Одним из направлений предпринятой противником очередной попытки контрнаступления стало Артёмовское направление. При этом в очередной раз стоит обратить внимание на высказывание украинских политиков. За всей шелухой апломба, помноженного на дезинформацию, глава киевского режима накануне заявил, что план контрнаступления утверждён, а экс-президент Порошенко указал на то, что контрнаступление «начнётся через несколько часов». И действительно, через несколько часов после слов предыдущего главы украинского государства свои контрнаступательные действия противник начал.
Основными направлениями для наступательных действий враг выбрал Берховку и Клещеевку, пытаясь отрезать освобождённый ранее российскими силами Артёмовск с севера и с юга. Действия украинских войск были традиционные: началось всё с ночных артиллерийских обстрелов, при этом удары наносились и по самому Артёмовску. Примерно через пару часов артподготовки в бой были брошены механизированные подразделения.
При попытке продвинуться в направлении Клещеевки ВСУ и так называемая «гвардия» наступления сначала наткнулись на минные заграждения, которые проредили первую линию атаки. Когда возникла «заминка» и вторая линия стала напирать сзади на первую, начали работу российские артиллерия и авиация. Горящими на поле боя через несколько часов после начала наступательных действий в направлении Клещеевки осталось не менее 13 боевых бронированных машин и танков.
В то же время враг пытался добиться успеха в районе Берховки. Осознавая, что атака захлёбывается, командование попыталось ввести в бой резервы, бросив танковые подразделения со стороны Часова Яра и Краматорска. Однако и на этом участке линии боевого соприкосновения противник был частично уничтожен, частично рассеян.
Локальные боестолкновения к настоящему моменту к западу от Артёмовска продолжаются. Однако можно констатировать, что наступательный настрой врага иссякает на фоне потерь и понимания того, что все слова о «бегущих при виде наступающих ВСУ русских» оказались, мягко говоря, преувеличением.