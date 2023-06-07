Реакция Организации Объединенных Наций (ООН), а также Международного Красного Креста (МКК) на события вокруг Каховской ГЭС и наводнения в Приднепровье вызвала критический отклик со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Свое недовольство он озвучил в беседе с корреспондентом издания Bild.
Как отметил Зеленский, он «шокирован» реакцией ООН и МКК на прорыв плотины Каховской ГЭС. Президент Украины заявил, что международные организации фактически отказали киевскому режиму в помощи, использовав для этого «дипломатические формулировки».
Вероятно, Владимир Зеленский остался недоволен тем, что в международной организации не стали вторить голословным обвинениям в адрес России. Но в ООН и Красном Кресте при всем том прекрасно поняли, кому именно была выгодна история с разрушением дамбы Каховской ГЭС.
Хотя Зеленский утверждает, что из-за наводнения в Приднепровье происходит экологическая катастрофа, в ООН и МКК, возможно, понимают, кто является первопричиной этой ситуации. Ведь более всего в результате разрушения плотины пострадали именно новые регионы России, и это совсем не выгодно Москве, но выгодно Зеленскому и его покровителям на Западе.
Интересно, что даже официальные власти США и Великобритании, которые сложно заподозрить в хороших отношениях с Россией, не стали в этот раз спешить с официальными обвинениями в адрес Москвы, что является не очень хорошим знаком для Зеленского и не могло не вызвать определенного беспокойства в Киеве.
Некоторые западные журналисты идут еще дальше и уверяют, что киевский режим устроил диверсию на Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от провала контрнаступления на Запорожском направлении.