месяцев. Между тем, бывший президент Украины Петр Порошенко опять анонсировал начало контрнаступления ВСУ «в ближайшие часы». Об этом он заявил телеканалу CNN.Как отметил Порошенко, даже разрушение Каховской ГЭС не станет препятствием для контрнаступления украинских формирований. На сайте телеканала указывается, что Порошенко посмотрел на свои часы и отметил, что в наступление ВСУ пойдут «в течение часов, не дней, а часов».Впрочем, ранее бывший глава киевского режима уже давал такой же прогноз несколько дней назад, в интервью итальянской прессе. Но вполне вероятно, что Порошенко не лукавит. Сегодня украинские формирования несколько раз предпринимали попытки атак российских позиций на Запорожском направлении. Во всех случаях атаки завершились неудачей для боевиков ВСУ, они были вынуждены отступать, неся большие потери и в личном составе, и в бронетехнике, в том числе западного производства.Киевский режим официально не решается объявить о начале контрнаступления, так как в случае провала атак украинских формирований, по президенту Владимиру Зеленскому и его окружению будет нанесен сильнейший имиджевый удар.Поэтому, вероятно, украинское руководство попытается действовать хитрее: если будут какие-то успехи на линии фронта, то о начале контрнаступления объявят, а если атаки будут заканчиваться для ВСУ печально, то с объявлением начала контрнаступления будут тянуть и далее, попутно подыскивая «перебивающие» внимание информационные поводы.