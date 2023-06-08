Свидетельством того, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану, стала попытка применения ракет HIMARS непосредственно по линии обороны ВС РФ

Как уже сообщало в утренних сводках «Военное обозрение», в течение ночи вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку контрнаступления сразу на несколько направлениях. Это направления к востоку от Орехова (Запорожская область), а также Берховка и Клещеевка под Артёмовском. Контрнаступательные действия продолжались фактически всю ночь. А само ночное время для атак было выбрано с тем, чтобы минимизировать возможности российской авиации. Но в этом плане украинское командование (а точнее те, кто за ним стоит) в значительной мере просчиталось.
Красноречивым свидетельством того, что контрнаступление ВСУ развивается не по плану, можно считать попытку использования ракет HIMARS и M270 не по важным объектам за линией фронта, а непосредственно по позициям российских войск. Это говорит о том, что украинским войскам в попытке прорвать хотя бы одну из нескольких линий российской обороны, пришлось использовать наиболее дорогостоящее западное ударное вооружение.
Но и здесь у противника не задалось.
Российская войсковая ПВО перехватила большинство тактических ракет американского производства, выпущенных по нашим линия обороны. А ударные силы ВС РФ, включая фронтовую авиацию, нанесли удары по обнаружившим себя украинским средствам огневого поражения.
Напомним, что только на Запорожском направлении противник в ходе своей авантюры потерял не менее 60 единиц бронетехники и свыше 1000 военнослужащих. А с начала июня безвозвратные потери противника перевалили уже за 6 тысяч человек в ходе, как выражаются в Киеве, «формирующих контрнаступление действий».
Теперь украинская пропаганда будет трубить о том, что и это «не было никаким контрнаступлением» и что «контрнаступление будет, но не прямо сейчас, а чуть позже».