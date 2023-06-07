Ходаковский: При упорстве с нашей стороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации

Стычки последних дней показали, что при упорстве с нашей стаороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации

Сейчас ВСУ «перезагружаются», точнее – переосмысливают уроки последних дней. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».Известный донецкий военачальник утверждает, что командование ВСУ не совсем адекватно оценило готовность насильно мобилизованных украинских солдат погибать. Это наиболее отчетливо проявилось в последние дни, во время атак украинских формирований на ряде направлений.- подчеркнул Ходаковский в своем Telegram-канале.По словам экс-комбрига «Востока», недоумение украинских боевиков вызвано тем, что им внушали миф о том, как русские солдаты якобы сразу «побегут». В действительности все оказалось иначе. Российские военнослужащие стреляют в ответ, украинские формирования несут потери, причем большие, и в головах у боевиков ВСУ происходит некое переосмысление происходящих событий.Напомним, что сегодня несколько атак ВСУ завершились для украинских формирований неудачно. Украинские бригады понесли значительные потери как в личном составе, так и в бронированной технике и вооружениях, в том числе западного производства. Провести молниеносное контрнаступление у ВСУ не получилось, и на это уже стали обращать внимание не только российские, но и западные военные аналитики.