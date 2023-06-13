Дело рук самих утопающих... Или как нам нейтрализовать украинских диверсантов в нашем тылу

Мы довольно много внимания уделяли вопросам внутренней безопасности России. Не буду скрывать то, что многое из того, что упоминалось в этих материалах, было направлено на потенциальных пособников украинских диверсантов из числа наших граждан. Тех, кто проживает в «другой России». Тех, для кого поджог военкомата или уничтожение какого-то металлического шкафа на железной дороге всего лишь способ заработать легкие деньги.
Не секрет, что пока ещё наша страна разделена. Часть страны ведет борьбу с украинским фашизмом, а часть живет той же жизнью, что и раньше. Но за время проведения СВО многое изменилось. «Мирный анклав» даже не заметил, как был втянут в борьбу против своей страны. Мальчишки и девчонки заигрались. Перенесли то, что творят в интернет-играх, в реальную жизнь.
Парадокс, но люди, которые изначально выступали за другой путь развития государства, вдруг оказались в стане тех, кто хочет уничтожения российского государства, русского народа как такового. Совершенно невинные действия в мирное время, вроде закупки каких-то дронов, неких запчастей, всего лишь элементов питания и прочего, вдруг превратились в поставку составляющих для оружия, направленного против тебя же.
Мы уже видели «невинную овечку» с наивными глазами, которая, не задумываясь, провела теракт. «Она не понимала и не думала, что будет так». Естественно, не понимала. Она настолько наивна, что думала, что внутри статуэтки находится установка для запуска мыльных пузырей. Ведь в той реальности, в которой живет она, все представляется именно так.
Удар дронами по Кремлю… Я уже писал о том, что наиболее вероятный вариант проведения такой акции – запуск дронов в непосредственной близости от объекта. Только этот вариант дает хоть какие-то гарантии, что дрон долетит. Все версии с полетом с территории противника не более чем версии.
И тут, как я думаю, использовали таких же «овечек». Кто-то, возможно, даже не догадываясь об этом, привез под днищем грузовика какие-то части будущего дрона. Кто-то «достал по просьбе знакомого» какие-то элементы питания. Кто-то так же переправил боевую часть. Работа «втемную» вполне в духе спецслужб. Это гарантирует, что настоящие агенты будут в безопасности.
США опять заявляют о независимости Киева
Наверное, многие заметили, как интересно меняются мнения на Западе после проведения какой-либо даже относительно, как в случае с Кремлем, удачной террористической акции ГУР МОУ. Помните реакцию на первые сообщения о терактах? Причем заявления делались на самом высоком правительственном уровне.
«Мы категорически не поддерживаем любые диверсионные акты против мирного населения. Терроризм не допустим даже во время войны!»
И те же люди, но уже в настоящее время. Например такое:
«...Нападения на объекты внутри России являются «частью войны», которые позволяют подать необходимые сигналы населению страны». Вице-адмирал Франции Николя Вожур.
В западной прессе уже довольно долго муссируется версия «независимости Киева в принятии решений». Я неоднократно писал об этом. Хорошая версия, позволяющая Вашингтону и Брюсселю снять с себя ответственность за действия Зеленского. Что можно требовать от психопата и наркомана? «Мы старались его сдержать», а он не внимал нашим советам…
Более того, в последние месяцы именно там начали звучать странные заявления. Эксперты и аналитики наперебой рассказывают об огромной сети диверсантов, которая охватила всю Россию. В головы россиян усиленно вкладывают мысль о том, что диверсанты везде и бороться с ними бесполезно.
Зачем? Как мне кажется, такие заявления, такие экспертные оценки делаются для того, чтобы поселить в гражданах России страх. Обычная практика любых террористов. Запугать население и тем самым посеять в тылу противника панические настроения. Россияне и обыватели на Западе должны думать о том, что поддержка Украины не прошла даром, и разведка «незалежной» сегодня всесильна.
И ещё одна задача, которая ставится просто потому, что на Западе отсутствует понимание внутренней сути нашей страны. Это посеять подозрительность по отношении к этническим украинцам. Попробовать разделить народ внутри России.
Ну не могут там понять, что у нас само понятие этнический украинец или представитель любой другой национальности достаточно условно. Даже фамилии россиян сегодня не отражают какую-то национальную принадлежность. Посмотрите на задержанных ФСБ террористов. Этнических украинцев среди них нет. Это россияне.
Ну и техническая сторона вопроса. Это попытка скрыть тот факт, что вооружение ВСУ, даже при том, что некоторые компоненты действительно вызывают серьезные вопросы к нашим разработчикам оружия, все-таки не может нанести серьезного поражения тылам Российской армии. Нет у ВСУ такого оружия, против которого не находится противоядия у армии России.
Пора брать пособников террористов за...
То, что наши спецы работают, видно достаточно хорошо. Но видно специалистам. Периодически сообщается о задержании террористов и их пособников. Публикуются кадры задержания и результаты обысков. Теоретически это должно как-то подействовать на тех, кто продолжает такую деятельность. Но это в теории.
