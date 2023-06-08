Российские войска в течение ночи отбили несколько волн контрнаступательных действий противника на Запорожском направлении

В ночное время суток украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на различных участках фронта. Крупными силами ВСУ начали наступательные действия на Запорожском направлении.
После интенсивной артподготовки с использование различных орудий, включая САУ и буксируемые гаубицы западного образца, украинские войска предприняли попытку под покровом ночи атаковать восточнее города Орехов Запорожской области. Как ранее прогнозировалось, именно это направление враг выбрал для нанесения удара – с целью желаемого прорыва к Азовскому морю. После артиллерийской канонады вперёд были брошены танки и лёгкая бронетехника.
Российские войска серией контрударов уничтожили бронетехнику первой волны атаки. Затем, ударная авиация ВКС РФ, включая армейскую, устроила настоящую огненную карусель для противника, перемалывая не только выдвинувшиеся вперёд силы ВСУ и «гвардии наступления» на бронетехнике, но и ту самую артиллерию, расчёты которой получили новый приказ к нанесению ударов, видя, что украинская атака захлёбывается. Особо отличились экипажи вертолётов Ми-28Н («Ночной охотник»).
Примерно через 2,5 часа после начала боя интенсивность вражеских атак начала значительно спадать. Однако ещё примерно через полчаса пошла вторая волна контрнаступления противника.
С мест событий сообщается, что последняя довольно крупная атака с использованием чего-то похожего на БТГ (батальонную тактическую группу) была проведена около 4 часов утра в направлении Малой Токмачки.
Одна только боевая авиация ВКС РФ, нанеся серию ударов, уничтожила как минимум 30 единиц бронированной техники противника, включая танки. Чётко и слаженно отработала российская артиллерия, включая реактивную. РСЗО «Торнадо», «Смерч», гаубицы сожгли ещё не менее 33 единиц техники.
Безвозвратные потери брошенного в несколько атак противника на Запорожском направлении к 5 утра по Москве превысили 1 тыс. человек.