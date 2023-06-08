Военное обозрение
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Свидетельством того, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану, стала попытка применения ракет HIMARS непосредственно по линии обороны ВС РФ

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Свидетельством того, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану, стала попытка применения ракет HIMARS непосредственно по линии обороны ВС РФ

Как уже сообщало в утренних сводках «Военное обозрение», в течение ночи вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку контрнаступления сразу на несколько направлениях. Это направления к востоку от Орехова (Запорожская область), а также Берховка и Клещеевка под Артёмовском. Контрнаступательные действия продолжались фактически всю ночь. А само ночное время для атак было выбрано с тем, чтобы минимизировать возможности российской авиации. Но в этом плане украинское командование (а точнее те, кто за ним стоит) в значительной мере просчиталось.


Красноречивым свидетельством того, что контрнаступление ВСУ развивается не по плану, можно считать попытку использования ракет HIMARS и M270 не по важным объектам за линией фронта, а непосредственно по позициям российских войск. Это говорит о том, что украинским войскам в попытке прорвать хотя бы одну из нескольких линий российской обороны, пришлось использовать наиболее дорогостоящее западное ударное вооружение.

Но и здесь у противника не задалось.

Российская войсковая ПВО перехватила большинство тактических ракет американского производства, выпущенных по нашим линия обороны. А ударные силы ВС РФ, включая фронтовую авиацию, нанесли удары по обнаружившим себя украинским средствам огневого поражения.

Напомним, что только на Запорожском направлении противник в ходе своей авантюры потерял не менее 60 единиц бронетехники и свыше 1000 военнослужащих. А с начала июня безвозвратные потери противника перевалили уже за 6 тысяч человек в ходе, как выражаются в Киеве, «формирующих контрнаступление действий».

Теперь украинская пропаганда будет трубить о том, что и это «не было никаким контрнаступлением» и что «контрнаступление будет, но не прямо сейчас, а чуть позже».
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33 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:00
    +6
    ага... не все могут контрнаступать скоро, вернее контрнаступать могут но не только лишь все и не сегодня. wassat
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:35
      +6
      Почему все называют наступление Укровермахта контрнаступлением? Контрнаступление проводится после отражения наступления противника. Когда и где наступали ВС РФ? Бои за Артёмовск с продвижением по 100-200 метров едва ли можно назвать наступлением. Вот когда ВС РФ отразит наступление еврофашистов, тогда можно будет говорить о начале контрнаступления России.
      А сейчас еврофашисты наступают на территорию РФ.
    2. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 08:37
      +3
      Фразеологические обороты, чет те что да чет те как, от "Кличко" (градоначальника Куева) в народ пошли?! Фамилия Кличко, войдет в историю, как основателя словоблудия в текстах.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: Nexcom
      ага....могут но не только лишь все ..... wassat

      Ну-да, ну-да! А ещё Кличко говорил----со всей ответственностью надо готовиться к земле! wink Они хоть и не приготовляются ,но туда отправляются.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:03
    +15
    силы ВС РФ, включая фронтовую авиацию, нанесли удары по обнаружившим себя украинским средствам огневого поражения.
    Будем надеяться, что и количество HIMARS сократилось. Надо отдать должное мужеству и стойкости наших ребят отражающих атаки ВСУ. Военной удачи вам и минимальных потерь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:05
      +4
      Да, это очень хорошо если Химер поубавили наши ребята.
    2. Alex_Bora
      Alex_Bora Сегодня, 07:08
      +3
      Ну то, что удар ФА пришелся по Himars-ам это вряд ли. Дальность большая плюс скорость залпа и смены позиций вряд ли позволили бы застать их на месте. С учётом на время реакции по принятию решения, передачи целеуказания, подлетного времени как носителя, так и самого боеприпаса - никак не поспеть.
      1. МеВеД
        МеВеД Сегодня, 09:18
        -1
        Цитата: Alex_Bora
        Ну то, что удар ФА пришелся по Himars-ам это вряд ли. Дальность большая плюс скорость залпа и смены позиций вряд ли позволили бы застать их на месте. С учётом на время реакции по принятию решения, передачи целеуказания, подлетного времени как носителя, так и самого боеприпаса - никак не поспеть.

