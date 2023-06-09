Интервью Олега Ю. Нестеренко французскому изданию «L’Eclaireur des Alpes», Франция, Париж. В трех частях. Перевод с французского.
Олег Нестеренко – глава Европейского Торгово-Промышленного Центра (CCIE);
специальный советник Аширафи Саид Хашима, экс-министра внутренних дел Республики Коморских островов, президента политической партии CADIM, Республика Коморских островов; специальный советник политической партии RFD, Республика Конго;
экс-декан Eastern MBA, Высшая бизнес-школа INSEEC, Франция; экс-член совета по социальным вопросам и совета по вопросам гособороны политической партии «Parti Radical», Франция; экс-директор Международного института антропологической реконструкции, Франция; преподаватель при магистратурах Высших бизнес-школ г. Парижа.
Часть 2
L'Eclaireur: Вы говорите, что это не первая война американского доллара...
Олег Нестеренко: Вижу, вы имеете в виду мой анализ долларовых войн, опубликованный некоторое время назад… Действительно, это не первая и даже не вторая, а третья большая долларовая война. Первой была война против Ирака Саддама Хусейна. Второй – война против Ливии Муаммара Каддафи. И третьей – война против России на территории Украины. Она ведется на территории третьей стороны по той причине, что ведение войны с русскими непосредственно на их территории невозможно. Против России возможно вести только гибридные и прокси-войны.
Что касается первых двух долларовых войн, то нужно понимать, что такие страны, как Ирак и Ливия, являются, прежде всего, крупными энергетическими державами. Державами, которые осмелились подвергнуть опасности американскую валюту. В 2003 году Саддам Хусейн осуществил свою ранее многократно высказываемую угрозу: прекратить продажу углеводородов и газа в долларах США. Саддам Хусейн был первым, кто поставил вопрос о легитимности доллара, нефтедоллара и, прежде всего, кто весьма существенно выступил против последнего не на словах, а на деле. Чем он и подписал себе смертный приговор.
В феврале 2003 года он продал 3 миллиарда баррелей сырой нефти на сумму, превышающую 25 миллиардов евро. Эта продажа состоялась в евро, а не в долларах США. Уже через месяц США вторглись в Ирак. Никто не знает точных цифр, но число жертв оценивается в один миллион, каждый второй из которых был несовершеннолетним. Не говоря уже о сотнях тысяч смертей в последующие годы в результате имевшего место полного разрушения социальной и экономической инфраструктуры страны. Нужно подчеркнуть, что данные цифры признаются и самим американским экспертным сообществом.
В 2009 году в Ливии также произошла долларовая война. Президент Африканского союза того момента – Муаммар Каддафи – изложил всему африканскому континенту возможность настоящей денежной революции. Он предложил уйти от доминирования доллара США, создав панафриканский валютный союз. При этом экспорт нефти и других природных ресурсов с Черного континента оплачивался бы не в долларах – нефтедолларах, а в новой валюте, которую он называл золотым динаром. Он так же, как и Саддам Хусейн, подписал себе смертный приговор.
Если бы подобные заявления сделали не Ирак или Ливия, чрезвычайно богатые нефтью и газом, а например Буркина-Фасо – страна богатая золотом, но лишенная доказанных запасов углеводородов – не было бы войны. Ирак Саддама Хусейна и Ливия Каддафи, будучи энергетическими державами, наделенными гигантскими запасами, представляли экзистенциальную угрозу для американской экономики. Поэтому их необходимо было уничтожить. И это было сделано без промедления.
L'Eclaireur: Да, но какое непосредственное отношение имеет конфликт между Украиной и Россией к доллару США?
Олег Нестеренко: Более чем непосредственное. Необходимо признать, что Москва действительно поставила под угрозу статус американского доллара на международной арене, а, следовательно, и стоящую за ним всю американскую экономику. И эта угроза датируется далеко не 2022 годом, когда Россия открыто заявила о необходимости избавления мира от американского паразитизма, фундаментом которого является их валюта. Как только Путин пришел к власти – задолго до 2022 года и даже до антироссийского переворота на Украине в 2014 году – Центробанк России, страны, являющейся одной из ведущих энергетических держав, начал процесс освобождения от казначейских облигаций США. Облигаций, которые основаны на долларе.
