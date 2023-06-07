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Глава Комитета начальников штабов США спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

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Глава Комитета начальников штабов США спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще длительное время. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.


По утверждению американского генерала, в процессе боевых действий периоды активности будут сменяться затишьем. То есть, оборонительные и наступательные действия будут чередоваться, в некоторые дни будет не слишком много боев, в другие дни, наоборот, будут идти боевые действия активного характера.

В настоящее время, отмечает Милли, боевые действия в зоне украинского конфликта усилились. Генерал считает, что Украине необходимо официально объявить о начале контрнаступления ВСУ. Милли отметил, что украинские формирования готовы к проведению контрнаступления, поскольку на протяжении длительного времени осуществлялась подготовка личного состава ВСУ, накапливалась военная техника.

Слова руководителя американского генштаба о длительном характере украинского конфликта можно понимать как отсутствие уверенности в том, что ВСУ смогут достичь объявленных целей в ближайшее время. Ранее Милли не раз говорил о том, что вооруженный конфликт на Украине не завершится в течение 2023 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, тем временем, фактически поставил перспективы членства Украины в альянсе в прямую зависимость от результата вооруженного противостояния с Россией. Он считает, что если Украина потерпит поражение в конфликте, то не сможет стать членом НАТО, так как якобы перестанет быть «суверенным и демократическим» государством.
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21 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:34
    +2
    Вполне ВОЗМОЖНО, что так, народу на Украине еще не на одну мобилизацию хватит, оружия и бабла Запад подкинет с удовольствием, так что да, такой вариант возможен.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:59
      +2
      Т.о. они официально заявили что конртнаступ ник чему не приведет. И все так и будут тянуть котэ... тоесть до последнего украинца.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 20:35
    +2
    .Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще длительное время.

    Это Милли озвучил планы Вашингтона, по крайней мере, то чего они сильно хотят.
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 20:49
      +1
      Это планы по срокам поставки вооружений и боеприпасов в Украину, хотят раскочегарить свою оборонную промышленность. Скинут старье в Украину, а себе произведут новое.
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:47
    0
    Hlavně poražená Ukrajina bude bez fašistů, a tady by Amerika neměla s kým spolupracovat na fašismu a rozvoji biologických laboratoří!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:47
      0
      В основном побежденная Украина будет без фашистов, и тут Америке не с кем будет сотрудничать по фашизму и развитию биолабораторий!
  4. spirit
    spirit Сегодня, 20:48
    0
    Милли тот ещё прогнозист)Такой Ше как любимый тут Скот Риттер laughing
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:01
      0
      Так в этом были уверены все, кроме хахлов.
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 21:08
        +1
        Да по сути скорее это такая деза была, чтобы мы ещё больше убедились что режим падёт быстро и ему ничего не поможет ну или англосаксы на счёт наших сил ничего не знали.
    2. Викторио
      Викторио Сегодня, 21:29
      +1
      Цитата: spirit
      Милли тот ещё прогнозист)Такой Ше как любимый тут Скот Риттер

      ===
      не будь военной, зкономической и политической поддержки со стороны запада сколько бы продержался киев? думается совсем недолго
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 20:48
    0
    Не только с нашей стороны переобуваются в воздухе, тут походу паритет и западники через кадуждую неделю заменяют сказанное ранее, ...то скоро конец войне....,то осенью финиш, то в конце 23 года, и нате! ....это надолго ,...навсегда
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 20:55
      0
      Их желания и обстановка на фронте, две большие разницы.

      Война закончится, когда одна из сторон конфликта нанесет непоправимый урон противнику, и противнику придется либо погибать либо сдаваться. Когда до этого дойдет - никто не знает.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 21:10
        0
        Война закончится, когда одна из сторон конфликта нанесет непоправимый урон противнику,....

        а по-мойму, когда мир реально станет на край ядерной пропасти. Придется-таки, думаю, нам испытать ЯО в атмосфере, на Новой Земле. Конечно, поднимется невообразимый вой во всем цивилизованном мире, но это может положить конец помощи Украине. А может и не положить :((
        1. Див Дивыч
          Див Дивыч Сегодня, 21:26
          +1
          Испытание ЯО на Новой Земле не остановит эту войну, так как националисты идейные, их только смерть может остановить, а не испытания какого-либо оружия вдалеке от них.
  6. Динго
    Динго Сегодня, 21:00
    +1
    если Украина потерпит поражение в конфликте,

    Не "если", а КОГДА...
    перестанет быть «суверенным и демократическим» государством.

    ...Просто "перестанет быть"... Совсем...
    С условием, что снова не наступим "на грабли", создавая вновь нацистское (в итоге) "недогосударство" с т.н. "братским народом".
  7. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 21:01
    0
    спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

    другими словами, собираются снабжать ВСУ до последнего афроукраинца (это когда нативные и польские украинцы закончатся). Это плохо.
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 21:09
    +1
    Его можно сократить, если вот сейчас снести днепровские мосты разом.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:11
    0
    Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще длительное время. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
    . Вопрос простой... кто кукуевских на содержание возьмёт, в таком случае?
  10. Викторио
    Викторио Сегодня, 21:24
    0
    предположу, что ключевое слово в его речи "длительное". разве что в самой америке что-то произойдет
  11. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 21:33
    0
    Дав все понятно что хохлам запретили садиться за стол переговоров. Будет длительная война.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Об этом заявил он 7 июня.
    https://iz.ru/1525047/2023-06-07/stoltenberg-nazval-bessmyslennym-obsuzhdenie-chlenstva-ukrainy-v-nato-bez-ee-pobedy?ysclid=lim1s89kmf413622409
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:42
    0
    Цитата: Ропот 55
    Вполне ВОЗМОЖНО, что так, народу на Украине еще не на одну мобилизацию хватит, оружия и бабла Запад подкинет с удовольствием, так что да, такой вариант возможен.

    Мобилизационный потенциал страны в мирное время = 1%, ч случае широкомасштабных боевых действий от 10 до 20 %. Таким образом можно утверждать, что украинцев, при таком расходовании и без применения Россией ЯО людских резервов Украины хватит ещё на два года.