        Всё от разведки зависит
    3. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:26
      +2
      Самое что удивило связь нашу российскую подавить не смогли , как сообщают .
      А если вспомнить что как всегда со связью была попа то уже интересно.
      А теперь идет и подтверждение тезиса что бригада может наступать только на противника не имеющего нормальной плотности войск .То есть бригада не может подавить противника на фронте противостояния - нет огневых средств .
      Ну что ж жалеть пехоту всуковскую не стоит , пущай прут на нормальную оборону и под бомбы
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 07:07
    +7
    Хроники нахрюка впечатляют, с кучами горящего укрохлама.

    Очень много легло украинских военных на минных полях. Их просто гнали командиры вперед не подготовив как следует проходы. Говорят картина жуткая, у противника много тяжело раненых просто валяются на поле боя.

    Я уверен враг перегруппируется и погонит на убой ещё несколько волн.
    Наши пацаны готовы и заряжены.

    Как сказали парни «энергетик есть, не спим- ждем!»
    @rtrdonetsk

    После сегодняшней ночи там наверное вообще полный п..
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:30
      0
      А чего их свиней жалеть?
      Вспоминается клип Глюкозы Швайне: в клипе изображён укрофюрер Зеленский и свиньи Укровермахта.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    +3
    Атакавать укрепленные позиции без господства в воздухе или ну уж хотя бы без поддержки? Изначально ясно было, что будут большие потери: и как итог провал..
  5. Комментарий был удален.
  6. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 07:26
    -9
    Вот это аналитика! Ударили РСЗО непосредственно по линии войск - провал... Правда?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:06
      +6
      Цитата: Cetarb Kilork
      Вот это аналитика! Ударили РСЗО непосредственно по линии войск - провал... Правда?

      Прикинь...

      Если тактическими ракетами по полляма долларов (как минимум) за штуку пытаться лупить по окопам, то как бы точно не всё в порядке...
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 09:21
        0
        Если тактическими ракетами по полляма долларов (как минимум) за штуку пытаться лупить по окопам, то как бы точно не всё в порядке...

        Главное уверенно говорить о том, о чем не имеешь ни малейшего представления.
        GMLRS армией США в 2023 году закупается по цене 167 956 долларов за единицу. В 2022 покупали по цене 147 689.
      2. Deon59
        Deon59 Сегодня, 09:23
        0
        В прошлом году ,не помню удар наносили по позициям наших войск . Там вроде касетные заряды были .
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:13
      0
      Нимарсы хороши тем, что можно выносить склады в глубоком тылу. Для удара по линии обороны грады, смерчи, ураганы достаточно и даже предпочтительнее. А солнцепек вообще рулит. По крайней мере из сводок выходит так
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:43
    +3
    Вообще, хохот в том, что это обзывалось РСЗО, но именно что не является РСЗО - слишком дорогое, да еще и с никакой площадью поражения. В ТТХ этого якобы РСЗО в принципе не указана площадь, поражаемая полным пакетом - а это основная характеристика РСЗО. НО именно что РСЗО, а не распильной ХИМЕРЫ
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:47
    +6
    Похоже, что нашим удалось подготовить позиции, обеспечить связь и взаимодействие.
    Крымский мост пока цел.
    Судя по всему, удары по нашим линиям снабжения, штабам, складам, особого успеха ВСУ не принесли. Наше ПВО работает.

    На этом этапе стратегического успеха ВСУ не добилось.

    У ВСУ остался только один козырь - массовое применение танков.
    Но без поддержки авиации это плохой вариант.

    Тем не менее, расслабляться пока нельзя, враг многочисленный, всех резервов пока не вводил.

    Сейчас важно поддерживать интенсивность дальних ударов и снабжение передовой линии.

    Уважение нашим бойцам и труженикам тыла.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 07:50
    +3
    как выражаются в Киеве, «формирующих контрнаступление действий».

