Глава Комитета начальников штабов США спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще длительное время. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.По утверждению американского генерала, в процессе боевых действий периоды активности будут сменяться затишьем. То есть, оборонительные и наступательные действия будут чередоваться, в некоторые дни будет не слишком много боев, в другие дни, наоборот, будут идти боевые действия активного характера.В настоящее время, отмечает Милли, боевые действия в зоне украинского конфликта усилились. Генерал считает, что Украине необходимо официально объявить о начале контрнаступления ВСУ. Милли отметил, что украинские формирования готовы к проведению контрнаступления, поскольку на протяжении длительного времени осуществлялась подготовка личного состава ВСУ, накапливалась военная техника.Слова руководителя американского генштаба о длительном характере украинского конфликта можно понимать как отсутствие уверенности в том, что ВСУ смогут достичь объявленных целей в ближайшее время. Ранее Милли не раз говорил о том, что вооруженный конфликт на Украине не завершится в течение 2023 года.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, тем временем, фактически поставил перспективы членства Украины в альянсе в прямую зависимость от результата вооруженного противостояния с Россией. Он считает, что если Украина потерпит поражение в конфликте, то не сможет стать членом НАТО, так как якобы перестанет быть «суверенным и демократическим» государством.