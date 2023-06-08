Поставленные и ожидаемые: вооружения для F-16, передаваемых Украине

Истребитель F-16 с ракетами AIM-120 (на законцовках), AIM-9 (под крылом) и бомбами. Фото Raytheon(
Ряд зарубежных стран планирует предоставить киевскому режиму истребители F-16 Fighting Falcon. Предполагается, что самолеты американского производства частично восполнят потери украинских ВВС и нарастят их боеспособность. Вероятно, вместе с авиационной техникой будут поставлять и совместимые средства поражения разных типов. Именно они в итоге определят боевые качества и реальный потенциал вновь переданных самолетов и подразделений на них.
Воздушная платформа
Любой боевой самолет фактически является воздушной платформой, предназначенной для транспортировки и применения авиационных средств поражения (АСП). Вооружение воздействует непосредственно на цель и определяет результаты боевой работы. От летно-технических характеристик, бортового оборудования и подготовки летчика, в свою очередь, зависит эффективность применения АСП.
Истребитель F-16 Fighting Falcon американского производства, вне зависимости от модификаций, не является исключением. Он создавался в качестве носителя разнообразного вооружения «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» для борьбы с широким кругом целей. По мере развития самолета и создания новых модификаций, номенклатура совместимых АСП и круг решаемых задач постепенно расширялись.
Самолеты основных серийных модификаций, такие как F-16C/D, имеют максимальную взлетную массу более 19 т. При этом максимальная боевая нагрузка может превышать 8,5-9 т. Для размещения вооружений имеется девять внешних точек подвески: одна под фюзеляжем, по три под каждой плоскостью и по одной на законцовках крыла. Подфюзеляжный пилон рассчитан на нагрузку 1 т, внутренние подкрыльевые – более 2 т каждая. Законцовки, в свою очередь, выдерживают менее 200 кг.
Ракеты AIM-120 AMRAAM. На заднем плане - истребители F-16. Фото Минобороны США
F-16 способен нести и применять все актуальные ракеты «воздух-воздух», соответствующие стандартам НАТО. Прежде всего, это изделия AIM-9 малой дальности, а также AIM-7 и AIM-120 средней дальности. Также могут использоваться управляемые ракеты «воздух-поверхность» ряда типов – AGM-65, AGM-88, AGM-154 и т.д. Предусматривается применение управляемых и свободнопадающих бомб. Возможна подвеска контейнеров с дополнительным прицельным оборудованием.
Передано ранее
Необходимо напомнить, что поставки АСП натовского образца на Украину начались еще в прошлом году и продолжаются до сих пор. США и другие страны передавали управляемые ракеты разных типов для атаки наземных целей, включая дальнобойные, неуправляемое оружие и т.д. Также отгрузили несколько партий авиабомб. Практически все эти вооружения совместимы с истребителями F-16 либо требуют некоторой интеграции, вероятно, недолгой и несложной.
Сообщалось об отправке киевскому режиму ракет «воздух-воздух» AIM-7 и AIM-9, однако точные сведения об их применении с имеющимися платформами советского образца не поступали. Ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM поставлялись, но только в составе зенитного комплекса NASAMS. Вероятно, переданные изделия не могут применяться на самолетах. Однако теперь ничто не мешает зарубежным партнерам отгрузить изделия AMRAAM для самолетов.
Схожим образом обстоит дело с ракетой AIM-2000 IRIS-T. Такие изделия поставлялись в составе одноименных сухопутных ЗРК, но существует и авиационная модификация. Станут ли иностранные партнеры предоставлять последнюю, неизвестно.
Упавшая в стороне от цели ракета AGM-88, август 2022 г. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Для борьбы с российскими РЛС украинским формированиям передали несколько партий ракет AGM-88 HARM. Также по наземным целям предполагалось применять неуправляемые ракеты Hydra 70 и Zuni. Поставлялись управляемые авиабомбы JDAM. Все эти изделия удалось адаптировать к доступным платформам. Получение самолетов F-16 упростит их применение.
Не так давно Украина получила и начала применять крылатые ракеты Storm Shadow. Ожидается поступление аналогичных изделий SCALP-EG и KEPD-350. Смогут ли ожидаемые в будущем F-16 нести и применять такие АСП, неясно. Европейские ракеты пока официально не включались в номенклатуру боеприпасов американского истребителя. Впрочем, опыт последних месяцев показывает, что интеграция нового оружия не является серьезной трудностью.
Вместе с крылатыми ракетами украинские ВВС применяли ложные цели ADM-160 MALD. Как и другие ракеты американского производства, эти изделия полностью совместимы с F-16 и могут использоваться без какой-либо специальной подготовки.
Возможные поставки
Получив истребители F-16, киевский режим может затребовать новые типы совместимых АСП. Кроме того, США и другие зарубежные партнеры-покровители могут первыми выступить с такой инициативой и расширить номенклатуру боеприпасов украинских ВВС. В таком случае на Украину вновь попадут ракеты и бомбы разных типов.