К примеру, за пять лет, с 2010 по 2015 год, Россия вдвое сократила количество своих резервов в американских казначейских облигациях, будучи до этого одним из крупнейших держателей последних в мире. Сегодня их в России практически не осталось совсем.
С процессом освобождения от казначейских векселей дядюшки Сэма Российская Федерация также начала постепенно избавляться и от нефтедолларовой системы, заключая торговые соглашения, оплачиваемые в национальных валютах, начиная с Китая. Гигантские объемы энергетических продуктов стали оплачиваться китайскими юанями и российскими рублями.
Это были истоки новой войны, которую начали готовить давно и с которой мир столкнулся в феврале 2022 года.
С Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном все было понятно. Ирак и Ливия, страны с очень большими запасами сырья, и оба лидера открыто и официально заявили, что хотят избавиться от американского доллара. Это также две страны, с которыми Соединенным Штатам не приходилось опасаться пагубных для себя последствий в случае нападения на них. С Москвой же это было невозможно. Россия – это не Ирак, не Ливия и не Иран. С Россией США могут воевать только чужими руками.
Параллельно, по всей видимости, существует конфиденциальная договоренность между Россией и Китаем о синхронизации действий против США. Китай также постепенно избавляется от американского должника. В 2015 году Китай владел казначейскими облигациями США на сумму более 1,27 триллиона долларов, сегодня же они находятся в диапазоне 950 миллиардов долларов – самом низком уровне за последние более, чем 10 лет.
Именно Китай назван США противником номер 1, но как раз Российская Федерация инициировала процесс освобождения мира от нефтедолларовой зависимости.
С началом в феврале 2022 года того, что я называю активной фазой войны, которая продолжается уже почти 10 лет, Россия и Китай в тандеме, на этот раз официально, после того как маски были сброшены, стимулируют центральные банки по всему миру переосмыслить достоинства своих вложений в казначейские облигации США и следовательно в экономику и благосостояние американцев.
Доллар США, как говорят во Франции – монета обезьяны. За ним нет ничего. Он не обеспечен ничем материальным. На данный момент ценность доллара США, относительно подавляющей эмиссированной его массы, не имеет абсолютно никакого отношения к реальным активам, которые должны ее подкреплять, как и любую иную валюту. Его ценность поддерживается практически исключительно печатным станком и военным доминированием Соединенных Штатов над теми, у кого он находится в обороте. Доминированием, которое подавляет всех недовольных.
L'Eclaireur: С дедолларизацией мог ли евро стать альтернативной доллару валютой?
Олег Нестеренко: Нельзя недооценивать вес и потенциальную роль евро. В прошлом Саддам Хусейн, например, хотел продавать свою нефть не в долларах, а именно в евро. И это, кстати, главная причина войны в Ираке и убийства Саддама. Евро может или, скорее, мог бы играть большую роль, чем сегодня. Но я абсолютно не верю, что это произойдет. Потенциал не будет реализован. Просто потому, что европейская политика слишком глубоко подчинена американской воле.
Соединенные Штаты никогда не позволят валюте вассала затмить их. А при плачевном уровне актуальных ответственных лиц или, скорее, надо сказать безответственных лиц Евросоюза и большинства глав государств его составляющих, американцам и их валюте действительно нечего опасаться со стороны евро. Инициативы европейских лидеров зачастую настолько антиевропейские и антинациональные, что последние больше похожи на почетных консулов США в Старом Свете, чем на что-либо иное.
И как будто этого еще недостаточно, практически завтра – в 2025 году – председательство в Совете Европейского союза будет за поляками. Польша – прямой агент, практически сотрудник США в ЕС. Поляки примут председательство Европы сразу после Венгрии и сделают все необходимое, чтобы уничтожить малейшие достижения венгерских «повстанцев» в плане европейского суверенитета. За два года до этого прискорбного события они уже объявили, что их приоритетом станет укрепление «сотрудничества» ЕС с США. В последующие годы очень скромные остатки европейской военной и экономической автономии будут разрушены дополнительно и станут носить лишь чисто символический характер.
