Глава Минэнерго: Сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по газовому хабу в Турции

Несмотря на то, что конкретные сроки реализации проекта газового хаба в Турции пока точно не определены, в настоящее время сложились все необходимые условия для того, чтобы ускорить принятие окончательного решения этого вопроса. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.В своем комментарии журналистам глава Минэнерго отметил, что сейчас сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по газовому хабу в Турции.В октябре прошлого года президенты России и Турции поручили соответствующим ведомствам детально проработать вопрос создания нового газового хаба в Турции. Создание нового хаба позволит, в частности, перенаправить поставки российского газа с поврежденных в результате теракта ниток газопровода "Северный поток-2".По словам вице-премьер-министра РФ Александра Новака, проект включает в себя не только создание в Турции торговой площадки, но и развитие сопутствующей инфраструктуры, а также рост объемов поставок газа по южному направлению. Также в проекте могут принять участие и другие страны, поставляющие в Европу газ по этому направлению, такие как Азербайджан, Катар и Алжир.Президент Турции в ходе одного из своих недавних выступлений пообещал своим сторонникам реализовать предложенный президентом России Владимиром Путиным проект постройки газового хаба.По оценкам экономистов, открытие нового газового хаба может принести Турции дополнительные доходы в размере 30–35 миллиардов долларов.