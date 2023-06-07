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Ходаковский: При упорстве с нашей стороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации

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Ходаковский: При упорстве с нашей стороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации

Сейчас ВСУ «перезагружаются», точнее – переосмысливают уроки последних дней. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».


Известный донецкий военачальник утверждает, что командование ВСУ не совсем адекватно оценило готовность насильно мобилизованных украинских солдат погибать. Это наиболее отчетливо проявилось в последние дни, во время атак украинских формирований на ряде направлений.

Стычки последних дней показали, что при упорстве с нашей стаороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации

- подчеркнул Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам экс-комбрига «Востока», недоумение украинских боевиков вызвано тем, что им внушали миф о том, как русские солдаты якобы сразу «побегут». В действительности все оказалось иначе. Российские военнослужащие стреляют в ответ, украинские формирования несут потери, причем большие, и в головах у боевиков ВСУ происходит некое переосмысление происходящих событий.

Напомним, что сегодня несколько атак ВСУ завершились для украинских формирований неудачно. Украинские бригады понесли значительные потери как в личном составе, так и в бронированной технике и вооружениях, в том числе западного производства. Провести молниеносное контрнаступление у ВСУ не получилось, и на это уже стали обращать внимание не только российские, но и западные военные аналитики.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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13 комментариев
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 21:04
    +2
    Думали наверно повторить Харьковский сценарий
    1. blackbeard
      blackbeard Сегодня, 21:07
      -2
      самая большая глупость с их стороны была заходить белгородскую область
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 21:20
        -8
        И в чем эта большая глупость выражается? Зашли и вышли бросив застрявшую технику, даже их танк назад вернулся. Тем самым ударили по имиджу нашей страны. Только не надо про их 70 голов уничтоженных и кучу пленных. А то что показали на видео 6 человек убитых с закрытыми мордами никак не тянет на 70 голов, да и форма на них не совсем та в которой они заходили в Белгородскую область.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 21:44
          -1
          Граждане минусующие считают, что 6 голов равно 70? Ещё и не понятно кто эти 6 голов, т.к. морды не показали.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:10
    +3
    А что такое фрустрация, извините? То же, что и просрация?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:13
      +2
      А что такое фрустрация, извините? То же, что и просрация?
      Примерно так оно и есть. Дефекация по латыни.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:23
        -1
        Но перед дефикацией,они занимаются аутофелляцией.Извините за мой латинский. hi
  3. Alexej
    Alexej Сегодня, 21:20
    -4
    Это была разведка боем, и кинули туда не самых подготовленных и мативированных бойцов.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 21:36
      +2
      МАтивированные это, которые матом ругаются, или те, которые не умеют матом? lol
      1. bayard
        bayard Сегодня, 21:57
        0
        Цитата: Rage66
        МАтивированные это, которые матом ругаются, или те, которые не умеют матом?

        Это те , которые под психотропами . На этот раз видать не подвезли вовремя . Может эшелон со спецхимией разбомбили ... Обычно в такие атаки ВСУшники со стеклянными глазами идут .
        И разумеется , какая мАтивация без мата ..? yes
  4. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 21:27
    0
    ровести молниеносное контрнаступление у ВСУ не получилось, и на это уже стали обращать внимание не только российские, но и западные военные аналитики.

    Собственно я давно писал о таких перспективах, если они попрут в лоб пробивать нашу оборону! Без тотального превосходства авиации оборону не пробить! А такого превосходства у них не будет даже после поставки Ф-16!
  5. cmax
    cmax Сегодня, 21:28
    +2
    Хорошая новость! По новостям в телеге наши не прогнулись и это очень хорошо!
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:28
    +1
    А, это обратная сторона излишне оптимистичной пропоганды . Ну и когнитивный диссонанс . Реальность расходится с тем, что внушили или, что сам себе внушил.