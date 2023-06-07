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Главе киевского режима не понравилась реакция ООН на ситуацию с Каховской ГЭС

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Главе киевского режима не понравилась реакция ООН на ситуацию с Каховской ГЭС

Реакция Организации Объединенных Наций (ООН), а также Международного Красного Креста (МКК) на события вокруг Каховской ГЭС и наводнения в Приднепровье вызвала критический отклик со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Свое недовольство он озвучил в беседе с корреспондентом издания Bild.


Как отметил Зеленский, он «шокирован» реакцией ООН и МКК на прорыв плотины Каховской ГЭС. Президент Украины заявил, что международные организации фактически отказали киевскому режиму в помощи, использовав для этого «дипломатические формулировки».

Вероятно, Владимир Зеленский остался недоволен тем, что в международной организации не стали вторить голословным обвинениям в адрес России. Но в ООН и Красном Кресте при всем том прекрасно поняли, кому именно была выгодна история с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

Хотя Зеленский утверждает, что из-за наводнения в Приднепровье происходит экологическая катастрофа, в ООН и МКК, возможно, понимают, кто является первопричиной этой ситуации. Ведь более всего в результате разрушения плотины пострадали именно новые регионы России, и это совсем не выгодно Москве, но выгодно Зеленскому и его покровителям на Западе.

Интересно, что даже официальные власти США и Великобритании, которые сложно заподозрить в хороших отношениях с Россией, не стали в этот раз спешить с официальными обвинениями в адрес Москвы, что является не очень хорошим знаком для Зеленского и не могло не вызвать определенного беспокойства в Киеве.

Некоторые западные журналисты идут еще дальше и уверяют, что киевский режим устроил диверсию на Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от провала контрнаступления на Запорожском направлении.
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9 комментариев
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 20:55
    +3
    Как отметил Зеленский, он «шокирован» реакцией ООН

    Ути-пути, шокирован он. Было бы удивительно, если бы ООН предприняла что-то реальное против страны, которая может заблокировать абсолютно любое существенное решение этой организации. Или на Украине забыли, что США и Британия не единственные постоянные члены СБ? Там ещё - вот неожиданность! - Россия есть.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:02
      +2
      Как отметил Зеленский, он «шокирован» реакцией ООН и МКК на прорыв плотины Каховской ГЭС. Президент Украины заявил, что международные организации фактически отказали киевскому режиму в помощи, использовав для этого «дипломатические формулировки».
      т.е. он хотел еще денег, но не с тех он их хочет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:56
    +4
    Неужели стали что то подозревать?Хотя,вряд ли.Валингтонские шавки,шавками останутся
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:58
    +8
    Надо уничтожить этот нацисткий режим, любыми доступными РФ способами.
  4. Ясная
    Ясная Сегодня, 20:58
    +6
    власти США и Великобритании, которые сложно заподозрить в хороших отношениях с Россией, не стали в этот раз спешить с официальными обвинениями в адрес Москвы

    Даже при очевидном фигуранте теракта, а это режим Зеленского, западники просто будут молчать и всё.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:03
      +2
      Нет они еще могут кричать: "Русские напали на Джорджию" показывая грузинские грады что бьют по мирным городам.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:29
    +4
    честно говоря я и нашей реакции понять не могу, все эти вопли про военные преступления похожи на психоз, идет война, мы стреляем во врага, враг в нас, что бы в нас не стреляли врага нужно уничтожить, а не бредни нести про отодвинуть и прочее
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:33
    0
    Кому интересно чем он там недоволен. Никто в мире его всерьёз тне воспринимает даже запад. Просто используют, а он по глупости своей, возомнил себя пупом земли и что на что-то влияет.
    Единственно чем доволен этот наркофюрер это количеством и качеством порошка.
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:37
    +1
    Шоу продолжается. "Пробирки Пауэлла", "башни-близнецы 11.09.2001" и т.д. и т.п. Буча,"Северные потоки" и Каховская ГЭС- вишенки на торте наглосаксов.