Недавно переданные неуправляемые ракеты Zuni. Фото Минобороны Украины
В последние месяцы украинская авиация безуспешно пытается решать в основном ударные задачи. К такой боевой работе могут привлечь и вновь полученные F-16 с соответствующими АСП. Имеющуюся номенклатуру могут дополнить управляемыми и неуправляемыми бомбами разных типов. В частности, Киев давно выпрашивает кассетные авиабомбы Mk 20 Rockeye. Утверждается, что их используют как источник небольших боеприпасов для БПЛА, но при наличии соответствующих платформ возможно применение и по прямому назначению.
Интерес для украинских ВВС представляет ракета AGM-65, способная поражать бронетехнику и постройки, в т.ч. прямо на поле боя. Последние модификации этого изделия показывают высокие характеристики, а кроме того, уже интегрированы в комплекс вооружений F-16.
В качестве дополнения к «Сторм Шэдоу» и другим крылатым ракетам могут запросить американские изделия «воздух-земля» AGM-154 или AGM-158. Согласятся ли зарубежные страны предоставлять подобные АСП, сложные и дорогие, – большой вопрос. Кроме того, следует учесть негативный опыт применения схожих изделий Storm Shadow.
В прошлом году из-за рубежа на Украину поступили противокорабельные ракеты Harpoon, предназначенные для применения с наземными пусковыми установками. Истребитель F-16 может использовать авиационный вариант этой ПКР – AGM-84. Вполне вероятно, что киевский режим запросит такую ракету одной из первых, чтобы навредить российскому Черноморскому флоту.
Управляемые бомбы GBU-39 SDB. Украина уже получила аналогичное оружие в исполнении для наземных пусковых установок HIMARS. Фото Минобороны США
F-16 всех модификаций оснащаются бортовыми РЛС разных моделей и модификаций, при помощи которых осуществляется поиск целей и применение вооружений. Для улучшения возможностей по наблюдению и поиску различных объектов разработаны и внедрены подвесные контейнеры с радиотехническим или оптико-электронным оборудованием. Третьи страны пока не сообщали, собираются ли передавать Украине подобные изделия. Вполне вероятно, что такая помощь вообще не планируется.
Потенциальная угроза
Поставки иностранных истребителей F-16 позволят украинским ВВС восстановить часть своего самолетного парка. Вместе с этой техникой киевский режим получит некоторые новые боевые возможности. Кроме того, возможна поставка новых партий АСП, в т.ч. пока отсутствующих типов. Каждый из этих шагов и их последствий может представлять потенциальную угрозу для наших войск и для мирного населения.
В то же время, американские F-16 и их вооружения не следует переоценивать. Следует ожидать, что такие самолеты и АСП добавят работы российским ВКС и ПВО, смогут нанести некоторый урон, однако не сумеют оказать никакого влияния на общий ход событий. Такому развитию событий поспособствует ряд факторов.
Прежде всего, следует учитывать, что F-16, несмотря на все модернизации, является достаточно старым самолетом. Кроме того, не следует ждать, что Украине передадут технику последних модификаций. Все это серьезно ограничит технические и боевые качества самолетов.
Также нужно помнить, что на протяжении последних десятилетий американский Fighting Falcon рассматривался как одна из типовых и ожидаемых целей для наших истребителей, РЛС и ЗРК. При создании зенитного и авиационного вооружения учитывалась необходимость поражения в т.ч. таких истребителей. Соответственно, F-16 не смогут свободно действовать в зонах ответственности наших ВКС и ПВО. Весьма вероятно, что часть самолетов поразят даже до момента сброса вооружений.
Подвеска ракеты AGM-158B на пилон F-16. Фото Минобороны США
Украина уже получила целый ряд иностранных АСП, и подобные изделия не оправдали возлагавшиеся надежды. Так, достоверная информация о применении ракет «воздух-воздух» отсутствует, тогда как украинская авиация по результатам воздушных боев понесла большие потери. Противорадиолокационные ракеты AGM-88 оказались морально устаревшими и не справляются с поставленными задачами. Крылатые ракеты большой дальности научилась сбивать наша ПВО, причем перехватываются и их носители.
Вряд ли зарубежные партнеры станут передавать киевскому режиму самые новые и совершенные АСП. Соответственно, борьба с такой угрозой не будет особо сложной задачей, хотя и потребует определенных усилий со стороны ПВО и других родов войск.
Старый сценарий
Иностранные государства пока только собираются поставлять на Украину истребители F-16, но результаты этого процесса в целом уже понятны. Киевский режим получит ограниченное число такой техники, причем ее поставки могут растянуться по времени. Также следует ожидать новые поставки авиационных вооружений, причем тоже не крупные и не единовременные.
Судьба матчасти, запланированной к передаче, в целом понятна и предсказуема. Российская армия разными средствами будет уничтожать самолеты на земле и в воздухе, а также пресекать применение вооружений. Ограниченные объемы и темпы поставок в некоторой мере упростят такую работу. Вероятно, за рубежом понимают, что ждет передаваемую технику и вооружение, но не собираются отказываться от своих планов. Причины этого давно известны и понятны.