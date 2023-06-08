Военное обозрение
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Российские войска в течение ночи отбили несколько волн контрнаступательных действий противника на Запорожском направлении

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Российские войска в течение ночи отбили несколько волн контрнаступательных действий противника на Запорожском направлении

В ночное время суток украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на различных участках фронта. Крупными силами ВСУ начали наступательные действия на Запорожском направлении.


После интенсивной артподготовки с использование различных орудий, включая САУ и буксируемые гаубицы западного образца, украинские войска предприняли попытку под покровом ночи атаковать восточнее города Орехов Запорожской области. Как ранее прогнозировалось, именно это направление враг выбрал для нанесения удара – с целью желаемого прорыва к Азовскому морю. После артиллерийской канонады вперёд были брошены танки и лёгкая бронетехника.

Российские войска серией контрударов уничтожили бронетехнику первой волны атаки. Затем, ударная авиация ВКС РФ, включая армейскую, устроила настоящую огненную карусель для противника, перемалывая не только выдвинувшиеся вперёд силы ВСУ и «гвардии наступления» на бронетехнике, но и ту самую артиллерию, расчёты которой получили новый приказ к нанесению ударов, видя, что украинская атака захлёбывается. Особо отличились экипажи вертолётов Ми-28Н («Ночной охотник»).

Примерно через 2,5 часа после начала боя интенсивность вражеских атак начала значительно спадать. Однако ещё примерно через полчаса пошла вторая волна контрнаступления противника.

С мест событий сообщается, что последняя довольно крупная атака с использованием чего-то похожего на БТГ (батальонную тактическую группу) была проведена около 4 часов утра в направлении Малой Токмачки.

Одна только боевая авиация ВКС РФ, нанеся серию ударов, уничтожила как минимум 30 единиц бронированной техники противника, включая танки. Чётко и слаженно отработала российская артиллерия, включая реактивную. РСЗО «Торнадо», «Смерч», гаубицы сожгли ещё не менее 33 единиц техники.

Безвозвратные потери брошенного в несколько атак противника на Запорожском направлении к 5 утра по Москве превысили 1 тыс. человек.
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29 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:18
    +9
    Безвозвратные потери брошенного в несколько атак противника на Запорожском направлении к 5 утра по Москве превысили 1 тыс. человек.
    Море крови ! Преступное руководство Украины !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:25
      +10
      А этому руководству реально побоку на потери ЛС. Ещё наберут. Гусей позовут. Не сами же они (это руководство) лично на ЛБС в атаки идут. Заодно и разгонят тему про "русню" (с) которые никого не щадят. А на камеру натрындят что потери были небольшие, типа всё под контролем.
      Может даже натрындят что и отбили кое-какую территорию или населенный пункт.
      Маляр вон до сих пор про Артемовск заливает что там "захистники" (с) типа всё ещё держатся и даже контратакуют....
  2. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 06:20
    +17
    Жаркая была ночка, молодцы наши ребята низкий поклон, Сладков всю ночь, через каждые полчаса, в телеге информацию выкладывал о развитии ситуации.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:23
    +5
    Да,дали по зубам неплохо.Но от своих планов они не откажутся,гонят кураторы
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:26
      +10
      Ну и надо продолжать давать по зубам. Не надо останавливаться. Нашим ребятам - низкий поклон и благодарность за их стойкость и выполненную работу.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 06:38
        +1
        Пока прорыва нет, все будет хорошо.

        Что там по активам подбитой и уничтоженой техники ВСУк?
        "Леопарды" и "Челенжеры" еще не начались?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:43
          +4
          В ТГ ВО пишут что Ириску одну отланцетили. А чечены показали фото китайских броневиков - China Tiger.
          Вот откуда они у них? Неужели китайцы кадыровцам продали тихонько?
          И неужели они лучше наших броневичков ? На фото там минимум 5 машин засветилось.

          Про западные танки пока везде тишина - по крайней мере я нигде не увидел новых сообщений про их уничтожение. Вероятно шароварные их берегут после первых уничтожений.
          1. Простой
            Простой Сегодня, 06:52
            0
            Видел видео за РЛС, какого-то странной раскраски -белой.
            Возникает вопрос - почему белая? Чтобы затеряться в трафике граждансих фур?
            Если ВСУки не планировали данную машину использовать долго на одном месте - а выбрали приоритет маскировки под гражданскую технику - то это может сработать только на первом этапе, до потенциального прорыва в район Мелитополя.
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 07:01
            0
            Писали,что один "Леопард"всуки подорвали сами,дабы наши не увезли.
            1. Простой
              Простой Сегодня, 07:10
              +1
              Сейчас многое что пишут. Без фото или видео это несерьезно.
              ИМХО - "Леопарды и "Челенжеры" появятся только при прорыве, т.к. экипажи и машины будут беречь.
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 07:14
                -1
                ИМХО они Лео и Челеджеры берегут для победного вступления в какой-нибудь отбитый населённый пункт а не для рутинной работы.
            2. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 07:11
              +1
              Писали,что один "Леопард"всуки подорвали сами,дабы наши не увезли.