Недаром ни одна держава в мире, включая США и тем более Россию и Китай, не признает ЕС в качестве серьезного собеседника и предпочитает вести диалог на уровне государств-членов по отдельности. На международной арене высокопоставленные чиновники Брюсселя не имеют никакого существенного политического веса.
Тем не менее я не верю в худший сценарий для европейской валюты – ее исчезновение. Потому что этот корабль зашел уже слишком далеко в море, и у него нет больше топлива, чтобы вернуться, не потопив тем самым экономики стран-членов ЕС. И вместе с тем я более чем евроскептик. Не то чтобы я против союза западных стран вокруг общего европейского центра – это далеко не так: история человечества свидетельствует о том, что все идет к сближению сил, имеющих одинаковое видение мира, ценности и схожие цели. Просто проект в его оптимистичном варианте, идеальный образ – это одно, а реальность – зачастую совсем иное.
Наблюдая дегенерацию в последние десятилетия, особенно с 2004 года, изначально прекрасного европейского проекта, уже не представляется возможным не констатировать, что Евросоюз стал не чем иным, как своего рода недееспособной гидрой, у каждой головы которой свои собственные идеи. По-русски это можно также называть многовекторным Тянитолкаем. Приятно отметить, что только России удалось сблизить и прижать головы этой гидры дружно друг к другу и направить их взгляды в одну сторону. Фобии и ненависть сблизили их более, чем все остальные проекты Евросоюза.
L'Eclaireur: Как чувствует себя российская экономика в связи с введенными Западом санкциями?
Олег Нестеренко: В краткосрочной и среднесрочной перспективе последствия западных санкций против российской экономики относительно незначительны. С точки зрения уровня жизни подавляющего большинства населения эффект от этих санкций близок к нулю. Однако не надо быть наивными: в долгосрочной перспективе, конечно, будут определенные сферы деятельности, которые в той или иной степени пострадают. Степень будет зависеть от целого ряда переменных.
Говоря о последствиях западных санкций против России, нельзя упускать из виду сам смысл данной инициативы. В каждом бизнес-плане обязательным и принципиальным является наличие понятий инвестиции и окупаемости инвестиции в заранее строго определенные сроки. Первый правильный вопрос, который следует задать: достигли ли санкции своих целей в масштабе и предусмотренные сроки?
Факты известны, хотя тщательно искажаются и преуменьшаются их авторами во имя сохранения лица: конкретными целями запущенных санкций были развал экономики РФ, который де-факто должен был привести к капитуляции России в рамках конфликта на Украине. Результат этого мероприятия – полный провал. Обвала российской экономики не состоялось. Нет никакого коллапса сегодня, не будет его и завтра. Разговоры о его реализации – всего лишь оторванные от реальности продукты фантазии.
Санкции, имевшие наибольшие шансы на успех, были введены в самом начале противостояния. Особенно второй и третий их пакет, нацеленные на самые основы инфраструктуры российской финансовой системы, возможность государственных и частных субъектов привлекать капитал с мировых финансовых рынков, а также на отключение сотен российских банков от системы Swift, включая прайм-банки.
Эти санкции были частью первоначального бизнес-плана и считались вполне достаточными для достижения заранее поставленных целей обвала российской экономики в ограниченные сроки, не превышающие двенадцати месяцев. Все остальные транши санкций, которые имели место далее и которые будут иметь место в будущем, далеко не столь опасны для экономической и финансовой стабильности России и представляют собой лишь достаточно хаотичные жестикуляции в связи с крахом первоначального проекта западного лагеря.
Являются ли последствия западных санкций разрушительными для страны в долгосрочной перспективе? Ответ – нет. Напоминаю, что далеко не с 2022, а с 2014 года Россия подвергается значительным санкциям со стороны западных «партнеров». Нужно отметить, что в «атлантической» пропаганде вообще больше не говорится об этих «первородных» санкциях – и неспроста.
Мало того, что российская экономика никак не пошатнулась, несмотря на ликование Барака Обамы: «российская экономика разорвана в клочья!» в момент значительного, но временного падения курса российской валюты – более того, санкции выступили катализатором и значительно укрепили суверенитет национальной экономики.
