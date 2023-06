Обстрел танка Т-54/55 кумулятивными снарядами из гранатометов, ракетных комплексов и САУ

Противотанковый гранатомет РПГ-7 (выстрел ПГ-7В)



Попадание из РПГ-7 по нижней лобовой детали корпуса слева в районе крепления для минного трала. Кумулятивная струя пробила броню и перебила топливопровод. Будь там топливо, а не вода, мог бы возникнуть пожар. Однако система пожаротушения смогла бы ликвидировать его. Повреждения в целом оцениваются как легкие.



Попадание из РПГ-7 по правому внешнему топливному баку в районе кормовой части корпуса танка. Кумулятивная струя пробила бак и бортовой бронелист, остановившись в водяном радиаторе двигателя. Повреждения легкие.



Попадание из РПГ-7 в правую часть башни в районе расположения заряжающего. Кумулятивная струя, пробив броню, зацепила фильтровентиляционную установку, крепление спаренного пулемета и казенник пушки. В целом повреждения не особо серьезные, и танк можно восстановить достаточно быстро, но заряжающего с большой долей вероятности серьезно ранило, будь он внутри.



Попадание из РПГ-7 в опорный каток танка. Взрыв снаряда и кумулятивная струя хорошо его потрепали, раздробив шину. Однако до основной брони борта струя не дошла, поэтому машина в общем-то цела



Попадание из РПГ-7 в кормовую часть корпуса Т-55. Кумулятивная струя, пробив кормовой бронелист, прошибла вентилятор системы охлаждения, водяной радиатор и правый выпускной коллектор. Повреждения легкие, танк мог продолжать движение, пока движок не перегреется .

Станковый гранатомет СПГ-9 (выстрел ПГ-9В)



Попадание из СПГ-9 (стрельба в лоб танка) по правому подкрылку в районе надгусеничной полки. Взрыв оторвал подкрылок и откинул на пару десятков метров. Кумулятивная струя, прошедшая вдоль гусеницы, попала в задний подкрылок и оторвала его примерно с тем же результатом. Танку повреждений не нанесено.



Попадание из СПГ-9 в левый борт башни. Кумулятивная струя, проделав отверстия в броне, тут же вышла из нее, не нанеся никаких повреждений внутреннему оборудованию. Возможно, был поврежден масляный бак, но на боеспособность танка это никак не влияет.



Попадание из СПГ-9 в левый борт башни. Кумулятивная струя пробила броню, танковую радиостанцию и частично задела боекомплект. Осколками разбило инфракрасный прожектор командирского прибора наблюдения. В случае нахождения в машине выстрелов с боевым оснащением мог бы возникнуть пожар и детонация с последующим уничтожением танка.

Противотанковая 100-мм пушка МТ-12 «Рапира» (выстрел УБК2 с кумулятивным снарядом)



Попадание из пушки МТ-12 в правую лобовую часть башни Т-55. Кумулятивная струя прошибла башню почти насквозь, остановившись в кормовой броне. Заряжающий получил бы очень тяжелые ранения. При наличии боевых выстрелов в башенной боеукладке могла бы произойти детонация или пожар.



Попадание из пушки МТ-12 в верхнюю лобовую деталь корпуса правее механика-водителя. Кумулятивная струя пробила броню и попала в бак-стеллаж с топливом и снарядами. Фатальные последствия сего в комментариях не нуждаются.



Попадание из пушки МТ-12 в правый борт корпуса Т-55. Броня пробита. В боевых условиях это, в принципе, зачастую оканчивается пожаром или детонацией боеукладки.



Попадание из пушки МТ-12 в кормовую часть башни справа. Кумулятивная струя пробила башню почти насквозь. В лучшем случае могло убить только заряжающего, а в худшем – подорвать или поджечь башенную боеукладку.

Противотанковый ракетный комплекс «Фагот»



Попадание из ПТРК «Фагот» по верхней лобовой детали корпуса Т-55 в правой части. Броня пробита, кумулятивная струя пробила бак-стеллаж со снарядами и топливом. Последствия в виде пожара и детонации гарантированы.



Попадание из ПТРК «Фагот» в командирскую башенку справа. Броня, разумеется, пробита, а командир в теории мертв. Пишут также, что, возможно, зацепило бы и наводчика.

Противотанковый ракетный комплекс «Конкурс» (ракета 9М113)



Попадание из ПТРК «Конкурс» в район расположения механика-водителя. Кумулятивная струя пробила броню и остановилась только в двигателе танка в кормовой части. Смертельные или тяжелые ранения получила бы большая часть экипажа: механик-водитель, наводчик и командир.



Попадание из ПТРК «Конкурс» в верхнюю лобовую деталь корпуса правее механика-водителя. Пробита броня, бак-стеллаж с боекомплектом и топливом, а также стабилизатор пушки. Последствия также очевидны: пожар и детонация.

2С3 «Акация» (выстрел 3ВБП2 с кумулятивным снарядом калибра 152-мм)



Попадание 152-мм кумулятивного снаряда в правую лобовую часть башни в районе амбразуры спаренного пулемета. Внешние повреждения танка понятны без слов, и это учитывая, что башню сорвало с погона. Кумулятивная струя пробила лобовую броню башни и остановилась в ее корме. Детонация башенной боеукладки с последующим уничтожением или выгоранием танка обеспечена. Но даже если боеукладка отсутствует, танку после такого попадания требуется серьезный ремонт.



Попадание 152-мм кумулятивного снаряда в верхнюю лобовую деталь корпуса. Броня пробита, кумулятивная струя попала в бак-стеллаж с боекомплектом и топливом. Последствия понятны.



Попадание 152-мм кумулятивного снаряда в опорный каток. Как ни странно, бортовая броня пробита не была, но внешние повреждения машины вполне заметны. Впрочем, тяжелого урона нанесено не было. После небольшого ремонта машина может быть готова снова вступить в строй.

Источник информации:

Partial translation of a four part article series titled «Kísérleti lövészet T54-es harckocsikra 1989-ben, a «0» ponti gyakorlótéren» published in the Hungarian military’s Haditechnika magazine, written by Colonel István Ocskay of the Hungarian MoD Defense Technology Research Centre (ORCID: 0000-0003-0279-8215).

Результаты испытаний – в частности при стрельбе в лоб – наглядно показали, что стальное бронирование танков, актуальность которого сохранялась лет 10-20 после Второй мировой войны, никакой надежды на защиту даже от устаревших кумулятивных боеприпасов не дает. Все, на что в данном случае можно рассчитывать – это «удачное» столкновение со снарядом, когда он либо неспособен пробить броню из-за неудачного места попадания, либо кумулятивная струя не задевает экипаж и опасное оборудование машины. В общем, чистая случайность с неподдающимся числовому выражению шансом на воплощение в реальности.И, раз уж разговоры касаемо этой информации все равно затронут специальную военную операцию на Украине, куда небольшое количество Т-54/55 было отправлено пару месяцев назад, стоит отметить одну вещь. Все эти изъяны машины известны военным в полном объеме, поэтому применять их по прямому назначению никто не торопится – на хорошо оснащенного противотанковыми средствами противника не попрешь. Поэтому все, чем ограничивается деятельность этих «старичков» на фронте – это роль самоходных артиллерийских установок и базы для автоматических орудий.