              да, читал про это. наши только собрались подогнать поближе другой танк чтобы утащить к себе, как шароварные заметили и адский огонь открыли по поврежденному и брошенному Лео.
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 06:24
    +6
    Впечатляющие цифры на фоне уже привычных отчетов МО, где уничтожен 1 танк да пара гаубиц за сутки. Даже если наполовину правда, то укропы быстро сточат все, что так долго копили
  5. литий17
    литий17 Сегодня, 06:42
    +6
    Настолько красивая новость, что уже по привычке (спасибо Коношенкову) даже не верится! Удачи нашим солдатам!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +12
    ВСУ потеряли более тысячи чел. л/с, 63 ед. бронированной техники, включая танки и это еще не наступление что ли? За четыре дня потеряв более 4 тыс. л/с, сотни ед. бронетехники и после этого продолжать говорить, что это не наступление, а "формирование" его начала? Даже упертые западные русофобы после таких результатов должны начать сомневаться в "искренности" Киева при докладах им.
    А нашим ребятам честь и хвала!
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 06:59
      -2
      Зеленский наркоман, там видимо перед атакой дают че покурить, шо они такие у нас бестрашные.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 06:59
      +1
      Цитата: rotmistr60
      ....это еще не наступление что ли?


      Цель первых и последующих волн - (помимо самого прорыва) выявить военную инфраструктуру российской армии в тактической глубине - штабы. узлы связи, оборонительные порядки (как основные, так и запасные).
      ВСУки заявят о наступлении, когда произойдет прорыв.
      Все ИМХО конечно.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:28
        0
        Как один из комментаторов на западе писал - "если это прелюдия к контрнаступлению, то до самого акта дело может не дойти"
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:32
          0
          Вот и пусть они "весь пар в гудок выпустят" (с)
  7. АИК05
    АИК05 Сегодня, 06:53
    +5
    Молодцы парни, так держать воины, похоже на нокдаун нациков, надеемся будет и эпичный нокаут.
  8. _просто
    _просто Сегодня, 06:55
    +4
    Хейтеры Армии России забились в тёмный вонючий угол...
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:57
    0
    ВКС Сегодня ночью косили укроп, славная жатва была. Ночной покос, вылетели все.

    Бандар-ло́г[1] (хинди बन्दर-लोग, англ. Bandar-log) — вымышленный обезьяний народ из «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, а также советского мультфильма «Маугли» по мотивам произведений Киплинга[2]. В некоторых переводах с английского употребляется во множественном числе — бандар-логи. Часто используется также слово бандерлоги, в том числе и в английском языке (англ. banderlog[3], сам Киплинг рекомендовал произносить как англ. Bunder[4]).

    Все точно. Незря Киплинг обезьян бандерлогами прозвал.
    Выбрали они себе в президенты Клоуна наркомана, который всех их на убой отправляет, на чужие территории, которые не хотят их видеть. Крым наш 15% украинцев проживает.
    Не понятно за что умирают, им даже памятника никто не поставит на этих землях.
    Всушникам даже никто на могилки цветы не принесет.
    Наверное памятника такого не хватит чтобы все ВСУшные фамилии вписать в него
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 08:00
      +1
      Они сражались за Америку и выполнили задачу «лежат в могилах»
  10. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 06:57
    +2
    У нас что, такая тактика - нанести противнику крупный ущерб, находясь в обороне, а затем перейти в контрнаступление?
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 07:23
    +2
    На многочисленных видео в интернете вертушки расстреливают вражескую бронетехнику противника как в тире. Ланцеты выносят артиллерию и зрк. Наши рсзо и артиллерия дружно выносят живую силу противника. Пехота на оборонительных позициях не дают передовым отрядам всу пробраться к нам в тыл. Работают вроде слаженно. Если так и будет, то это просто отлично
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:23
    +1
    Сума сойти ,это уже третий район где они пошли в наступление. В новостях сейчас висит что идёт напряжённый бой,желаю успехов нашим ребятам чтобы и здесь нам сопутствовал успех.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:26
    +1
    Продолжайте братья: живых нацистов России не нужно: только 200-ые.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 07:31
      0
      200х тоже не нужно. Пусть гниют там, где сдохли. А то еще хоронить их всех.
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:30
    0
    Молодцы, мужики: перерабатывайте фашистов на удобрения!