Нет необходимости в комментариях еще более нелепых, чем у Обамы, высказываний Брюно Лемэра (министр экономики и финансов Франции) о неотвратимой и скорой гибели российской экономики. Высказываний, которые лишь в очередной раз демонстрируют дилетантство этого господина, занимающего должность, не соответствующую его способностями и профессиональными навыками.
Природа не терпит пустоты. Если в странах с ограниченными возможностями международного сотрудничества эмбарго может поддерживать искусственно созданный секторальный вакуум, то это не работает по отношению к крупным державам, экономики которых никогда не удается держать в изоляции в долгосрочной перспективе. Всегда имеют место альтернативные решения, как на национальном, так и на международном уровне.
Таким образом, к примеру, ограничения на импорт продовольственной продукции из стран, поддержавших санкции против России, привели к росту и консолидации, причем весьма существенному, агропродовольственного сектора страны. Всего за несколько лет действия санкций Россия превратилась из крупного импортера в экспортера сельхозпродукции. Иные отрасли находятся в процессе движения к самодостаточности и по окончании активной фазы западно-российского противостояния станут практически непроницаемы для европейских экономических игроков.
Компании энергетического и оборонного секторов без особого труда обходят санкции, просто отказавшись от использования доллара США в своих международных транзакциях в пользу российской валюты и валюты страны-партнера. Тем самым одновременно ускоряя процесс дедолларизации мира, валюты, которая стала высокотоксичной.
В финансовом секторе, предвидя еще в 2015 году риск отключения в один прекрасный день от подконтрольной Западу международной межбанковской системы передачи финансовых сообщений SWIFT, Центральный банк Российской Федерации создал собственную систему межбанковских переводов – систему SPFS, а также свою собственную платежную систему по банковским картам – систему MIR.
Обе системы могут использоваться на международном уровне и уже связаны с китайской банковской системой China Union Pay. К слову, хочу отметить, что банковские карты Union Pay, запущенные в 2002 году, только что превысили по объему транзакций обороты системы Visa и стали мировым лидером в своем секторе. На китайскую систему теперь приходится более 40 % мирового рынка, тогда как на Visa – менее 39 %.
Иные страны в будущем также присоединятся к SPFS. Великолепное орудие угроз и перманентного шантажа американоцентричного лагеря по отношению к остальному миру – отрезание от их SWIFT – более не считается фатальным.
Параллельно сегодня очень серьезно обсуждается не только создание новой единой валюты для стран БРИКС, но и цифровой валюты: цифрового рубля. Данная валюта станет прекрасным дополнительным средством избавления от санкционного давления, поскольку ее можно использовать, не прибегая к услугам банков, которые могут опасаться стать целью западных рестрикций.
L'Eclaireur: По вашему мнению, Западу есть чего опасаться, в частности, негативных последствий санкции для него самого?
Олег Нестеренко: Российско-германские экономические отношения разрушены, и последствия для экономики Германии – экономического сердца Европы – будут драматичны. Немецкая промышленность, большая часть которой энергоемкая, уже находится в большом затруднении, так как себестоимость ее производства просто взорвалась. А ее непосредственные, неевропейские конкуренты, начиная с американцев, не имеют тех проблем, которые немецкие власти только что создали для своей экономики.
В Европейском союзе, который, по сути, является второй крупной побочной целью американских антироссийских санкций, большинство проектов внутриевропейского сотрудничества в научной, технологической и энергетической областях уже пересмотрено на снижение. В среднесрочной перспективе общие потери всех стран ЕС из-за санкций против Москвы оцениваются в сотни миллиардов евро.
Когда я упоминал об ограничениях на ввоз продтоваров из враждебных России стран, не следует забывать, что вместе с тем европейский агропромышленный комплекс ежегодно теряет миллиарды евро и со временем потеряет еще десятки миллиардов, так как российский рынок для них закрыт, и на очень продолжительный срок. И даже в отдаленном будущем, когда российские ограничения будут сняты, доля рынка, которую они смогут вернуть, будет мизерной по сравнению с той, которую они имели в прошлом.
Что касается туризма, в Европе в основном платит по счетам Франция. Между Россией и Францией туризма более просто-напросто нет. Если обратиться к профессионалам в сфере туризма и отельного бизнеса на юге Франции, для них данная ситуация крайне разорительна, как и для сектора недвижимости. В течение 30 последних лет российский клиент был одним из крупнейших. Средства массовой информации очень тщательно скрывают эту прискорбную реальность.
