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Экс-президент Украины Порошенко опять анонсировал начало контрнаступления ВСУ «в ближайшие часы»

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Экс-президент Украины Порошенко опять анонсировал начало контрнаступления ВСУ «в ближайшие часы»

Украинские власти никак не могут признать начало контрнаступления, обещаемого ими на протяжении многих месяцев. Между тем, бывший президент Украины Петр Порошенко опять анонсировал начало контрнаступления ВСУ «в ближайшие часы». Об этом он заявил телеканалу CNN.


Как отметил Порошенко, даже разрушение Каховской ГЭС не станет препятствием для контрнаступления украинских формирований. На сайте телеканала указывается, что Порошенко посмотрел на свои часы и отметил, что в наступление ВСУ пойдут «в течение часов, не дней, а часов».

Впрочем, ранее бывший глава киевского режима уже давал такой же прогноз несколько дней назад, в интервью итальянской прессе. Но вполне вероятно, что Порошенко не лукавит. Сегодня украинские формирования несколько раз предпринимали попытки атак российских позиций на Запорожском направлении. Во всех случаях атаки завершились неудачей для боевиков ВСУ, они были вынуждены отступать, неся большие потери и в личном составе, и в бронетехнике, в том числе западного производства.

Киевский режим официально не решается объявить о начале контрнаступления, так как в случае провала атак украинских формирований, по президенту Владимиру Зеленскому и его окружению будет нанесен сильнейший имиджевый удар.

Поэтому, вероятно, украинское руководство попытается действовать хитрее: если будут какие-то успехи на линии фронта, то о начале контрнаступления объявят, а если атаки будут заканчиваться для ВСУ печально, то с объявлением начала контрнаступления будут тянуть и далее, попутно подыскивая «перебивающие» внимание информационные поводы.
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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:58
    0
    Порошенко в медиа пространстве очень активным стал, видимо после пропажи Залужного и Буданова кто-то что-то начал понимать, а этот решил воспользоваться моментом.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:07
      0
      В смысле?Решил отправится следом?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:00
    0
    Все это так. Но, как бы не получить удар под дых в расслабленном состоянии. По этому: не верим ни одному слову бандеровцев , ждем от них в любое время и любом месте ,любой пакости и подлости. Бойцам на передовой- будьте бдительны, берегите себя, бейте бандеро-фашисткую гадину.
  3. mag nit
    mag nit Сегодня, 20:02
    +2
    Опять Петрушка шары залил. Боже мой! Да там и мертвый запьет...
  4. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:04
    0
    Патрушев не на своём месте, этот парасёнко слишком долго находиться в списке потребителей кислорода и без ледоруба в энном месте. Плохо работают в органах.