    потом будут, скорее всего, "формирование формирующих контрнаступление действий", а потом "подготовка к формированию формирующих контрнаступление действий" и т.д. Главное, что бы слово "контрнаступление" повторялось как можно чаще. Ибо слух хозяина нужно ублажать желанными словами, если желанные дела не идут...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:56
      +2
      Это заметно, давно практикуют... план на план, корректировка корректировки и... да мало ли чего в том "шапито" придумают, могет быть.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:54
    +1
    попытка применения ракет HIMARS непосредственно по линии обороны ВС РФ
    . Применять/не применять, резоны есть там и там... но есть и куча нюансов, не зная которых оценки выставлять преждевременно.
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:06
    +3
    Для того чтобы двигаться на Мелитополь всу придётся вначале окружить и уничтожить наши войска на времьевском выступе. А у них кроме того задача окружить и взять Бахмут для пиара. Так что на наступление на Мелитополь им не хватит приготовленных к убою 80-ти тысяч, если они не свернут пиар компанию с Бахмутом. А направление на Харьков вообще может остаться неприкрытым
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:26
      0
      А направление на Харьков вообще может остаться неприкрытым

      Да там и так хватает.
      Ядовитое облако распространяется по Харьковской области после подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса», транспортировавшего газ из России в ЕС.

      Подрыв аммиакопровода произошел у села Масютовка возле Купянска Харьковской области. В зоне загрязнения оказались сам Купянск и прилегающие к нему населенные пункты.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1686135819
  12. Наган
    Наган Сегодня, 08:12
    +2
    Когда позарез надо здесь и сейчас забить гвоздь, то при отсутствии молотка и микроскоп идет в ход.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Наган
      то при отсутствии молотка и микроскоп идет в ход.

      Вопрос -может надо было молоток купить, не микроскопы вместо него? Есть какие-нибудь РСЗО в природе у НАТО? У-упс... Если в принципе молотков нет, то забивать надо лбом, как говорил Сахи, "Жалко, что ты не разбил себе голову! Может быть в дырочку натекло бы хоть немного мозгов!"
  13. мазута
    мазута Сегодня, 08:15
    +3
    Пусть "трубят".Рано или поздно,скорее всего поздно гробы их вразумят.Наших бы сберечь,там не самые худшие,раз оружие в руках держать умеют.
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:15
    +1
    Пока идет все очень неплохо. Вся эта компания под названием СВО - это компания в долгую. Наступление, которое начали бандерогеи будет продолжаться какое то время даже при самых плохих для них результатах. Деньги заплачены, техника поставлена и их надо отрабатывать. То что погибнет Nое количество шаровар англосаксов не волнует. Поэтому надо готовится продолжению атак на ЛБС и еще ко всяким подлостям, которые ширые и их хозяева называют диверсиями, вроде подрыва крымского моста или каховской ГЭС.
  15. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:19
    +2
    . А само ночное время для атак было выбрано с тем, чтобы минимизировать возможности российской авиации.

    Это как в старинном анекдоте про космонавтов: На Луну не полетите, полетите на Солнце..... но мы ведь сгорим. Вы что, нас за дураков держите? Мы все предусмотрели. Полетите ночью.
    Противник не в курсе, что современная авиация работает и ночью?
  16. Умник
    Умник Сегодня, 08:42
    +1
    А может это свидетельство того что у них хаймарсов слишком много в запасе?
    1. МеВеД
      МеВеД Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: Умник
      А может это свидетельство того что у них хаймарсов слишком много в запасе?

      Вряд ли.
  17. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:14
    +2
    Теперь украинская пропаганда будет трубить о том, что и это «не было никаким контрнаступлением» и что «контрнаступление будет, но не прямо сейчас, а чуть позже».

    А между этими "сейчас" и "позже" бандерлоги в угоду матрасам методично гробят свои резервы и могилизируют человеческие ресурсы. Шесть тысяч безвозвратных потерь бандерлогов за неполную декаду июня, хороший показатель.
  18. МеВеД
    МеВеД Сегодня, 09:24
    0
    Цитата: Володин
    Цитата: Cetarb Kilork
    Вот это аналитика! Ударили РСЗО непосредственно по линии войск - провал... Правда?

    Прикинь...

    Если тактическими ракетами по полляма долларов (как минимум) за штуку пытаться лупить по окопам, то как бы точно не всё в порядке...

    Так это если по окопам, а там много на передовой чего есть. Опять ВСУ не очень умными представляете?