Об энергетике даже не стоит и упоминать. Всем известен масштаб бедствия. Трагедии, которая более или менее прикрывается фиговым листочком колоссальных государственных компенсаций пострадавшим секторам экономики, произведенных за счет углубления и без того несоразмерного государственного долга Франции. Долга, который уж точно не будет возвращен теми, кто несет за него прямую ответственность.
С сего дня именно США будут не только регулировать себестоимость энергоемких производств ЕС, но и принимать решение о цене на батон в булочной и о величине счета за отопление для домохозяйств. А те, кто думает, что американцы намерены делать подарки своим «вассализованным» конкурентам – европейцам – то они должны отказываться от дурной привычки думать, так как это у них очень плохо получается...
Говоря в общем, все те, кто следовал американскому проекту, страдают и будут страдать от негативных последствий для своей экономики, последствий гораздо более пагубных, чем те, которые испытает Россия в ближайшие годы. Потому что в экономике, как и в бизнесе, все зависит от альтернатив. И у России есть альтернативы, которых нет и не будет у стран Евросоюза.
Чтобы ситуация изменилась, в нашем случае во Франции, французская внешняя политика должна претерпеть коренные изменения. Но с широко транслируемой пропагандой основными СМИ и глубоким форматированием французского электората вполне ясно, что даже будущие президентские выборы 2027 года не имеют никакого шанса привести к власти кого-либо, кто позволил бы существенно улучшить отношения с Россией.
L'Eclaireur: По-вашему, новые санкционные транши (на данный момент 11-й) против России уже не действуют?
Олег Нестеренко: Весь спектр серьезных санкций, подконтрольных атлантическому лагерю, уже исчерпан.
Иногда на уровне ограничений Запад ставит себя просто в смехотворное положение. Например, одной из введенных санкций был запрет на участие домашних кошек из России в международных соревнованиях, проходивших в Европе. Вы, конечно же, о подобном не слышали. Я уже задавал себе вопрос: почему до сих пор не санкционированы перелетные птицы? Если поляки еще этого не делают, то им пора бы уже серьезно задуматься над тем, чтобы начать подстреливать их при влете в польское воздушное пространство...
Одна из основных введенных санкций – против российской нефти. Каков результат? Россия продала в первом квартале 2023 года больше нефти, чем даже до начала СВО.
Эмбарго на российское золото тоже не работает. И на этот раз я даже сожалею об этом… Потому что завтра золото будет играть гораздо более важную роль в мировой экономике, чем сегодня. На месте российского правительства я бы уже давно и существенно ограничил экспорт российского золота. Следует отметить, что, если в США и Германии национальные запасы золота практически не изменились в объеме с 2000 года, а во Франции даже серьезно сократились – в России они увеличились за тот же период в шесть раз. Важно продолжать и расширять данный процесс.
В плане серьезных санкций остались только те, которые идут путем шантажа и угроз в сторону партнеров России. Но поскольку речь идет о стратегических, иногда жизненно важных элементах для стран-партнеров, шансы на успех шантажа близки к нулю.
Сегодня говорится о санкциях против атомной энергетики, против российского атома. Эти намерения совершенно нереалистичны. Желания «ответственных» лиц европейской политики никогда не реализуются. Брюссельские бюрократы требуют, к примеру, от Венгрии, сильно зависящей от российского атома, отказаться от него. Однако почти половина энергии в стране приходится на атомные объекты, построенные Россией. И сегодня там строятся новые атомные объекты, имеющие целью повышение энергетической независимости венгров.
Когда я слышу, как фон дер Ляйен просит Орбана положить этому конец… Потери для венгерского народа будут гигантскими. Преклонившись пред Брюсселем, они вернутся на тридцать лет назад. Представить себе, что венгерское правительство проявит такое безумие, является чистой фантазией.
Жозеп Боррель (глава европейской дипломатии. – Прим. ред.) также упомянул о санкциях против Индии и российских нефтепродуктов, перерабатываемых в стране. Введение таких санкций было бы преступной глупостью и дорого обошлось бы Европе, поскольку у Индии есть большое количество рычагов возмездия против европейской экономики.