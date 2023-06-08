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При попытке контрнаступления под Артёмовском вторая атакующая линия ВСУ стала напирать на первую, наткнувшуюся на минные заграждения

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При попытке контрнаступления под Артёмовском вторая атакующая линия ВСУ стала напирать на первую, наткнувшуюся на минные заграждения

Одним из направлений предпринятой противником очередной попытки контрнаступления стало Артёмовское направление. При этом в очередной раз стоит обратить внимание на высказывание украинских политиков. За всей шелухой апломба, помноженного на дезинформацию, глава киевского режима накануне заявил, что план контрнаступления утверждён, а экс-президент Порошенко указал на то, что контрнаступление «начнётся через несколько часов». И действительно, через несколько часов после слов предыдущего главы украинского государства свои контрнаступательные действия противник начал.


Основными направлениями для наступательных действий враг выбрал Берховку и Клещеевку, пытаясь отрезать освобождённый ранее российскими силами Артёмовск с севера и с юга. Действия украинских войск были традиционные: началось всё с ночных артиллерийских обстрелов, при этом удары наносились и по самому Артёмовску. Примерно через пару часов артподготовки в бой были брошены механизированные подразделения.



При попытке продвинуться в направлении Клещеевки ВСУ и так называемая «гвардия» наступления сначала наткнулись на минные заграждения, которые проредили первую линию атаки. Когда возникла «заминка» и вторая линия стала напирать сзади на первую, начали работу российские артиллерия и авиация. Горящими на поле боя через несколько часов после начала наступательных действий в направлении Клещеевки осталось не менее 13 боевых бронированных машин и танков.

В то же время враг пытался добиться успеха в районе Берховки. Осознавая, что атака захлёбывается, командование попыталось ввести в бой резервы, бросив танковые подразделения со стороны Часова Яра и Краматорска. Однако и на этом участке линии боевого соприкосновения противник был частично уничтожен, частично рассеян.

Локальные боестолкновения к настоящему моменту к западу от Артёмовска продолжаются. Однако можно констатировать, что наступательный настрой врага иссякает на фоне потерь и понимания того, что все слова о «бегущих при виде наступающих ВСУ русских» оказались, мягко говоря, преувеличением.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:40
    +6
    Замечательно стачиваются всуки.Было опасение за стойкость наших воинов в обороне.Но-молодцы!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:25
      +4
      Вот почему они трыдели все это время про контрнаступы. Думал,что за тактика то , сообщать о том ,что должно быть секретно. Оказывается они рассчитывали , что наши побегут, как под Харьковом. Теперь все сходится.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:40
    +6
    «бегущих при виде наступающих ВСУ русских»

    Ааа, так они уже трындят что наши ребята бегут.... Фантазёры. Интересно, неужели их кураторы из США и Британии не имеют реальной картины и ведутся на мягко говоря такое "преувеличение". Или несмотря ни на что - главное чтобы в СМИ прошуметь и чтобы западный пипл схавал ?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:24
      +2
      Цитата: Nexcom
      Интересно, неужели их кураторы из США и Британии не имеют реальной картины и ведутся на мягко говоря такое "преувеличение".

      А англосаксам, как то безразлична реальная картина, для них главное "наступ" любым количеством пушечного мяса - "За Байдена, за Сунака, ура !!"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +4
    Цитата: dmi.pris1
    Было опасение за стойкость наших воинов в обороне.

    У кого было опасение? У вас лично?
    Наши бойцы четверо суток не только сдерживают наступление ВСУ, но и наносят такие потери, которые в последующем выйдут им боком.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:58
      -4
      Да,у меня лично.Просто есть примеры -дважды под Харьковом,Изюмом.Всуки могут создать на определенном участке фронта значительный перевес
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:03
        +5
        Создать перевес то они конечно наверно смогут, но обычно скопление войск - хорошая мишень для определённых родов наших войск... (если не прощёлкают)
  4. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 06:56
    +3
    украинцы воюют за выдуманные идеалы,не удивительно,что они ведутся на англосаксонские розыгрыши,тем более,они там все под химией....
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:04
      +1
      Цитата: Sergei Timofeich
      украинцы воюют за выдуманные идеалы,

      Абсолютно все идеалы выдуманные.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:06
        +2
        Абсолютно все идеалы выдуманные.

        Всё определяется исповедуемой системой моральных и материальных ценностей.
        То есть все дело типа в системе отсчёта. В одной системе это идеалы, в другой это можно объявить адски преступными помыслами.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:12
          +4
          Цитата: Nexcom
          Всё определяется исповедуемой системой моральных и материальных ценностей

          И познается в сравнении. А жизнеспособность системы определяется очень просто, она либо работает, либо нет.
          1. Комментарий был удален.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 07:32
              +2
              Цитата: Nexcom
              Ну тогда получается что у бесноватого ефрейтора система работала.