В жизни же происходит все по-другому. Вспомните свою реакцию на такие видео. Поймали мальчишку, который просто нес какую-то пургу в Интернете. Нашли преступника. Надо ловить настоящих террористов. Примерно так и реагирует большинство. Мы не можем понять опасность, исходящую от таких «мальчишек».
Поражает то, что даже террористов, совершивших теракты, мы воспринимаем точно так же. Глупенький мальчик просто сжег шкаф управления движением на какой-то станции и что? Да то, что если бы к этому добавилась малейшая ошибка работников железной дороги, мы бы получили гору вагонов с кусками человеческого мяса вместо пассажиров. И это реальность!
Мы усилили ответственность за террористическую деятельность и пособничество террористам. Но, наверное, по старой привычке, как-то забыли о том, чтобы об этом рассказывать. Опубликовали сообщение в официальных источниках и достаточно. Кто-то что-то слышал, а кто-то даже внимания не обратил. А надо рассказывать! О процессах над террористами, о сроках, которые они получили, о последствиях или возможных последствиях проведенного или предотвращенного теракта!
Далее. Сегодня практически нет страны, за исключением Белоруссии, за что огромное спасибо белорусам, через которую теоретически к нам нельзя завести компоненты вооружения. Об этом известно давно. Вспомните путь фугаса, который взорвали на Крымском мосту. Как минимум четыре страны были задействованы тогда. Болгария, Турция, Грузия, Армения!
Основные каналы – это Турция, Казахстан, Китай. Чаще всего, это товары так называемого двойного назначения. И то, каким образом завозят такие товары, известно. Выше я писал о работе вслепую. Именно так и происходит. Водитель фуры даже не знает о том, что везет. Груз опломбирован, в заводской упаковке. Принял, привез, сдал заказчику. Это обычная работа перевозчика.
Мы в свое время много говорили об импортозамещении и сером варианте импорта. В основном именно через эти страны. Сегодня пожинаем результаты! Торговцы оружием не простые ребята. Они быстро определились с новыми возможностями. Серый импорт – это практически неограниченные возможности использования поставок как тары для вооружения или компонентов этого вооружения.
Бытовая техника, какие-то товары бытовой химии и прочие товары становятся прекрасной тарой для контрабанды. Причем возможности таможни в таких случаях очень ограничены. Разбирать, например, стиральную машину, чтобы определить, что там находится какая-то другая деталь, таможня не будет.
Сегодня просто архиважно усилить контроль за коммерческими фирмами, которые занимаются поставками импортных товаров по серой схеме. Более того, необходимо предоставить возможности таможне конфисковывать сомнительные товары. Пока же для некоторых видов товаров этого сделать нельзя.
Что сегодня реально сделать без особых проблем?
Начну с самого простого.
Когда чеченские террористы стали взрывать дома в Москве, было принято решение о контроле за подсобными помещениями в зданиях. Эта обязанность была возложена на полицию. Участковые и оперативники практически обошли все подвалы и прочие помещения с целью выявления потенциально опасных мест.
Просто? Да просто, но действенно. И люди реагируют на такие посещения адекватно. Все понимают, что это необходимо. Отсюда появляется ещё одно простое решение. Любой участковый имеет возможность работать с жителями своего участка. У него есть сеть осведомителей, которые сообщают о происшествиях. Необходимо активизировать эту сеть. Чтобы бабушки у подъездов сообщали о каких-то подозрительных фактах.
Следующее опять из того, что уже было и должно быть. То самое хорошо забытое старое. Я о регистрации приезжих. Мы расслабились и практически забыли об этом. Гражданин России имеет право перемещаться свободно по всей территории. Право имеет! Это бесспорно. Но обязан в случае приезда на длительный срок зарегистрироваться.
Вообще вопросами создания и укрепления собственных агентурных сетей стоит озаботиться всем спецслужбам. Это важнейшее направление работы. Без поддержки народа такие службы эффективно работать просто не могут. Диверсанты работают среди людей. Не оставить следа они просто не могут. Именно потому их и вычисляют.
Конечно, перечисленные меры не решат проблему полностью, но существенно осложнят жизнь для диверсантов и террористов. Мы должны понять, что сегодня любой россиянин, любой человек, находящийся на территории нашей страны, это цель. Об этом я уже писал ранее.
Что в итоге?
То, о чем написано выше, это азбучные истины, известные любому человеку. Это только вершина айсберга и той кропотливой работы, которую ведут сотрудники силовых ведомств для предотвращения терактов на нашей территории. Но это то, чем можем помочь мы, простые граждане страны.
Тот факт, что на Западе стали много говорить об украинских диверсантах, должен нас насторожить. Как и то, что там начали кампанию по созданию собственного имиджа непричастных. «Это не мы». Наиболее вероятно, в ближайшее время следует ожидать активизацию диверсантов в наших городах.
Не думаю, что в соответствующих структурах пропустили мимо ушей такие заявления и публикации. Наши специалисты понимают толк в своем деле. И соответствующие меры уже приняты. Мы же должны, по мере собственных возможностей, внести собственный вклад в нашу безопасность. Банально, но «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»!