              Конечно работала. И нам пришлось прилагать очень много усилий, что бы доказать, что коммунистическая система, поддерживаемая капиталистами, немного лучше национал-социалистической. И немцы со своим орднунгом и лозунгом эсесовцев "все для Германии", вполне могли победить СССР. Все висело на волоске.
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 07:39
                +1
                ИМХО висело на волоске не настолько из-за "продвинутости" системы ефрейтора. ИМХО неожиданность и расхолаживание "будем бить врага на его территории" тоже сыграли роль. Немчура фюрера своего ох как боготворила до 1943-44 годов. Многие немки всерьёз ему письма слали -хотели от него истинного арийца зачать... И рабочий класс зело поддерживал - ЗП то он им поднял, торгашей-ростовщиков еврейского происхождения вышиб и уничтожил, промышленность вовсю пахала, эшелоны со жратвой (зерно, скот и т.п.), оборудованием день и ночь шли в Германию....
                Ну и победоносные захваты Франции, Польши.
                Европа всего за пару месяцев легла под фюрера. И потерь у немцев было с гулькин нос. Это они о нас споткнулись жестоко. Споткнулись и хребет себе сломали.
                А все остальные быстро легли под фюрера и "подмахивали".
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 08:06
                  +1
                  Цитата: Nexcom
                  Это они о нас споткнулись жестоко.

                  Прежде чем споткнуться, они довольно таки бодро шагали. Приказ "Ни шагу назад" появился через год после начала войны, после Харьковской операции, где мой дед, кстати, в плен попал, когда вдруг дошло, что в оккупации осталось 70 миллионов человек, а промышленная мощь СССР стала уступать германской и дальнейшее отступление грозит гибелью СССР. Это в 1942 году то неожиданность?
                  Кто бы мог подумать, что до каждого бойца доведут слова этого приказа: "Войска РККА, покрыв свои знамена позором, оставили без боя Ростов..."
      2. МВГ
        МВГ Сегодня, 07:40
        0
        "Абсолютно все идеалы выдуманные." -
        и только стремление к материальному вечно, даже иллюзорное...
    2. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 07:23
      -5
      А наши, которые релоцировались, релоцировались без всякой химии, исключительно в силу того, как их воспитали и чему научили... эти самые розыгрыши и у нас реализовывались..
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:05
    +5
    До граждан стран НАТО информация с ЛБС не доводят,там по прежнему только " героические" усилия по ликвидации наводнения.Но то что происходит НАТО знает- ВСУ получает по зубам.Фог Рассмуссен заистерил, создал из части НАТО коалицию ( догадайтесь с одного раза ,что это за страны) и решил в июле бросить эти войска на Украину.5 ая статья им в помощь.Раз несут такой бред,значит знают истинное положение ,не смотря на бравурные заявления Зе.Мочи гадов,пусть НАТО смотрит и примеривает на себя что может быть далее.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:08
      +2
      А бздышеки с прибалтами уже согласны пройти на утилизацию ?
      Вроде как у них уже даже особое кладбище есть для утилизированных. И они всё никак не успокоятся?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:01
        0
        Рассмусен именно об этих говорил,умиляет что прибалты записаны на утилизацию одними из первых .Языком болтать о ненависти к русским находясь в " шпротии " ,это не одно и тоже находясь под русскими снарядами.Жду воплей : А нас то за шо! Вы нас не так поняли.Мы только поговорить спецы.(Русские слова ,можете в вольном порядке поменять ,на русские народные ,в моём коментарии). hi
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:20
    +7
    Ещё Фридрих II сказал про русских солдат:"... Их мало убить ; надо ещё и повалить..." Честь и Слава нашим воинам, сражающимся за нашу Отчизну, в боях с нацистами!
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:35
    0
    Действия украинских войск были традиционные: началось всё с ночных артиллерийских обстрелов

    Когда возникла «заминка» и вторая линия стала напирать сзади на первую

    У меня сложилось стойкое убеждение, что ВСУ использует стратегические приемы войны 1 мировой. Хотя в тактических действиях применяют вполне себе современные приемы, соответствующие техническому уровню. Отсюда можно сделать вывод, что их стратегические планы разрабатываются закоренелыми догматиками. А кто у нас погряз в догматизме с претензией на гегемонию во всем, что только можно? Ну, или главной целью стратегии "контрнаступа" является уничтожение как можно больше украинцев. Иного на ум не приходит. Иначе как понять сначала громогласное от Порошенко "сейчас наступаем", а потом цепями в полный рост (это образно) на минные поля и под бомбово-артиллеристские удары?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:19
      -1
      Цитата: МВГ
      Иначе как понять сначала громогласное от Порошенко "сейчас наступаем", а потом цепями в полный рост (это образно) на минные поля и под бомбово-артиллеристские удары?

      Прямо сейчас поступила новость от Рогова, что танковая группировка ВСУ при поддержке арты наступает на ореховском направлении Запорожья.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:39
    +2
    Если у вас болит Артемовск - не расчесывайте его)))
  9. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:48
    0
    Вот они "клещи" о которых много говорили, как о волшебном средстве. На практике видим, где казалось бы легче пройти бронетехнике, там фугасы и мины на дорогах, а съехал с дороги 50 метров и подрыв на мине. И это еще артиллерия не работала и авиация - разбитая и ещё целая бронетехника остановилась кучно.